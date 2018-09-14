Український уряд схвалив проект держбюджету на 2019 рік

Кабінет міністрів України у п'ятницю, 14 вересня, схвалив проект державного бюджету на 2019 рік і направив його до Верховної Ради. "Ми працюватимемо з комітетами та фракціями для того, щоб бюджет був реалістичним. Не можна роздувати бюджет, який не підкріплено грошима. В іншому разі, це може призвести до криз", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Надходження до зведеного державного бюджету України у 2019 році, відповідно до проекту документа, очікуються на рівні 1,293 трильйона гривень. "Зростання доходів зведеного бюджету на 130 мільярдів гривень. Економіка зростає, і бюджет теж зростає, і він дорівнюватиме 1,293 трильйона гривень", - зазначив Гройсман.

Проект державного бюджету передбачає збільшення видатків на безпеку та оборону на 31,5 мільярди гривень, а загальний бюджет на безпеку та оборону має скласти 209,5 мільярда гривень. Зокрема, на розвиток і модернізацію військової техніки планується направити 36,2 мільярда гривень, на грошове забезпечення військовослужбовців - 108,3 мільярда гривень, на громадську безпеку - 82,1 мільярда гривень.

За словами прем'єр-міністра, військовослужбовці отримуватимуть зарплату не менше 10 тисяч гривень, а рівень зарплат в інших службах правопорядку становитиме від дев'яти тисяч гривень.