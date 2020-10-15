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Український інститут національної пам'яті (УІНП)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "УІНП".

Серед основних завдань державного науково-дослідного центру Українського інституту національної пам'яті - "реалізація державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті українського народу", надання оцінки тоталітарним режимам 20-го століття в Україні. Керівник інституту національної пам'яті призначається Кабінетом Міністрів України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна і Польща: остаточне потепління чи тимчасова відлига у відносинах?

Україна і Польща: остаточне потепління чи тимчасова відлига у відносинах? 15.10.2020

Візит Анджея Дуди до Києва показав - у спірних питаннях спільної історії у Варшаві нині готові говорити конструктивніше. Але експерти поки що налаштовані вкрай обережно.
В Україні запрацював сервіс із пошуку інформації про репресованих

В Україні запрацював сервіс із пошуку інформації про репресованих 15.05.2020

Архів Українського інституту національної пам'яті до Дня пам'яті жертв політичних репресій відкрив Консультаційний центр з пошуку інформації про репресованих.
Антон Дробович: Національну пам'ять не варто перетворювати на пропаганду

Антон Дробович: "Національну пам'ять не варто перетворювати на пропаганду" 18.12.2019

Що буде із декомунізацією? Як варто підходити до опрацювання історії? Новий керівник Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович розповів в інтерв'ю DW про перші кроки на посаді.

Головою Українського інституту національної пам'яті призначений Антон Дробович

Головою Українського інституту національної пам'яті призначений Антон Дробович 04.12.2019

Уряд України призначив новим очільником Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича. Колишній голова інституту Володимир В'ятрович назвав це рішення уряду неправильним.
Поновлення пошуку польських поховань у Львові: крок до примирення?

Поновлення пошуку польських поховань у Львові: крок до примирення? 25.11.2019

Після дворічного мораторію до України приїхали польські археологи, щоб відновити пошук могил польських вояків. Але експерти вважають, що ще зарано говорити про "потепління" в українсько-польських стосунках.
Adidas зняв з продажу одяг із символікою СРСР

Adidas зняв з продажу одяг із символікою СРСР 08.05.2018

Компанія Adidas відреагувала на міжнародну критику та зняла з продажу спортивний одяг із символікою СРСР.
Відносини України і Польщі: монополії на правду бути не може

Відносини України і Польщі: монополії на правду бути не може 17.11.2017

На тлі скандалу довкола заборони в'їзду до Польщі українців із "антипольською позицією" громадянське суспільство двох країн закликає до конструктивного діалогу.

Війна пам’ятників. Нове загострення у відносинах Києва та Варшави

Війна пам’ятників. Нове загострення у відносинах Києва та Варшави 28.04.2017

Українська реакція на події в Грушовичах мала бути стриманішою, але доля українсько-польських відносин зараз - у руках Варшави, впевнені експерти.
Інститут нацпам'яті призупинив легалізацію польських меморіалів в Україні

Інститут нацпам'яті призупинив легалізацію польських меморіалів в Україні 27.04.2017

Через обурення демонтажем братської могили УПА в Польщі Київ зробив крок у відповідь. Український Інститут нацпам'яті призупинив реєстрацію польських пам'яток на території країни.
Інститут національної пам'яті хоче перекроїти український календар свят

Інститут національної пам'яті хоче перекроїти український календар свят 13.04.2017

Міжнарожний жіночий день 8 березня пропонується зробити робочим днем, натомість вихідний 9 травня пересунути на 8 травня - день пам'яті та примирення.
Вісім фактів про декомунізацію в Україні

Вісім фактів про декомунізацію в Україні 09.04.2016

Рік тому українські парламентарі засудили комуністичний режим, заборонили пропаганду комуністичної ідеології та дозволили відкрити архіви КДБ. Однак чи вдалась декомунізація насправді?
Декомунізація в Україні: чемпіони, аутсайдери та курйози

Декомунізація в Україні: чемпіони, аутсайдери та курйози 25.02.2016

Україна загалом прискореними темпами звільняється від символів тоталітарного минулого. Щоправда цей процес відбувається досить нерівномірно. Інколи трапляються й курйози.