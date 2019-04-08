Українська сторона заявляє про одностороннє скасування бойовиками перемир'я

Бойовики на Сході України в середу, 8 травня, в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню, повідомила українська сторона Спільного центру контролю і координації розведення сил і засобів на лінії розмежування (УС СЦКК).

"За повідомленням української сторони СЦКК, о 10:00 8 травня 2019 року від команди Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ отримано повідомлення про припинення в односторонньому порядку російськими бойовиками на Сході України режиму припинення вогню уздовж усієї лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні на сторінці Операції об'єднаних сил (ООС) у соцмережі Facebook.

У прес-службі штабу ООС також повідомили, що через порушення незаконними збройними формуваннями мінських домовленостей на Донбасі було припинено роботи з відновлення будівель, які були пошкоджені внаслідок обстрілів, зокрема у населених пунктах Мар'їнка та Красногорівка.

Тим часом преставники сепаратистських самопроголошених утворень "ДНР" та "ЛНР" в коментарях агентству "Інтерфакс" запевнили, що з перемир'я не виходили та й надалі "дотримуються взятих на себе зобов'язань".

Нагадаємо, що 24 квітня спеціальний представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Мартін Зайдік (Martin Sajdik) заявив, що сторони збройного протистояння на Донбасі в цілому були готові до оголошення "великоднього перемир'я", але не змогли узгодити текст заяви. Попри це він сподівався, що сторони будуть утримуватися від бойових дій.