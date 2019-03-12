Українські жінки повертаються в Антарктиду (відео)

46-річна Наталія Бабій і 37-річна Оксана Савенко - перші за останні 20 років українські жінки, які беруть участь у науковій експедиції в Антарктиці. Оксана Савенко - морська біологиня і вже на станції. Вона написала DW, що працювати в Антарктиці - це була її мета ще зі студентських років. Адже вона досліджує морських ссавців, зокрема китів і тюленів. А "Академік Вернадський" - для цього найкраще місце. А лікарка з Києва Наталія Бабій - затята туристка і каже, що знає, "як перезимувати літо". Адже їй доведеться з київської весни виїхати в полярну осінь.