Українські ІТ-стартапи: п'ять історій успіху

Без перебільшення можна сказати, що українські ІТ-фахівці користуються попитом в усьому світі. Розробники без проблем можуть працевлаштуватися за кордоном або знайти високооплачувану роботу в українських компаніях, які пропонують свої послуги іноземним клієнтам. Але власні технологічні розробки міжнародного рівня в Україні реалізовувати непросто - через брак інвестицій та відсутність інноваційного середовища. Тим не менше, українські ІТ-стартапи регулярно заявляють про себе на міжнародному рівні, переростаючи в успішні бізнес-проекти. Шлях до успіху зазвичай іде через залучення іноземного венчурного капіталу та відкриття офісу в західних ІТ-столицях. Остання резонансна історія успіху: заснована українцями компанія Grammarly була оцінена експертами у понад мільярд доларів. Деякі успішні українські ІТ-стартапи - в огляді DW.

Grammarly: за плечима - перший мільярд

Сервіс, який за допомогою штучного інтелекту полегшує життя тим, кому треба на високому рівні вести ділове листування англійською мовою.

Grammarly зробить Вашу англійську пристойною і зрозумілою, а за гроші ще й буде репетитором

Інтегрований у браузер, у текстовий редактор або встановлений на комп'ютер додаток Grammarly виправляє орфографію, робить пропозиції з влучного підбору лексики, а також оптимізує стилістику листування. У платній версії сервіс також працює як викладач, пояснюючи правила. У жовтні 2019 року компанія залучила 90 мільйонів доларів від міжнародних інвесторів, наростивши загальний обсяг інвестицій до понад 200 мільйонів доларів.

Як повідомляє профільне IT-видання TechCrunch, після чергового раунду залучення інвестицій ринкова оцінка вартості Grammarly перевищила мільярд доларів. До цього успіху команда йшла десять років. 2009 року її заснували українці Максим Литвин та Олексій Шевченко. Перші ж великі інвестиції прийшли лише 2017 року. Відтоді кількість користувачів сервісу зросла втричі й сягнула понад 20 мільйонів. Штаб-квартира компанії знаходиться у Сан-Франциско, утім більшість розробників працюють у київському офісі.

GitLab: у списку Forbes

GitLab - opensource-платформа для розробки програмного забезпечення. Вона дозволяє багатьом розробникам, які паралельно працюють над одним продуктом, документувати і координувати свою роботу.

GitLab - найдорожчий стартап, створений українським розробником

Система робить "відбитки" всіх файлів коду на певному етапі, що дозволяє реконструювати процес розробки покроково для необхідних подальших модифікацій. 2011 року молодий програміст однієї з київських ІТ-компаній Дмитро Запорожець вирішив знайти безкоштовну альтернативу поширеній на той момент, але недешевій розробницькій платформі GitHub. Проект розвивався opensource, ним користувалися і разом віддалено вдосконалювали продукт десятки програмістів з усього світу. Однак рішення запустити GitLab як комерційний проект прийшло лише 2014 року. Дмитру Запорожцю на той момент було 26. А вже за три роки він потрапив до списку найуспішніших молодих ІТ-підприємців за версією Forbes.

Невдовзі після створення компанії українець разом зі своїм партнером Сідом Сібранджи з Нідерландів виграли конкурс для участі у тримісячній програмі підтримки стартапів Y Combinator у Кремнієвій долині. За підтримки досвідчених менторів хлопці презентували інвесторам переконливий проект розвитку і одразу залучили декілька мільйонів доларів венчурного капіталу. Сьогодні на GitLab працюють вже декілька сотень розробників з майже 40 країн. Спільного офісу у них немає - всі працюють дистанційно, час від часу збираючись, аби обговорити робочі питання і просто гарно провести час. Дотепер GitLab залучив вже більше чотирьохсот мільйонів доларів інвестицій, а ринкову вартість компанії профільне видання VentureBeat оцінило у 2,7 мільярда доларів.

