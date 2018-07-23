Українські роми побоюються нових нападів (відео)

Після нападів на ромські табори у різних містах України та вбивства молодого рома у Львові страх охопив ромські громади. DW відвідала жертв насильства праворадикалів на Закарпатті.
Чи справді обґрунтовані страхи ромів? І чи дійсно українські політики нарешті почали всерйоз сприймати проблему?
Одному з фігурантів у справі нападу на табір ромів на Лисій горі повідомлено про підозру. ЗМІ стверджують, що йдеться про координатора ультраправої радикальної організації С14 Сергія Мазура. (11.07.2018)
Національна поліція України ігнорує прояви насилля проти ромської громади, критикують у Європейському центрі з захисту прав ромів. (25.06.2018)
Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович вимагає від української влади більших зусиль із захисту ромів від радикалів та притягнення винних у нападах до відповідальності. (25.06.2018)