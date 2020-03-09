Українські жінки керують "Боїнгом-737": авіація без гендерних кліше (відео)

Українки-пілотеси керують пасажирським Boeing-737. Ці молоді жінки увійшли в новітню історію авіації України. У рейсі вони несуть відповідальність за безпеку майже 200 пасажирів. Історія двох пілотес авіакомпанії "МАУ".
Чарівна посмішка, але сталеві нерви. Тендітна постать і водночас відповідальність за безпеку й життя майже 200 пасажирів. Що це означає для жінки - керувати 70-тонним залізним птахом? Історія двох українських пілотес "МАУ" - випускниць Льотної академії у Кропивницькому:
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