People.ai: стрімкий злет "айтішника", який не любить програмувати

Ще один українець, який "вистрілив" завдяки фабриці ІТ-талантів Y Combinator з Кремнієвої долини - 32-річний Олег Рогінський з Дніпра. Його дітище - People.ai входить у список найуспішніших проектів Y Combinator. TechCrunch оцінює його ринкову вартість у понад півмільярда доларів.

People.ai, немов шпигунська програма, аналізує роботу менеджерів з продажу і дає поради

Блискавичний розвиток проекту, започаткованого лише 2016 року, як зазначають експерти, полягає в його очевидній привабливості для бізнесу. Завдяки штучному інтелекту People.ai допомагає своїм клієнтам підвищувати продажі, заощаджуючи на маркетингу. Програма аналізує дані, зібрані з телефонів і комп'ютерів співробітників і дає рекомендації щодо оптимізації процесів.

Рогінський перебрався до США ще у віці 16 років і після навчання в університеті працював у сфері онлайн-маркетингу. В інтерв'ю виданню The Bell уродженець Дніпра зізнався, що ніколи не любив програмувати, але його сильна сторона - вчасно вгадувати потреби ринку і реагувати на них за допомогою штучного інтелекту. 2014 року Рогінський продав у США за 10 мільйонів доларів свій перший стартап - компанію з аналізу соцмереж в інтересах рекламодавців. Нове дітище вихідця з України зібрало за три роки вже близько 100 мільйонів інвестицій. Хоча Олег Рогінський вже багато років живе у США, у розвитку свого нового проекту він зробив ставку на українських програмістів.

Preply: методом проб і помилок

Preply - сервіс з пошуку репетиторів, які викладають іноземні мови онлайн. Ідея створення платформи онлайн-репетиторства прийшла українцеві Кирилу Бігаю ще 2011 року.

Бізнес-ідея Кирила Бігая почалася з того, що він не міг знайти собі курси китайської

Тоді майбутній підприємець шукав курси з вивчення китайської мови, однак нічого не міг знайти - то час не підходив, то місце незручне. Кілька спроб запустити свій проект вийшли невдалими, попри залучені гроші венчурних інвесторів з Кремнієвої долини. "Не вдалося у стислі терміни знайти прибуткову бізнес-модель", - зізнавався Бігай в інтерв'ю "Українській правді".

Після провалу у США Бігай з командою повернулися до Києва, де впродовж двох років, подекуди не отримуючи зарплату, крок за кроком розвивали сервіс в межах України. Після того, як Preply вийшов на прибуток власними силами команда знову подалася за венчурними інвестиціями за кордон.

Влітку 2015 року українці отримали стартове фінансування у 120 тисяч доларів від американського "акселератора стартапів" Techstars в обмін на шість відсотків бізнесу. Невдовзі після тримісячного менторського курсу у Берліні, де Techstars нещодавно відкрив європейське представництво, свій офіс у німецькій столиці відкрив і Preply. Відтоді компанія отримала понад п'ять мільйонів євро від німецьких, польських та українських інвесторів. Сьогодні Preply пропонує свої послуги у 15 країнах, база сервісу налічує 25 тисяч репетиторів і більше ста тисяч учнів.

Restream: глобальний стрім від хлопців з Вінниці

Український стартап Restream пропонує виробникам онлайн-контенту здійснювати трансляції одночасно на багатьох платформах, таких як Youtube, Facebook і ще з три десятки інших. Наприкінці 2018 року служба, створена програмістами з Вінниці Олександром Худою і Андрієм Суржинським, прозвітувала про мільйонного користувача. Серед ключових іноземних клієнтів - Сейм Польщі, який транслює свої засідання за допомогою Restream. Торік стартап залучив 4,5 мільйона доларів від венчурних фондів зі Сполучених Штатів. Як пише Kyiv Business Hub, отримати кошти розробникам вдалося після багатьох провалів у пошуку інвесторів. Головною проблемою хлопців з Вінниці, як вони зізнаються, було незнання англійської. Після отримання інвестицій компанія відкрила офіс у Сполучених Штатах, де працює фінансовий відділ. Тим часом інженери і технічний персонал - загалом кілька десятків фахівців - працюють в Україні. Торік компанія перебралася з Вінниці до Києва.

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