Український уряд призначив в.о. міністра культури

Тимчасовою виконувачкою обов'язків міністра культури, молоді і спорту України стала Світлана Фоменко. Раніше вона була заступницею міністра.
Кабінет міністрів України у вівторок, 10 березня, призначив виконувачкою обов'язків міністра культури, молоді і спорту Світлану Фоменко. До сих пір вона була заступницею міністра культури Володимира Бородянського.
Раніше Фоменко працювала першою заступницею ексміністра культури Євгена Нищука, помічником-консультантом народного депутата України Віктора Єленського ("Народний фронт"), який був заступником голови комітету парламенту з питань культури і духовності. До цього Фоменко працювала начальником управління міжнародного співробітництва міністерства культури та заступником міністра культури з питань європейської інтеграції.
Також вона обіймала різні посади в управлінні міжнародних зв'язків апарату Київської міської державної адміністрації, а також була радником гендиректора в генеральній дирекції Київській міській раді з обслуговування іноземних представників.
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