Українські жінки керують "Боїнгом-737": авіація без гендерних кліше (відео)

Жінки наступають. Тепер - на "чоловічі" професії (відео)

З майже 180 тисяч пілотів у всьому світі лише 5% - жінки. У німецьких авіакомпаніях - їх 6 відсотків. Схожа статистика й серед теслярів. Як жінкам працюється у "чоловічих" професіях? Дві історії успіху, які надихають. (26.07.2019)