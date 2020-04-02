Українські заробітчани на карантині: кому можуть спростити в'їзд до ЄС (відео)

Як лікують італійців з коронавірусом у Німеччині (02.04.2020)

Німеччина прийняла пацієнтів з коронавірусом з Італії та Франції. Їх помістили в тому числі і в клініки Кельна і Бонна. Як німецькі лікарі борются за їхнє життя - дивіться у репортажі DW.