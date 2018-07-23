 Українські роми побоюються нових нападів (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.07.2018

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Україна

Українські роми побоюються нових нападів (відео)

Після нападів на ромські табори у різних містах України та вбивства молодого рома у Львові страх охопив ромські громади. DW відвідала жертв насильства праворадикалів на Закарпатті.

Ромський табір у Києві - архівне фото (Iryna Vyrtosu)

Чи справді обґрунтовані страхи ромів? І чи дійсно українські політики нарешті почали всерйоз сприймати проблему?

DW.COM

Напад на табір ромів у Києві: поліція повідомила про першу підозру

Одному з фігурантів у справі нападу на табір ромів на Лисій горі повідомлено про підозру. ЗМІ стверджують, що йдеться про координатора ультраправої радикальної організації С14 Сергія Мазура. (11.07.2018)  

Ромські правозахисники закидають українській поліції потурання нападам

Національна поліція України ігнорує прояви насилля проти ромської громади, критикують у Європейському центрі з захисту прав ромів. (25.06.2018)  

У Раді Європи вимагають від Києва протистояти нападам на ромів

Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович вимагає від української влади більших зусиль із захисту ромів від радикалів та притягнення винних у нападах до відповідальності. (25.06.2018)  

Напад на ромський табір у Львові: черговий наслідок бездіяльності

Відповідальність за напад на табір ромів у Львові правозахисники і мер міста покладають на правоохоронців. СБУ як завжди шукає "російський слід", а поліція виправдовується: питання до спецслужб. (26.06.2018)  

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