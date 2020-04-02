 Українські заробітчани на карантині: кому можуть спростити в′їзд до ЄС (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.04.2020

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Економіка

Українські заробітчани на карантині: кому можуть спростити в'їзд до ЄС (відео)

Через коронавірус та закриті кордони фермерам у ЄС бракує сезонних заробітчан. Європейська комісія рекомендувала урядам ЄС спростити для них перетин кордону з дотриманням епідеміологічних приписів.

Збирання врожаю спаржі: знімок зроблено у 2019 році під Кельном.

Збирання врожаю спаржі: знімок зроблено у 2019 році під Кельном.

Проблемою нестачі сезонних працівників у ЄС перейнялися в Брюсселі. Європейська комісія рекомендувала урядам країн ЄС, аби сезонним працівникам першочергово потрібних спеціальностей полегшили перетин кордону, проводячи екстрені перевірки стану здоров'я з огляду на епідемію коронавірусу. Подробиці у відео DW:

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