Українські медійниці вимагають розробити етичний кодекс, що заборонить сексизм

Образливий вислів обраного народного депутата від партії "Слуга народу" Максима Бужанського щодо журналістки видання "НВ" Ольги Духнич викликав різку критику з боку українських працівниць ЗМІ. У середу, 21 червня, в мережі Інтернет було опубліковано відкрите звернення до української влади від жінок у медіа. Підписантки звернулися до "депутатської спільноти всіх скликань, політичних партій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування".

У зверненні наголошується, що жінки, які працюють у медіасфері, "категорично засуджують" і вважають "сексистським, образливим та таким, що принижує честь і гідність людини, професії, вислів", вжитий Бужанським щодо журналістки видання "НВ" Ольги Духнич.

"Відсутність вибачень від політика, а також двоякі пояснення партії "Слуга народу" в мережі Facebook, які з одного боку засуджують дії однопартійця, а з іншого виправдовують такі дії як реакцію на "оціночні судження", викликають сумніви в тому, що такі вислови чи дії представників/представниць органів влади більше не повторяться", - зазначається у письмовому зверненні.

Крім того, авторки листа наголошують, що "хамство, панібратство, зневага та сексизм у жодному разі не можуть бути елементами комунікації представників та представниць влади й медіа".

Серед іншого у зверненні також згадуються й інші подібні дії щодо журналістів та журналісток, вчинені в минулому. Як приклади наводиться вираз "дорогенька" експрезидента Петра Порошенка до журналістки Марини Баранівської. Так само згадується й слово "хлопчик", яке вжив чинний президент України Володимир Зеленський щодо журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача. У списку неприпустимих дій політиків згадується й рішення голови офісу президента України Андрія Богдана обійняти журналістку "Радіо Свобода", коли та ставила йому запитання.

"Такі дії та вислови політиків призводять до поширення та толерування схожої поведінки, її копіювання, що зумовлює популяризацію в суспільстві приниження та зневаги до людської честі та гідності", - йдеться у документі.

Потрібен етичний кодекс для боротьби з сексизмом

На тлі цього авторки та підписантки звернення вимагають "розробити та впровадити етичний кодекс, який би "забороняв сексизм" та передбачав би відповідальність. Крім того, вони закликають розробити та впровадити рекомендації щодо боротьби з сексизмом та запровадження законодавства, що забороняє сексизм у ЗМІ. Також у зверненні міститься вимога забезпечити навчання нардепів із базового курсу прав людини і свобод та спеціальних дисциплін, що висвітлюють гендерну рівність.

"Сексизм безпосередньо корелюється з гендерно обумовленим насильством, а це суперечить розвитку України як демократичної, правової, європейськоорієнтованої держави", - наголошується в зверненні.

Нагадаємо, Максим Бужанський образив журналістку видання "НВ" Ольгу Духнич, назвавши її "тупою вівцею". Приводом для таких слів стало зауваження журналістки щодо того, що депутат "ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича". Бужанський також назвав саме видання "одіозним".

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