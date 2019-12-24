Український уряд змінив підхід щодо фінансування вишів

Український уряд змінив підходи до фінансування закладів вищої освіти, повідомив у вівторок, 24 грудня, прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, фінансування відбуватиметься відповідно до результатів діяльності вишів.

"Вже з січня буде працювати формульний підхід - 80 відсотків бюджету виші отримуватимуть гарантовано для базових видатків, решту - залежно від позиції в міжнародних рейтингах, відсотка працевлаштування випускників, обсягу залучених з альтернативних джерел коштів тощо", - зазначив Гончарук, повідомляється на сайті урядового порталу.

За словами прем'єра, уряд відходить від традиційного показника фінансування за кількістю студентів, що дасть змогу підвищити якість освіти і стимулюватиме економічно раціональну поведінку університетів.

Міністерство освіти і науки України планує з 2021 року запустити систему моніторингу працевлаштування випускників вишів. Приватні виші також зможуть отримати доступ до бюджетного фінансування за дотримання вимог з індикативної собівартості (мінімальної ціни контрактного навчання).