 Українського міністра Омеляна допитають 19 вересня - адвокат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2018

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Новини

Українського міністра Омеляна допитають 19 вересня - адвокат

Детективи НАБУ допитають 19 вересня підозрюваного в незаконному збагаченні міністра інфраструктури України Володимира Омеляна. Про це журналістам розповів адвокат урядовця Олександр Лисак.

Володимир Омелян

Володимир Омелян обіцяє у суді спростувати обвинувачення на свою адресу

Міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, якого підозрюють у незаконному збагачені, викликали на допит в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Про це в неділю, 16 вересня, розповів у коментарі "РБК-Україна" адвокат урядовця Олександр Лисак.

За словами адвоката, допит міністра запланований на середу, 19 вересня. "Запропонували надати свідчення приблизно о 17:00 як підозрюваного в його справі", - повідомив Лисак. Раніше його підзахисного вже викликали в НАБУ в цій справі, наголосив адвокат. Щоправда, раніше Омелян давав свідчення як свідок.

Володимира Омеляна підозрюють в незаконному збагаченні. 14 вересня Солом'янський районний суд Києва розглянув запобіжний захід щодо підозрюваного урядовця й вирішив віддати його на поруки. Ухвала Солом'янського суду також передбачала здачу міністром інфраструктури паспортів для виїзду за кордон.

Тепер же адвокат Лисак розповів, що НАБУ дозволило його підзахисному виїжджати за кордон з метою робочого відрядження. Омеляну також повернули необхідний для цього закордонний паспорт, додав Лисак.

Раніше у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) загальний розмір незаконного збагачення Омеляна оцінили на суму понад 4 мільйони гривень.

Нагадаємо, Володимир Омелян категорично відкинув корупційні звинувачення на його адресу з боку НАБУ. Міністр зазначив, що слідство у його справі тривало півтора року, однак правомірних звинувачень на його адресу так і не було висунуто, а всі претензії НАБУ він готовий спростувати в суді. 

Він також звинуватив керівництво НАБУ в чиненні тиску на нього.

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