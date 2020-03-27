 Український апарат штучного дихання: місія нездійсненна? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.03.2020

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Україна

Український апарат штучного дихання: місія нездійсненна?

В Україні намагаються відновити виробництво апаратів штучної вентиляції легень, які потрібні хворим на COVID-19. Чи вдасться зробити це швидко?

Український апарат штучного дихання: місія нездійсненна?

Через пандемію COVID-19 країнам, де зафіксований спалах нового коронавірусу катастрофічно не вистачає апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ). Саме ці апарати потрібні для підтримки дихання у хворих на COVID-19. Адже вірус SARS-CoV-2 вражає легені інфікованих. Тож для забезпечення достатнього надходження кисню людину підключають до апарату ШВЛ.

Потреба у ШВЛ велика

За даними міністерства охорони здоров’я, в Україні є майже 4 тисяч апаратів для штучної вентиляції легень. "Близько 400 апаратів для штучної вентиляції легень є у відділеннях інтенсивної терапії інфекційних лікарень. Близько 3,5 тисяч апаратів є у відділеннях інтенсивної терапії, які, згідно з перспективними планами перепрофілювання лікарень, у подальшому можуть використовуватися для надання реанімаційної допомоги хворим на коронавірусну хворобу. У той же час ще є значна кількість апаратів для штучної вентиляції легень в операційних, де проводили планові операції", - повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За його словами, в країні близько 12 тисяч місць в інфекційних стаціонарах. Теоретично на кожного хворого, який перебуватиме на цих місцях в інфекційних лікарнях, мав би бути апарат штучної вентиляції легенів. На практиці, однак, усе виглядає зовсім інакше. Саме тому волонтери, представники бізнесу почали шукати можливості відновити виробництво ШВЛ в Україні.

Завод "Буревісник" не зможе

Свого часу ці апарати збирали на Київському державному заводі "Буревісник". У минулому це був потужний завод, який виготовляв радіоелектронні системи практично для всього радянського морського флоту, пізніше частина потужностей була перепрофільована на виготовлення медичних приладів. Зокрема, "Буревісник" випускав апарати штучної вентиляції легенів "Фаза-8", "Малятко", "БРІЗ" і "БРІЗ-Т" (апарат для потреб швидкої медичної допомоги та медицини катастроф). Зараз підприємство входить у державний концерн "Укроборонпром".

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"Ми випускали по 200 апаратів у рік, але коли була гостра потреба і термінові замовлення, то і тисячу апаратів за вісім місяців збирали ", - розповідає директор з виробництва медичної апаратури на заводі "Буревісник", один із розробників апарату штучної вентиляції легенів "БРІЗ-Т" Сергій Талан.

У 2007 році "Буревісник" отримав від уряду велике замовлення: дві тисячі апаратів ШВЛ. "Першу тисячу оплатили й забрали, іншу - не забрали. Минули ще два роки, й уряд Юлії Тимошенко під час спалаху "свинячого грипу" пообіцяв закупити ще три тисячі апаратів. На їхнє виготовлення завод взяв кредит, але замовлення так і не надійшло", - розповідає заступник гендиректора концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм. За його словами, завод під тягарем кредиту, податків зарплат почав потопати в боргах та був оголошений банкрутом.

Зараз на заводі немає електроенергії, газу, води, зруйновані майже всі цехи, на яких вироблялася продукція. Частково залишилася лише конструкторська документація, яку "Укроборонпром" готовий відкрити для приватних виробників, адже на державному підприємстві відновити виробництво ШВЛ не вдасться.  "Ті документи, які ми знайшли та витягли, - це креслення без специфікації. Частково залишилися специфікації й рисунки електроніки, але це 30-40 відсотків необхідних документів", - констатує Найєм.

Після оголошення про відкриття документації до "Укроборонпрому" звернулося кілька груп волонетрів, які готові відновити виробництво українського апарату ШВЛ. За словами Найєма, концерн об'єднав волонтерів в одну групу, надав майданчик для спілкування і взяв на себе функцію координації їхньої роботи та юридичного супроводу проєкту.

Приватний бізнес підключився

Сергій Талан сподівається, що український апарат "БРІЗ-Т" можна швидко зібрати, якщо організувати виробництво на працюючому сертифікованому заводі. "Апарат не складний. Не можна сказати, що є якісь технологічні труднощі.  Потрібне підприємство, яке б працювало: типу завод "Артем", завод, де є термічна обробка, токарні, фрезерувальні станки і гальваніка. Є ще п'ять інженерів з нашого заводу. Якщо покопати,то все можна швидко зібрати", - переконаний один з розробників апарату ШВЛ "БРІЗ-Т".

Талан вважає, що для прискорення роботи документи на виготовлення окремих деталей можна роздати на різні підприємства, а збирати апарат на окремому заводі, який має сертифіковані приміщення та виробництво.

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У волонтерській групі є керівники підприємств, які готові надати свої приватні заводи з сертифікацією приміщень, аби на їхній базі можна було збирати апарат "БРІЗ-Т".

"Наша група - це представники бізнесу, які в цій ситуації готові допомогти, використовуючи свої знання та функціонал наших підприємств. Ми зараз координуємо свої зусилля і сподіваємось, що у нас вийде швидко показати результат", - сказав DW СЕО компанії Sherp Ярослав Пригара, який також є одним з координаторів Київського волонтерського штабу. Саме цей штаб збирає в лікарнях інформацію про наявні апарати штучного дихання, їхній технічний стан, допомагає відремонтувати ті, які не працюють та контактує з інженерами, які можуть допомоги з виробництвом ШВЛ.

3D принтери стануть у нагоді

Хоча український "БРІЗ-Т" на "Буревіснику" вироблявся з деталей переважно українського виробництва, нині більшість з них вже не виробляється в країні. Тому для відновлення виробництва потрібні імпортні деталі. Волонтерська група, яка працює над відновленням виробництва апарату ШВЛ "БРІЗ-Т", розглядає можливість друкувати необхідні деталі на 3D принтерах.

В Одесі інженери-волонтери розробили спеціальний перехідник, який дозволяє через один апарат штучної вентиляції легенів дихати одночасно чотирьом пацієнтам. Цей перехідник розробники вже друкують на 3D принтерах для існуючих апаратів та готові оснащати ними нові ШВЛ, виробництво яких хочуть відновити в Україні.

Координатор антикризового штабу боротьби з COVID-19 в Одеській області, бізнесмен Андрій Ставніцер розповів, що одеські волонтери технологію "розведення" одного апарату штучного дихання на кількох пацієнтів побачили в Італії і відразу зв'язалися з тамтешніми виробниками. Однак, як з'ясувалося, просто скопіювати їх не вийде, оскільки українські апарати ШВЛ відрізняються від італійських.

"Тому наші хлопці зібрали по всій планеті зацікавлених інженерів і лікарів. І у них вийшло. Креслення та інструкції хлопці викладуть у відкритий доступ, щоб можна було повторити", - написав Андрій Ставніцер на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Місцева одеська компанія з 3D-моделювання Revel Laboratory вже почала друкувати на  3D принтерах розроблені перехідники. "Можливо це технічне рішення допоможе врятувати не одне життя", - написав Антон Голденберг, один з керівників компанії з 3D-моделювання, яка взялася друкувати перехідники для українських ШВЛ.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


DW.COM

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

Нинішній спалах коронавірусу спричинив неабияку паніку. Багато хто задається питанням, як-от, чи можна торкатися до овочів у магазині або гладити власного собаку? Пропонуємо кілька відповідей. (23.03.2020)  

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