Українські заробітчани вдома: що далі?

Найбільше з тих, хто повернувся в Україну в березні - заробітчан з Польщі. Лише 27 березня, за даними Державної прикордонної служби України, звідти повернулось майже 18 тисяч українців. При цьому, що масово їхати додому українці почали ще з 13 березня, після повідомлення про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску. У декого з заробітчан на той час закінчувався термін перебування, дехто поспішав від епідемії коронавірусу, але багато з українців повертались, бо залишились без роботи.

Так, як мешканка Львівщини Ольга Войтюк, яка повернулась додому ще до того, як Президент України заявив про закриття кордонів 28 березня. Жінка працювала у Ченстохові на швейному підприємстві. Розповідає, що частину працівників відправили у відпустки за свій рахунок. "Власник фірми сказав, що немає замовлень. Грошей платити він не може. Заплатив лише за перший тиждень карантину. Таким чином, в мене був варіант, або сидіти там і чекати два місяці, коли все налагодиться, або повернутись додому і перечекати там. Я вибрала останнє", - каже жінка. По-перше, каже, хотіла додому до родини, а по-друге, не хотіла платити даремно за житло і харчування, тому вибрала дім. В Україні поки що вона нічого не планує, буде відпочивати і готуватись до Великодня.

Через кризу - в Польщі почались звільнення

Керівник відділу моніторингу організації "Працедавці Речі Посполитої" Аркадіуш Пончка визнає, що ситуація в Польщі критична й масові звільнення тільки починаються. За підрахунками їхньої організації, без роботи внаслідок пандемії в Польщі може залишитись навіть до одного мільйона осіб. "Проблеми, передовсім, є в таких галузях, як готельний бізнес, туризм, гастрономія, торгівля… Вони зупинились. Але навіть в інфраструктурних сферах, де працює багато українців, з дня на день теж можуть настати важкі часи. Це лише питання часу. Це - криза, яку нам доведеться долати, можливо, навіть до кінця року", - каже польський експерт.

Читайте також: На українців, які повертатимуться з-за кордону, чекає обов'язкова обсервація

Ще один момент, з яким доведеться змиритись, - зменшення зарплат. "Не знаю наскільки великим буде це зменшення, але те, що воно буде, є очевидним", - каже Понка. Але, попри песимістичні прогнози, представник організації "Працедавці Речі Посполитої" вірить, що в травні підприємства потрохи почнуть відкриватись і, відповідно, українці зможуть повертатись.

Не розділяє його оптимізм Василь Воскобойник, керівник Всеукраїнської асоціації з міжнародного працевлаштування, який інтересу до набору працівників з України на травень-червень поки що не бачить. "Поки що зарано говорити про запити іноземних компаній щодо українських трудових мігрантів. Ніхто не може спрогнозувати, наскільки довгим буде період карантину та коли країни почнуть відкривати свої кордони", - каже він.

Що чекає в Україні

Дедалі напруженішою стає ситуація й на українському ринку праці в Україні. За словами засновника рекрутингової агенції "Борщ" Сергія Марченка, не всі зможуть знайти роботу в Україні. Через пандемію пропозицій роботи стало менше. "Більшість роботодавців зараз говорить: "Ми повністю припинили найм і не будемо наймати до кінця карантину". Тому нічого хорошого в плані роботи не чекає заробітчан дома", - каже він. Масово, за його словами, вакансії пропонують тільки служби доставки, кол-центри, швейні підприємства для пошиття масок - той бізнес, який нині ще працює.

Якщо ж карантин ще продовжать, за його прогнозами, в Україні без роботи може залишитись 2-3 мільйони українців, які також будуть конкурувати з заробітчанами за робочі місця. Це вплине і на рівень зарплат, який після пандемії буде нижчим. Тому заробітчани, на думку Сергія Марченка, в Україні не затримаються надовго.

Польща хоче повертати українців

Тим часом у Польщі сподіваються повернути українців якнайшвидше. "Без українських робітників нашій економіці буде дуже важко. Ми мусимо підживлюватись працівниками з України, бо наше суспільство старіє, тому розраховує на них. Тим більше, що наші працедавці дуже задоволені українськими працівниками", - каже Аркадіуш Пончка.

До речі, польський уряд вніс в антикризовий пакет для допомоги бізнесу додаткові заходи й для українських заробітчан. Зокрема, їм автоматично продовжили термін дії робочих віз і дозволів на роботу на період епідемії та 30 днів після її завершення, тобто на два місяці, якщо карантин не продовжать на довший термін.

Якщо ж після карантинних заходів українських працівників буде недостатньо, оскільки вони залишатимуться в Україні, або поїдуть в іншу європейську країну, то тоді польські працедавці доведеться змагатись за них підняттям зарплати, припускає Аркадіуш Пончка.