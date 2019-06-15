Українського активіста Бекірова в анексованому Криму випустили з СІЗО - адвокат

Українському активісту Едему Бекірову змінили запобіжний захід і випустили з Сімферопольського слідчого ізолятора під зобов'язання з’являтися до суду Про це у вівторок, 27 серпня, у соціальній мережі Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

"В окупованому Криму змінено запобіжний захід українському політв'язню, кримському татарину Едему Бекірову. (.. ) Запобіжний захід Едему Бекірову змінено на зобов'язання про явку", - зазначив Полозов. Він також висловив сподівання, що "все йде до того, про що зараз адвокати коментарів не дають".

Адвокат зазначив, що російська влада тримала Бекірова в СІЗО понад вісім із половиною місяців попри серйозні проблеми зі здоров'ям. Полозов нагадав, що в Бекірова - цукровий діабет, шунти в серці, немає однієї ноги і "ще цілий "букет" хронічних захворювань". Адвокат також вказав на те, що Росія не виконала належним чином рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про застосування невідкладних заходів.

Нагадаємо, у червні ЄСПЛ зобов'язав РФ терміново помістити Бекірова в лікарню у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. 21 серпня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Бекірова з Сімферопольського СІЗО перемістили до лікарні імені Семашка, де його оглянули лікарі. Але наступного дня його повернули до Сімферопольського СІЗО.

Бекіров - один із кримськотатарських громадських активістів селища Новоолексіївка. Його дружина Гульнара є членом Меджлісу кримськотатарського народу. Бекірова затримали 12 грудня 2018 року під час проходження паспортного контролю на в'їзді до анексованого Криму з боку Чонгара, зазначає агентство "Інтерфакс-Україна".

Російські правоохоронці обвинувачують його у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки. В українському МЗС затримання та арешт Бекірова назвали частиною "хвилі переслідувань кримських татар" на анексованому півострові.