Український уряд затвердив перелік об'єктів великої приватизації

Кабінет міністрів України під час свого засідання у середу, 16 січня, затвердив перелік об'єктів великої приватизації на 2019 рік, передає інформагенція "Українські новини".

У 2019 році український уряд планує продати, зокрема, 78,3 відсотка акцій державної енергогенеруючої компанії "Центренерго", 50,9 відсотка акцій "Тернопільобленерго", 60,2 відсотка акцій "Запоріжжяобленерго", 65 відсотків акцій "Харківобленерго", 70 відсотків акцій "Миколаївобленерго", 70 відсотків акцій "Хмельницькийобленерго".

Також плануються на продаж 100 відсотків акцій Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, 100 відсотків акцій державного підприємства "Вугільна шахта "Краснолиманська", 50 відсотків акцій приватного акціонерного товариства "Азовмаш", 50 відсотків акцій державного підприємства "Завод "Електротяжмаш", 99,5 відсотків акцій Одеського припортового заводу (ОПЗ), 99,9 відсотків акцій ПАТ "Сумихімпром", 100 відсотків акції "Президент-готелю".

Повідомляється, що деякі компанії, котрі у 2018 році потрапили до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, цього року там відсутні. Йдеться зокрема про компанії "Турбоатом" і низку теплоелектроцентралей - Херсонську, Дніпровську, Криворізьку та Сєверодонецьку ТЕЦ.

Проведення великої приватизації у першій половині 2019 року є однією з вимог до України з боку Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми stand-by, затвердженої у грудні 2018 року. В рамках цієї програми наприкінці грудня Україна отримала перший транш від МВФ у розмірі 1,4 мільярда доларів. Ще два транші по 1,3 мільярда доларів очікуються протягом 2019 року.