 Український уряд змінив підхід щодо фінансування вишів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2019

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Новини

Український уряд змінив підхід щодо фінансування вишів

З наступного року 80 відсотків бюджету заклади вищої освіти отримуватимуть для базових видатків, а решту - залежно від позицій в рейтингах, рівня працевлаштування випускників та обсягів залучених з інших джерел коштів.

Будівля Національного університету Києво-Могилянська академія (архівне фото)

Будівля Національного університету "Києво-Могилянська академія" (архівне фото)

Український уряд змінив підходи до фінансування закладів вищої освіти, повідомив у вівторок, 24 грудня, прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, фінансування відбуватиметься відповідно до результатів діяльності вишів.

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"Вже з січня буде працювати формульний підхід - 80 відсотків бюджету виші отримуватимуть гарантовано для базових видатків, решту - залежно від позиції в міжнародних рейтингах, відсотка працевлаштування випускників, обсягу залучених з альтернативних джерел коштів тощо", - зазначив Гончарук, повідомляється на сайті урядового порталу. 

За словами прем'єра, уряд відходить від традиційного показника фінансування за кількістю студентів, що дасть змогу підвищити якість освіти і стимулюватиме економічно раціональну поведінку університетів. 

Міністерство освіти і науки України планує з 2021 року запустити систему моніторингу працевлаштування випускників вишів. Приватні виші також зможуть отримати доступ до бюджетного фінансування за дотримання вимог з індикативної собівартості (мінімальної ціни контрактного навчання).

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