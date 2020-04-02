Українські заробітчани на карантині: кому можуть спростити в'їзд до ЄС (відео)

Через коронавірус та закриті кордони фермерам у ЄС бракує сезонних заробітчан. Європейська комісія рекомендувала урядам ЄС спростити для них перетин кордону з дотриманням епідеміологічних приписів.
Проблемою нестачі сезонних працівників у ЄС перейнялися в Брюсселі. Європейська комісія рекомендувала урядам країн ЄС, аби сезонним працівникам першочергово потрібних спеціальностей полегшили перетин кордону, проводячи екстрені перевірки стану здоров'я з огляду на епідемію коронавірусу. Подробиці у відео DW:
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