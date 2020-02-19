 Український політв′язень Олексій Стогній прибув з Криму до Києва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2020

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Новини

Український політв'язень Олексій Стогній прибув з Криму до Києва

Засуджений у "справі диверсантів" до 3,5 років ув'язнення Олексій Стогній відбував покарання у колонії в Керчі. Його звинувачували в незаконному виготовленні зброї.

Олексій Стогній вийшов на свободу після закінчення терміну ув’язнення

Олексій Стогній вийшов на свободу після закінчення терміну ув’язнення

Український політв'язень Олексій Стогній, якого в анексованому Криму утримували у колонії в Керчі, прибув до Києва. Про це у середу, 19 лютого, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Стоній вийшов на волю після закінчення терміну ув'язнення.

"Всі ці роки наш громадянин утримувався в нестерпних умовах місць несвободи країни-окупанта, що сильно позначилося на стані його здоров'я. Терміново вживатиму відповідних заходів з проведення висококваліфікованого медичного обстеження і надання необхідної лікарської допомоги Олексію", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомив громадський рух "Об’єднання родичів політв'язнів Кремля", Стогній вийшов на волю наприкінці січня, але його родина не хотіла повідомляти про це, аби не наражатися на ризики при виїзді з анексованого Криму.

Денісова додала, що ще 115 громадян України незаконно утримує Росія. "Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій і дипломатичний корпус використовувати всі важелі впливу, щоб забезпечити дотримання основних прав і свобод громадян України, які досі є бранцями Кремля", - заявила Денісова.

Олексій Стогній є фігурантом так званої "справи українських диверсантів". Його затримали в ніч з 14 на 15 листопада 2016 року на російському "прикордонному посту" навпроти пункту пропуску "Каланчак" при виїзді з Криму. Його обвинувачували у незаконному придбанні та передачі боєприпасів та незаконному виготовленні вогнепальної зброї. 17 липня 2017 року так званий "Київський районний суд Сімферополя" засудив його до трьох років і шести місяців позбавлення волі.

До Києва з Криму прибув ще один політв'язень - журналіст Микола Семена 

Вранці цього дня з Криму до Києва прибув ще один український політв'язень, 69-річний кримський журналіст Микола Семена. У вересні 2017 року його було засуджено за "заклики до сепаратизму" до 2,5 років умовного терміну. Крім того, так званий "Залізничний районний суд Сімферополя" заборонив тоді журналісту інтернет-видання "Крим.Реалії" займатися публічною діяльністю упродовж трьох років.

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