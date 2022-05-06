На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "УДАР". УДАР - всеукраїнська політична партія.

Правоцентристська політична партія "Український демократичний альянс за реформи" (УДАР) була заснована 2005 року. 2012 року партія УДАР уперше взяла участь у виборах до Верховної Ради України. Головою партії є Віталій Кличко. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.