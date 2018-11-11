 Українських працівників у ФРН за рік побільшало на 10 відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2018

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Новини

Українських працівників у ФРН за рік побільшало на 10 відсотків

За даними міністерства праці, у Німеччині у 2018 році працевлаштовані близько 43 тисяч громадян України. Загалом у ФРН мешкає 138 тисяч українців.

Шаблон посвідки на проживання у Німеччині

Шаблон посвідки на проживання у Німеччині

За даними на березень 2018 року, близько 43 тисяч українських громадян у Німеччині мають офіційну роботу і сплачують обов'язкові соціальні внески. Про це йдеться у відповіді Федерального міністерства праці Німеччини на запит DW. "У порівнянні з березнем 2017 року спостерігається зростання на 4 тисячі осіб, тобто на 10 відсотків", - зазначається у повідомленні. У березні 2013 року цей показник становив лише 29 тисяч осіб.

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У Німеччині мешкають 138 тисяч українських громадян. За даними німецького статистичного відомства, станом на кінець 2017 року загалом у ФРН проживало 88 тисяч жінок та 50 тисяч чоловіків, які мають громадянство України. Майже 13,5 тисячі українців у Німеччині - неповнолітні, 23,5 тисячі - старше 65 років.

Середній вік складає 42-43 роки, більше половини - одружені, але лише кожен третій з них - із громадянином чи громадянкою Німеччини. Середня тривалість проживання у Німеччині становить 11,5 років. Посвідку на постійне проживання у ФРН мають 78,5 тисячі громадян України. За 2017 рік до Німеччини на проживання в'їхали 11,8 тисячі українців, виїхали звідси або померли - майже 10 тисяч.

Нагадаємо, 7 листопада ФРН та Україна підписали угоду про соціальне забезпечення, що координує соціальний захист, зокрема в галузі державного пенсійного страхування і страхування у разі нещасного випадку.

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