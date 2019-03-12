 Українські жінки повертаються в Антарктиду (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.03.2019

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Політика й суспільство

Українські жінки повертаються в Антарктиду (відео)

Гендерна рівність в Антарктиді: наприкінці березня на "край світу" поїде друга частина української експедиції. Вперше за 20 років на станції "Академік Вернадський" працюватимуть жінки.

Antarktis Packeis und Treibeis (picture-alliance/dpa/blickwinkel/A. Rose)

Антарктида - з українками в експедиції

46-річна Наталія Бабій і 37-річна Оксана Савенко - перші за останні 20 років українські жінки, які беруть участь у науковій експедиції в Антарктиці. Оксана Савенко - морська біологиня і вже на станції. Вона написала DW, що працювати в Антарктиці - це була її мета ще зі студентських років. Адже вона досліджує морських ссавців, зокрема китів і тюленів. А "Академік Вернадський" - для цього найкраще місце. А лікарка з Києва Наталія Бабій - затята туристка і каже, що знає, "як перезимувати літо". Адже їй доведеться з київської весни виїхати в полярну осінь.

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Українські жінки повертаються в Антарктиду. Наприкінці березня на "край світу" поїде друга частина української експедиції. Вперше за 20 років на станції "Академік Вернадський" працюватимуть жінки.

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У квітні до Антарктиди вирушить експедиція з українського Антарктичного наукового центру. Команда з 12-ти осіб цілий рік проводитиме там наукові дослідження і житиме у снігах.

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