 Українського активіста Бекірова в анексованому Криму випустили з СІЗО - адвокат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2019

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Новини

Українського активіста Бекірова в анексованому Криму випустили з СІЗО - адвокат

Едему Бекірову змінили запобіжний захід і випустили зі слідчого ізолятора в Сімферополі під зобов'язання з'явитися до суду, повідомив адвокат Микола Полозов.

Krimtataren Fahne Stacheldraht (picture-alliance/Zuma/S. Glovny)

Українському активісту Едему Бекірову змінили запобіжний захід і випустили з Сімферопольського слідчого ізолятора під зобов'язання з’являтися до суду Про це у вівторок, 27 серпня, у соціальній мережі Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

"В окупованому Криму змінено запобіжний захід українському політв'язню, кримському татарину Едему Бекірову. (.. ) Запобіжний захід Едему Бекірову змінено на зобов'язання про явку", - зазначив Полозов. Він також висловив сподівання, що "все йде до того, про що зараз адвокати коментарів не дають".

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Адвокат зазначив, що російська влада тримала Бекірова в СІЗО понад вісім із половиною місяців попри серйозні проблеми зі здоров'ям. Полозов нагадав, що в Бекірова - цукровий діабет, шунти в серці, немає однієї ноги і "ще цілий "букет" хронічних захворювань". Адвокат також вказав на те, що Росія не виконала належним чином рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про застосування невідкладних заходів.

Нагадаємо, у червні ЄСПЛ зобов'язав РФ терміново помістити Бекірова в лікарню у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. 21 серпня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Бекірова з Сімферопольського СІЗО перемістили до лікарні імені Семашка, де його оглянули лікарі. Але наступного дня його повернули до Сімферопольського СІЗО.

Бекіров - один із кримськотатарських громадських активістів селища Новоолексіївка. Його дружина Гульнара є членом Меджлісу кримськотатарського народу. Бекірова затримали 12 грудня 2018 року під час проходження паспортного контролю на в'їзді до анексованого Криму з боку Чонгара, зазначає агентство "Інтерфакс-Україна".

Російські правоохоронці обвинувачують його у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки. В українському МЗС затримання та арешт Бекірова назвали частиною "хвилі переслідувань кримських татар" на анексованому півострові.

  • Блокпост на станції Вадим на трасі південної Херсонщини

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Перші блокпости

    Військовослужбовці Держприкордонслужби та українських десантних військ з'явились на трасах південої Херсонщини наприкінці лютого 2014 року - з початку заворушень у Криму. Побоюючись наступу російських військ з півострова, вони почали облаштовувати тут перші окопи і блокпости.

  • Черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    "Російський" кордон

    Наприкінці квітня 2014 року прикордонні війська ФСБ РФ відкрили на межі з Кримом власні пункти пропуску через "російський" кордон. Українська влада назвала такі дії незаконними, проте мусила облаштовувати зі свого боку власні блокпости. На фото: черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.

  • Будівництво дамби на прикордонній ділянці каналу, лютий 2015 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Перекритий канал

    Однією з перших відповідей української влади на окупацію півострова було перекриття дамбою Північно-кримського каналу - основного джерела водопостачання у північній частині півострова. Формально українське агентство водних ресурсів відмовляється укладати угоду про водопостачання на півострів, оскільки не визнає юрисдикцію тамтешніх установ.

  • Прикордонник чергує на станції Вадим, травень 2014 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Фантомні колії

    Залізничне сполучення з Кримом було припинене в грудні 2014 року - формально з міркувань безпеки. До півострова заходили дві залізничні гілки: східна через станцію "Новоолексіївка", до якої і досі ходять потяги з Києва, Харкова та Запоріжжя, та західна через станцію "Вадим", яка після перекриття занепала. На фото: прикордонник чергує на станції "Вадим", травень 2014 року.

  • На пышому переході між Україною та Кримом

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Піший перехід

    З 2016 року проїзд через адмінмежу дозволений лише для приватного автотранспорту. Більшість громадян перетинає її пішки, долаючи від одного до трьох кілометрів "нейтральної смуги" між українським та російським пунктами пропуску.

  • Перекрита бетонними блоками траса

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Цивільна блокада

    У вересні 2015 року кримськотатарські активісти розпочали так звану "цивільну блокаду" Криму, перекривши рух вантажівок на трасах, що вели до півострова. Таким чином вони висловлювали протест продовженню комерційних відносин між материком та окупованою автономією та репресіям проти Меджлісу. Блокада закінчилася в січні 2016 року із запровадженням урядом України заборони на торгівлю з Кримом.

  • Адмінкордон із Кримом

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Без електрики

    Під час активної фази блокади її учасники підірвали магістральні лінії електропередач, що вели до півострова від Каховської ГЕС. З того часу електропостачання півострова припинене. На фото: робітники ремонтують пошкоджені лінії, лютий 2016 року.

  • Штаб Аскеру біля КПВВ Каланчак, літо 2016 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Громадський контроль

    Після завершення "цивільної блокади" кримськотатарьскі активісти утворили громадську організацію "Аскер", яка стежить за роботою прикордонників і бореться із корупцією на митниці. На фото: штаб "Аскеру" біля КПВВ "Каланчак", літо 2016 року.

  • Мінне поле на Херсонщині

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Мінні поля замість кукурудзяних

    Близькість адмінмежі разюче змінила життя мешканців навколишніх сіл. Приблизно п'ята частина сільськогосподарських земель Мирненської об'єднаної громади опинилась у зоні прикордонного контролю: тож колись кукурудзяні та соняшникові закладені тепер мінами та облаштовані укріпленнями.

  • Завод Кримський титан

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Кримський титан

    Завод "Кримський титан", що належить олігархові Дмитру Фірташу, розташований на самій адміністративній межі, однак зареєстрований у кримському місті Армянськ. Мешканцям херсонських сіл, попри "кордон", вдавалось працювати на виробництві до кінця 2016 року.

  • Школярки з Преображенки у захисних масках

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Хімічні отруєння

    У серпні-вересні 2018 року ймовірно через викиди з "Кримського титану" місцеві мешканці почали скаржитись на масові хімічні отруєння. З кримського міста Армянськ та навколишніх херсонських сіл евакуювали дітей. Розслідування причин отруєння і досі не завершене по обидва боки адмінмежі. На фото: школярки з села Преображенка в захисних масках повертаються додому через скасовані заняття.

    Автор: Ігор Бурдига


DW.COM

Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

Після незаконного референдуму 16 березня 2014 року анексований Крим відмежувався від України. Чим жили мешканці "прикордонної" території останні п'ять років - у фоторепортажі DW. (17.03.2019)  

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