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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Українське мистецтво".
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Фотоальбоми належать до тих речей, що розповідають родинні історії. Чимало втікачів з окупованих територій Донбасу цю пам'ять втратили. Тепер митці хочуть її відновити. Інтерв'ю з кураторкою проекту Лією Достлєвою.
Виставка „Від червоного до жовто-блакитного – Українське мистецтво на шляху змін” днями відкрилася у будівлі „Німецької хвилі” у Бонні. 30 картин українських художників представляють еволюцію українського мистецтва від соціалістичного реалізму до сучасних художніх методів.