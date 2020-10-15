Український інститут національної пам'яті (УІНП)

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "УІНП".
Серед основних завдань державного науково-дослідного центру Українського інституту національної пам'яті - "реалізація державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті українського народу", надання оцінки тоталітарним режимам 20-го століття в Україні. Керівник інституту національної пам'яті призначається Кабінетом Міністрів України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.