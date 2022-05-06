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Український демократичний альянс за реформи (УДАР)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "УДАР". УДАР - всеукраїнська політична партія.

Правоцентристська політична партія "Український демократичний альянс за реформи" (УДАР) була заснована 2005 року. 2012 року партія УДАР уперше взяла участь у виборах до Верховної Ради України. Головою партії є Віталій Кличко. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Мер Одеси: Винні у трагедії 2 травня - у Москві

Мер Одеси: Винні у трагедії 2 травня - у Москві 06.05.2022

Удар по Одесі в річницю трагедії змушує владу думати як убезпечити мешканців міста під час заходів на честь 9 травня, розповів в інтерв'ю DW Геннадій Труханов.
По Одесі завдали ракетного удару: є загиблі та поранені

По Одесі завдали ракетного удару: є загиблі та поранені 02.05.2022

68-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події понеділка, 2 травня.
РФ завдала ракетних ударів по Києву, є постраждалі

РФ завдала ракетних ударів по Києву, є постраждалі 28.04.2022

Під час російської атаки у столиці України перебували генсек ООН і прем'єр Болгарії.
Не хочу мати з ними нічого спільного: одесити про ракетний удар з Росії

"Не хочу мати з ними нічого спільного": одесити про ракетний удар з Росії 26.04.2022

Російська армія взяла під приціл Одесу. Москва мовчить про жертви серед цивільного населення. Тим часом у місті, яке багато хто вважав "проросійським", наростає лють на росіян.
Кличко: Внаслідок ракетного удару по Дарницькому району Києва є загиблий

Кличко: Внаслідок ракетного удару по Дарницькому району Києва є загиблий 16.04.2022

Одна людина загинула і кілька отримали поранення внаслідок ракетного удару, завданого російськими військами по Дарницькому району Києва, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

Атака на вокзал Краматорська: 39 загиблих, серед них - діти

Атака на вокзал Краматорська: 39 загиблих, серед них - діти 08.04.2022

Як повідомляє речник СБУ, кількість жертв внаслідок обстрілу РФ залізничного вокзалу у Краматорську зросла до 39 людей, серед них - чотири дитини.

РФ завдала ракетного удару по Одесі

РФ завдала ракетного удару по Одесі 03.04.2022

Вранці 3 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. За попередніми даними, жертв немає.
31 удар по закладах охорони здоров'я від початку війни РФ в Україні - ООН

31 удар по закладах охорони здоров'я від початку війни РФ в Україні - ООН 13.03.2022

Росія 18-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події неділі, 13 березня.
Костянтин Акінша: Будь-який удар по СБУ призведе до пошкоджень Софійського собору

Костянтин Акінша: "Будь-який удар по СБУ призведе до пошкоджень Софійського собору" 09.03.2022

В інтерв'ю DW мистецтвознавець Костянтин Акінша розповів про долю музейних колекцій та архітектурних пам'яток України під час війни.
Володимир Зеленський: Ви вбиваєте вдруге жертв Голокосту (02.03.2022)

Володимир Зеленський: "Ви вбиваєте вдруге жертв Голокосту" (02.03.2022) 02.03.2022

Президент України різко засудив атаку російських військових на Бабин Яр у Києві. Такий ракетний удар - за межею людяності, заявив Володимир Зеленський.
Другий день наступу РФ: на Київ здійснили ракетну атаку

Другий день наступу РФ: на Київ здійснили ракетну атаку 25.02.2022

Росія здійснила повторну повітряну атаку на Київ зранку 25 лютого. Уламки ракети потрапили в житлову багатоповерхівку, є поранені.
Через удар безпілотників по нафтових танкерах в ОАЕ загинули троє людей

Через удар безпілотників по нафтових танкерах в ОАЕ загинули троє людей 17.01.2022

Про "військову операцію" проти Об'єднаних Арабських Еміратів заявили єменські хусити. В Абу-Дабі кажуть, що не залишать атаку безкарною.
У Пентагоні не каратимуть відповідальних за удар по цивільних з безпілотника в Кабулі

У Пентагоні не каратимуть відповідальних за удар по цивільних з безпілотника в Кабулі 14.12.2021

Внаслідок авіаудару з безпілотника у Кабулі у серпні загинули 10 мирних жителів. У Пентагоні не вгледіли в цьому інциденті недбалості.
Злет цін на газ: чому Великобританії складніше втримувати удар, ніж ЄС

Злет цін на газ: чому Великобританії складніше втримувати удар, ніж ЄС 04.10.2021

Країни ЄС краще підготовлені до енергетичної кризи, ніж Великобританія. DW порівняла роль газу в електроенергетиці, розміри газосховищ і рівень залежності від спотових цін.
Український боксер Хижняк завоював срібло на Олімпіаді

Український боксер Хижняк завоював срібло на Олімпіаді 07.08.2021

Олександр Хижняк перемагав у перших двох раундах бою проти боксера з Бразилії. Однак на останніх хвилинах третього раунду він пропустив удар суперника.
Коболєв: На реформі корпоративного управління ставлять хрест

Коболєв: На реформі корпоративного управління ставлять хрест 29.04.2021

Андрій Коболєв заявив, що не збирається "влаштовувати цирк та підставляти під удар "Нафтогаз". Він наголосив, що треба зберегти динаміку роботи і забезпечити розвиток видобутку та інших напрямів Групи.
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