Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Українське мистецтво

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Українське мистецтво".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Костянтин Акінша: Будь-який удар по СБУ призведе до пошкоджень Софійського собору

Костянтин Акінша: "Будь-який удар по СБУ призведе до пошкоджень Софійського собору" 09.03.2022

В інтерв'ю DW мистецтвознавець Костянтин Акінша розповів про долю музейних колекцій та архітектурних пам'яток України під час війни.
Фалічні питання: як ультраправі цензурують українське мистецтво

Фалічні питання: як ультраправі цензурують українське мистецтво 29.01.2019

Чи можна порівнювати військовий парад із мірянням пенісами? Чи є фільм про одностатеву любов її пропагандою? Чи може мистецтво бути вільним? В українських ультраправих є вагомі аргументи у цій культурологічній дискусії.

Київ може стати мистецьким магнітом для європейців? (12.07.2018) 12.07.2018

Київ радять європейцям як мистецьку туристичну ціль. А як ви оцінюєте потенціал Київа стати одним із європейських центрів сучасного мистецтва?
Художник Сергій Захаров: У Донецьку зараз 37-ий рік

Художник Сергій Захаров: У Донецьку зараз 37-ий рік 25.01.2016

Український художник, засновник гурту "Мурзилки" Сергій Захаров, який зазнав катувань у так званій "ДНР", розповів у інтерв'ю DW про ситуацію в його рідному місті - Донецьку.
Ефект Жмеринки - культурі теж потрібна децентралізація

Ефект Жмеринки - культурі теж потрібна децентралізація 16.12.2015

Культура в українській провінції застигла ще в 1970-их, кажуть культурологи. Позитивні винятки є, але їх вкрай мало. Як допомогти розвитку культури в регіонах?
Художниця з Донбасу: У Донецьку залишилась історія моєї родини років за сто

Художниця з Донбасу: У Донецьку залишилась історія моєї родини років за сто 26.11.2015

Фотоальбоми належать до тих речей, що розповідають родинні історії. Чимало втікачів з окупованих територій Донбасу цю пам'ять втратили. Тепер митці хочуть її відновити. Інтерв'ю з кураторкою проекту Лією Достлєвою.
Мораліст Борис Михайлов: Бомжі як художній об'єкт

Мораліст Борис Михайлов: Бомжі як художній об'єкт 10.10.2015

Український фотохудожник отримав одну з найпрестижніших премій в царині сучасного мистецтва - Goslarer Kaiserring. Люди, які не вписалися в життя часів постперебудови, - серед головних мотивів його робіт.
Картина української революції від Марії Діордічук

Картина української революції від Марії Діордічук 22.07.2014

Коли київський Майдан став ареною для протистоянь між антиурядовими активістами та тодішньою владою, художниця Марія Діордічук, взявши до рук пензель, "на лінії вогню" документувала революцію.
Жіночний та чуттєвий український живопис у Кельні

Жіночний та чуттєвий український живопис у Кельні 09.10.2012

Учениці відомого українського художника Миколи Стороженка продовжують його справу в Німеччині. Виставка «Дві художниці – два світи» в Кельні – європейський живопис з українським корінням.
Мистецька дипломатія: українські картини у німецькому МЗС

Мистецька дипломатія: українські картини у німецькому МЗС 27.01.2008

Виставка картин українських художників, яка проходить цими днями у приміщенні МЗС Німеччини - особлива подія в культурних відносинах двох країн.
Від червоного до жовто-блакитного

Від червоного до жовто-блакитного 20.04.2007

Виставка „Від червоного до жовто-блакитного – Українське мистецтво на шляху змін” днями відкрилася у будівлі „Німецької хвилі” у Бонні. 30 картин українських художників представляють еволюцію українського мистецтва від соціалістичного реалізму до сучасних художніх методів.