Українські жінки повертаються в Антарктиду (відео)

Гендерна рівність в Антарктиді: наприкінці березня на "край світу" поїде друга частина української експедиції. Вперше за 20 років на станції "Академік Вернадський" працюватимуть жінки.
46-річна Наталія Бабій і 37-річна Оксана Савенко - перші за останні 20 років українські жінки, які беруть участь у науковій експедиції в Антарктиці. Оксана Савенко - морська біологиня і вже на станції. Вона написала DW, що працювати в Антарктиці - це була її мета ще зі студентських років. Адже вона досліджує морських ссавців, зокрема китів і тюленів. А "Академік Вернадський" - для цього найкраще місце. А лікарка з Києва Наталія Бабій - затята туристка і каже, що знає, "як перезимувати літо". Адже їй доведеться з київської весни виїхати в полярну осінь.
Антарктида - континент, де немає державних кордонів і місцевого населення. На неосяжних просторах постійно мешкає лише кілька тисяч співробітників наукових полярних станцій. (04.01.2004)
Природозахисні організацї критикують провал переговорів про створення нових морських заповідних територій в Антарктиці. Згоди не змогли дійти через суміви Китаю, Росії та України. (02.11.2012)