 Український уряд призначив в.о. міністра культури | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Український уряд призначив в.о. міністра культури

Тимчасовою виконувачкою обов'язків міністра культури, молоді і спорту України стала Світлана Фоменко. Раніше вона була заступницею міністра.

Будівля українского уряду

Будівля українского уряду

Кабінет міністрів України у вівторок, 10 березня, призначив виконувачкою обов'язків міністра культури, молоді і спорту Світлану Фоменко. До сих пір вона була заступницею міністра культури Володимира Бородянського.

Раніше Фоменко працювала першою заступницею ексміністра культури Євгена Нищука, помічником-консультантом народного депутата України Віктора Єленського ("Народний фронт"), який був заступником голови комітету парламенту з питань культури і духовності. До цього Фоменко працювала начальником управління міжнародного співробітництва міністерства культури та заступником міністра культури з питань європейської інтеграції.

Також вона обіймала різні посади в управлінні міжнародних зв'язків апарату Київської міської державної адміністрації, а також була радником гендиректора в генеральній дирекції Київській міській раді з обслуговування іноземних представників.

Дивитись відео 05:22

Відставка Гончарука: чому Зеленський незадоволений урядом? (04.03.2020)

DW.COM

Кабмін призначив в.о. міністра освіти і науки України

Уряд України призначив Юрія Полюховича в.о. міністра освіти і науки. До цього він був заступником попередньої очільниці МОН Ганни Новосад. (10.03.2020)  

Уряд України призначив в.о. міністра розвитку економіки

Уряд України призначив Павла Кухту тимчасовим виконувачем обов'язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. (10.03.2020)  

Також за темою

DW-Interview mit Wolodymyr Borodyanskyj, Kulturminister der Ukraine

Міністр культури Бородянський: Звання народного артиста - це посткомуністичне минуле 18.02.2020

Протидія дезінформації, телеканал для тимчасово окупованих територій, виступи українських артистів у Росії - про ці та інші теми DW поспілкувалася з міністром культури, молоді та спорту України Володимиром Бородянським.

Реклама

Докладно

Засідання Європарламенту 10 березня в Брюсселі

"Надзвичайні часи" в Європарламенті через коронавірус

Реагуючи на поширення коронавірусу, Європарламент обмежив пленарний тиждень до одного дня засідань.  

Russland Rubel Symbolbild Sanktionen Konsequenzen (picture-alliance/dpa/Christian Ohde)

Обвал рубля імені В.В.Путіна

Президент РФ припустився чергової історичної помилки, спровокувавши цінову війну на ринку нафти, вважає Андрій Гурков.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  