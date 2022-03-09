Фалічні питання: як ультраправі цензурують українське мистецтво

Чи можна порівнювати військовий парад із мірянням пенісами? Чи є фільм про одностатеву любов її пропагандою? Чи може мистецтво бути вільним? В українських ультраправих є вагомі аргументи у цій культурологічній дискусії.