 Українські заробітчани вдома: що далі? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.03.2020

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Україна

Українські заробітчани вдома: що далі?

За офіційними даними, в Україну повернулось уже понад 100 тисяч українців. Частина з них - заробітчани. Тим часом у Польщі вже замислились над поверненням українців після кризи.

Українці повертаються в Україну через українсько-польський кордон (фото зроблене 27 березня 2020 року)

Українці повертаються в Україну через українсько-польський кордон (фото зроблене 27 березня 2020 року)

Найбільше з тих, хто повернувся в Україну в березні - заробітчан з Польщі. Лише 27 березня, за даними Державної  прикордонної служби України, звідти повернулось майже 18 тисяч українців. При цьому, що масово їхати додому українці почали ще з 13 березня, після повідомлення про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску. У декого з заробітчан на той час закінчувався термін перебування, дехто поспішав від епідемії коронавірусу, але багато з українців повертались, бо залишились без роботи.

Так, як мешканка Львівщини Ольга Войтюк, яка повернулась додому ще до того, як Президент України заявив про закриття кордонів 28 березня. Жінка працювала у Ченстохові на швейному підприємстві.  Розповідає, що частину працівників відправили у відпустки за свій рахунок. "Власник фірми сказав, що немає замовлень. Грошей платити він не може. Заплатив лише за перший тиждень карантину. Таким чином, в мене був варіант, або сидіти там і чекати два місяці, коли все налагодиться, або повернутись додому і перечекати там. Я вибрала останнє", - каже жінка. По-перше, каже, хотіла додому до родини, а по-друге, не хотіла платити даремно за житло і харчування, тому вибрала дім. В Україні поки що вона нічого не планує, буде відпочивати і готуватись до Великодня. 

Через кризу - в Польщі почались звільнення

Керівник відділу моніторингу організації "Працедавці Речі Посполитої" Аркадіуш Пончка визнає, що ситуація в Польщі критична й масові звільнення тільки починаються. За підрахунками їхньої організації, без роботи внаслідок пандемії в Польщі може залишитись навіть до одного мільйона осіб. "Проблеми, передовсім, є в таких галузях, як готельний бізнес, туризм, гастрономія, торгівля… Вони зупинились. Але навіть в інфраструктурних сферах, де працює багато українців, з дня на день теж можуть настати важкі часи. Це лише питання часу. Це - криза, яку нам доведеться долати, можливо, навіть до кінця року", - каже польський експерт. 

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Ще один момент, з яким доведеться змиритись, - зменшення зарплат. "Не знаю наскільки великим буде це зменшення, але те, що воно буде, є очевидним", - каже Понка. Але, попри песимістичні прогнози, представник організації "Працедавці Речі Посполитої" вірить, що в травні підприємства потрохи почнуть  відкриватись і, відповідно, українці зможуть повертатись. 

Не розділяє його оптимізм Василь Воскобойник, керівник Всеукраїнської асоціації з міжнародного працевлаштування, який інтересу до набору працівників з України на травень-червень поки що не бачить. "Поки що зарано говорити про запити іноземних компаній щодо українських трудових мігрантів. Ніхто не може спрогнозувати, наскільки довгим буде період карантину та коли країни почнуть відкривати свої кордони",  - каже він.

Що чекає в Україні

Дедалі напруженішою стає ситуація й на українському ринку праці в Україні. За словами засновника рекрутингової агенції  "Борщ" Сергія Марченка, не всі зможуть знайти роботу в Україні. Через пандемію пропозицій роботи стало менше. "Більшість роботодавців зараз говорить: "Ми повністю припинили найм і не будемо наймати до кінця карантину". Тому нічого хорошого в плані роботи не чекає заробітчан дома", - каже він. Масово, за його словами, вакансії пропонують тільки служби доставки, кол-центри, швейні підприємства для пошиття масок - той бізнес, який нині ще працює.

Якщо ж карантин ще продовжать, за його прогнозами, в Україні без роботи може залишитись 2-3 мільйони українців, які також будуть конкурувати з заробітчанами за робочі місця. Це вплине і на рівень зарплат, який після пандемії буде нижчим. Тому заробітчани, на думку Сергія Марченка, в Україні не затримаються надовго.

Польща хоче повертати українців

Тим часом у Польщі сподіваються повернути українців якнайшвидше. "Без українських робітників нашій економіці буде дуже важко. Ми мусимо підживлюватись працівниками з України, бо наше суспільство старіє, тому розраховує на них. Тим більше, що наші працедавці дуже задоволені українськими працівниками", - каже Аркадіуш Пончка.

До речі, польський уряд вніс в антикризовий пакет для допомоги бізнесу додаткові заходи й для українських заробітчан. Зокрема, їм автоматично продовжили термін дії робочих віз і дозволів на роботу на період епідемії та 30 днів після її завершення, тобто на два місяці, якщо карантин не продовжать на довший термін. 

Якщо ж після карантинних заходів українських працівників буде недостатньо, оскільки вони залишатимуться в Україні, або поїдуть в іншу європейську країну, то тоді польські працедавці доведеться змагатись за них підняттям зарплати, припускає Аркадіуш Пончка.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


DW.COM

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

Нинішній спалах коронавірусу спричинив неабияку паніку. Багато хто задається питанням, як-от, чи можна торкатися до овочів у магазині або гладити власного собаку? Пропонуємо кілька відповідей. (23.03.2020)  

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