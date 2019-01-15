 Український уряд затвердив перелік об′єктів великої приватизації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Український уряд затвердив перелік об'єктів великої приватизації

Кабінет міністрів України планує продати низку великих підприємств, серед яких "Центренерго", "Вугільна шахта "Краснолиманська" та Одеський припортовий завод (ОПЗ)

Будівля Кабміну України

Будівля Кабміну України

Кабінет міністрів України під час свого засідання у середу, 16 січня, затвердив перелік об'єктів великої приватизації на 2019 рік, передає інформагенція "Українські новини".

У 2019 році український уряд планує продати, зокрема, 78,3 відсотка акцій державної енергогенеруючої компанії "Центренерго", 50,9 відсотка акцій "Тернопільобленерго", 60,2 відсотка акцій "Запоріжжяобленерго", 65 відсотків акцій "Харківобленерго", 70 відсотків акцій "Миколаївобленерго", 70 відсотків акцій "Хмельницькийобленерго".

DW.COM

Документ, у якому містяться основні умови співпраці з Україною за програмою stand-by, оприлюднив Міжнародний валютний фонд. (20.12.2018)

Український парламент ухвалив у цілому урядовий законопроект про приватизацію. Документ, зокрема, передбачає можливість захисту інтересів інвесторів за англійським правом. (18.01.2018)

Корупційні інтереси, популізм політиків та бюрократична тяганина - це, на думку експертів, робить спроби приватизації в Україні майже марними. (15.06.2018)

Також плануються на продаж 100 відсотків акцій Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, 100 відсотків акцій державного підприємства "Вугільна шахта "Краснолиманська", 50 відсотків акцій приватного акціонерного товариства "Азовмаш", 50 відсотків акцій державного підприємства "Завод "Електротяжмаш", 99,5 відсотків акцій Одеського припортового заводу (ОПЗ), 99,9 відсотків акцій ПАТ "Сумихімпром", 100 відсотків акції "Президент-готелю".

Повідомляється, що деякі компанії, котрі у 2018 році потрапили до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, цього року там відсутні. Йдеться зокрема про компанії "Турбоатом" і низку теплоелектроцентралей - Херсонську, Дніпровську, Криворізьку та Сєверодонецьку ТЕЦ.

Проведення великої приватизації у першій половині 2019 року є однією з вимог до України з боку Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми stand-by, затвердженої у грудні 2018 року. В рамках цієї програми наприкінці грудня Україна отримала перший транш від МВФ у розмірі 1,4 мільярда доларів. Ще два транші по 1,3 мільярда доларів очікуються протягом 2019 року.

Дивитись відео 01:08
Now live
01:08 хв

Вимоги МВФ до України: батіг і пряник (06.09.2018)

Аудіо й відео до теми

Вимоги МВФ до України: батіг і пряник (06.09.2018)  

Також за темою

Industrieanlage in Odessa, Ukraine

Втрачені мільярди, або Чому в Україні провалилася "велика" приватизація-2018 17.12.2018

Жодного підприємства з переліку великої приватизації в Україні цьогоріч продати не вдалося. Сотні мільйонів у бюджет поки що приносить лише мала приватизація на електронних аукціонах.

Ukraine Kiew Treffen Lagarde und Poroschenko

Ціни на газ, приватизація, реформа ДФС: під які вимоги Україна отримує гроші МВФ 20.12.2018

Документ, у якому містяться основні умови співпраці з Україною за програмою stand-by, оприлюднив Міжнародний валютний фонд.

Industrieanlage in Odessa, Ukraine

Україна затвердила 26 великих об'єктів для приватизації 10.05.2018

Кабінет міністрів України затвердив перелік державних підприємств, які мають бути продані в 2018 році. За них планують виручити понад 20 мільярдів гривень.

Реклама

Докладно

Франс Тіммерманс і Мішель Барньє під час дебатів щодо Brexit у Європарламенті в Страсбургу

У ЄС думають, як мінімізувати шкоду від Brexit

У ЄС наголошують свою єдність і поки готуються до всіх можливих варіантів щодо Brexit. 

Автоматична індексація пенсій в Україні. Що виграють пенсіонери та бюджет

Автоматична індексація пенсій в Україні

Чи виграють від автоматичної індексації пенсій самі пенсіонери та чи витримає бюджет. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  