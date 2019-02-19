 Українці розмитнили трохи більше 195 тисяч ″євроблях″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.02.2019

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Економіка

Українці розмитнили трохи більше 195 тисяч "євроблях"

Пільговий період для розмитнення "євроблях" завершується 22 лютого, нагадують в українському мінфіні.

Євробляхи

З 25 листопада 2018 року до 19 лютого 2019 року громадяни України здійснили митне оформлення 195,2 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією за пільговою процедурою. Про це в середу, 20 лютого, повідомила Державна фіскальна служба України (ДФС). Загальна сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації становить 12 мільярдів гривень, зазначається в повідомленні відомства.

Митницею, на якій оформили найбільшу кількість таких автомобілів, стала Київська міська митниця - 20,9 тисячі автомобілів. Далі йдуть Волинська митниця (14,7 тисячі авто), Закарпатська (10,9 тисячі), Львівська (10,2 тисячі) та Чернівецька (10 тисяч автомобілів).

Статистика стосується ввезених з 1 січня 2015 року на митну територію України автомобілів з іноземною реєстрацією до набуття чинності нових правил ввезення. До митного оформлення ці автомобілі перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, наголошує ДФС.

DW.COM

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22 лютого спливає пільговий період

Тим часом у міністерстві фінансів України нагадали про закінчення 22 лютого пільгового періоду розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. "22 лютого настає перша звітна дата. Вона означає кінець пільгового періоду для "розмитнення" таких автомобілів. Пільговий період - це 50 відсотків знижка на акциз", - сказав заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

Верланов нагадав, що з 23 лютого по 23 травня поточного року діятиме загальний режим розмитнення таких автомобілів за повною ставкою акцизного податку. А вже з 24 травня власники автомобілів з іноземною реєстрацією, які їх не оформили, платитимуть збільшені штрафи з метою припинення використання таких автомобілів на території України.

Верланов розповів, що при розмитненні автомобілів з іноземною реєстрацією необхідно заплатити мито, податок на додану вартість (ПДВ), акциз і штраф в сумі 8,5 тисячі гривень.

22 лютого всі митниці працюватимуть до 24:00 години, запевнив представник відомства. Якщо митниці візьмуть до зазначеного часу документи на розмитнення таких автомобілів, то все ще буде чинною знижка в 50 відсотків, попри те, що фактично процедуру буде проведено після 22 лютого, зазначив посадовець.

Також у мінфіні наголосили, що подовження пільгового періоду для розмитнення таких іномарок не буде.

Як повідомлялося, в листопаді 2018 року директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський стверджував, що, за різними оцінками, на той час в Україні перебувало від 280 тисяч до одного мільйона нерозмитнених іномарок.

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Євробляхи

Українці розмитнили трохи більше 195 тисяч "євроблях"

Пільговий період для розмитнення "євроблях" завершується 22 лютого, нагадують в українському мінфіні. 

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