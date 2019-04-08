 Українська сторона заявляє про одностороннє скасування бойовиками перемир′я | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2019

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Новини

Українська сторона заявляє про одностороннє скасування бойовиками перемир'я

Бойовики в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню на Донбасі, заявила українська сторона. Представники сепаратистів заперечують це та запевняють, що дотримуються перемир'я.

Проросійські бойовики на Донбасі (фото з архіву)

Проросійські бойовики на Донбасі (фото з архіву)

Бойовики на Сході України в середу, 8 травня, в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню, повідомила українська сторона Спільного центру контролю і координації розведення сил і засобів на лінії розмежування (УС СЦКК).

"За повідомленням української сторони СЦКК, о 10:00 8 травня 2019 року від команди Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ отримано повідомлення про припинення в односторонньому порядку російськими бойовиками на Сході України режиму припинення вогню уздовж усієї лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні на сторінці Операції об'єднаних сил (ООС) у соцмережі Facebook.

DW.COM

Внаслідок обстрілу з боку бойовиків на Донбасі 8 травня загинув український військовослужбовець, повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил. (08.05.2019)

Чинний президент України Петро Порошенко назвав точну цифру загиблих військовослужбовців за період російської агресії на Сході України - 2973 особи. (06.05.2019)

У прес-службі штабу ООС також повідомили, що через порушення незаконними збройними формуваннями мінських домовленостей на Донбасі було припинено роботи з відновлення будівель, які були пошкоджені внаслідок обстрілів, зокрема у населених пунктах Мар'їнка та Красногорівка.

Тим часом преставники сепаратистських самопроголошених утворень "ДНР" та "ЛНР" в коментарях агентству "Інтерфакс" запевнили, що з перемир'я не виходили та й надалі "дотримуються взятих на себе зобов'язань". 

Нагадаємо, що 24 квітня спеціальний представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Мартін Зайдік (Martin Sajdik) заявив, що сторони збройного протистояння на Донбасі в цілому були готові до оголошення "великоднього перемир'я", але не змогли узгодити текст заяви. Попри це він сподівався, що сторони будуть утримуватися від бойових дій.

  • Перемога і мир

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Перемога і мир

    Багато будинків на Донбасі зруйновані. Військове протистояння між українськими солдатами та проросійськими сепаратистами триває у регіоні майже п'ять років. За даними ООН, у війні загинули вже близько 13 людей, третина з них - цивільні. Але миру для солдата Олега (на фото) замало - "лише перемога".

  • Гроші на колесах

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Гроші на колесах

    Аби забезпечити людей на лінії фронту хлібом, вугіллям та деревиною, використовують армію. Час від часу там з'являється й броньований бусик - це банкомат на колесах. На непідконтрольній українській владі території українська банківська система не працює.

  • Коротка передишка

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Короткий перепочинок

    2014-го року селище Зайцеве потрапило під контроль проросійських сепаратистів. Через рік Україна повернула його собі. Але мир тут і досі дуже крихкий. Солдати й надалі змушені забезпечувати місцевих цивільних продуктами харчування. Але час від часу можна дозволити собі й паузу - і, наприклад, погладити мале козеня.

  • На фронті

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    На фронті

    Фронт розташований за 600 кілометрів від Києва. Не лише для мешканців Зайцевого, але й для всіх українців конфлікт з Росією - найбільша проблема держави. Окопи на фронті нагадують про війну щодня.

  • Без надії

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Без надії

    73-річна Раїса Тараненко щодня дивиться на сліди від куль у дверях свого будинку. Вона живе за 600 метрів від окопів сепаратистів. Складені під стіною дрова вона використовує як захисний бар'єр від снарядів. Тараненко бажає, аби війна нарешті завершилась. "Але не зрозуміло, як усе розвиватиметься. Надії нема ні на що", - каже вона.

  • Мир на умовах ворога

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Мир на умовах ворога

    Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.

  • Потрібні мирні переговори

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Потрібні мирні переговори

    У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.

  • Нарешті мир?

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Нарешті мир?

    Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


DW.COM

Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

Зайцеве - село на лінії фронту на Донбасі. Тут залишилося мало людей. Ті, що залишилися, прагнуть миру. Але до нього, судячи з усього, ще дуже далеко. Фоторепортаж DW. (09.04.2019)  

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