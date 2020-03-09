 Українські жінки керують ″Боїнгом-737″: авіація без гендерних кліше (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.03.2020

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Політика й суспільство

Українські жінки керують "Боїнгом-737": авіація без гендерних кліше (відео)

Українки-пілотеси керують пасажирським Boeing-737. Ці молоді жінки увійшли в новітню історію авіації України. У рейсі вони несуть відповідальність за безпеку майже 200 пасажирів. Історія двох пілотес авіакомпанії "МАУ".

Ukraine International (picture-alliance/M.Mainka)

Жінки за кермом Боїнга-737: як це?

Чарівна посмішка, але сталеві нерви. Тендітна постать і водночас відповідальність за безпеку й життя майже 200 пасажирів. Що це означає для жінки - керувати 70-тонним залізним птахом? Історія двох українських пілотес "МАУ" - випускниць Льотної академії у Кропивницькому:

 

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Міжнародний жіночий день 8 березня: хто вигадав це свято

Клара Цеткін активно боролася за права жінок. Її ім'я нерозривно пов'язане зі святкуванням Міжнародного жіночого дня. DW підсумувала, що ще варто знати про життя німецької революціонерки. (06.03.2020)  

Взвод дівчат: вони вперше вчаться в ліцеї імені Івана Богуна (відео)

Цього року в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна вперше в історії навчається взвод дівчат - на казарменому положенні та нарівні з ліцеїстами-юнаками. Про будні ліцеїсток - у репортажі DW. (08.10.2019)  

Як жінки (не) гасять пожежі в Україні (відео)

Жінка може прийти у Держслужбу з надзвичайних ситуацій і заявити про своє бажання стати пожежницею. Та від бажання до реальності - шлях з перепонами. (14.02.2019)  

Жінки наступають. Тепер - на "чоловічі" професії (відео)

З майже 180 тисяч пілотів у всьому світі лише 5% - жінки. У німецьких авіакомпаніях - їх 6 відсотків. Схожа статистика й серед теслярів. Як жінкам працюється у "чоловічих" професіях? Дві історії успіху, які надихають. (26.07.2019)  

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У німецьких крамницях часом не знайти дезінфікуючих засобів

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