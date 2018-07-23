Українські роми побоюються нових нападів (відео)

Роми на Лисій горі: спалити не можна залишити

Ромські громади в Україні заявляють про утиски та погрози від праворадикалів. Після спалення табору ромів на Лисій горі у Києві, DW з'ясовувала, хто і навіщо підкладає дров до багаття.