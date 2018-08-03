Українська розкіш у баварських Альпах: друга серія детективу

Ціни на нерухомість у Німеччині продовжують бити рекорди. Найбільш дороге житло - у Мюнхені і околицях. Однак один розкішний об'єкт у баварському курортному містечку Гарміш-Партенкірхен став сенсаційним винятком. Український покупець примудрився виторгувати знижку у... понад чотири мільйони євро! Про те, як це стало можливо - у статті DW.

Викривальна публікація як реклама?

Йдеться про продаж однієї з найрозкішніших віл Німеччини - Villa Glory. Сума угоди, відповідно до витягу із реєстру нерухомості, який є у розпорядженні DW - 8,6 мільйонів євро. Для покупця, бізнесмена з Дніпра Віктора Карачуна, купівля за такі гроші - унікальна нагода. Ще кількома тижнями раніше продавець просив за віллу, збудовану немов для саудівських шейхів, майже 13 мільйонів.

Віктор Карачун - людина не бідна. За даними різних українських ЗМІ, статки співвласника мережі супермаркетів АТБ оцінюються у суму від 130 до понад 200 мільйонів доларів. Рішення обзавестися резиденцією на альпійському курорті, що в годині їзди від столиці Баварії, вочевидь, було для Карачуна спонтанним. Як розповів DW безпосередній свідок подій, співвласник АТБ сконтактував з продавцем вілли після того, як у середині квітня вийшло розслідування "Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві"."Було зрозуміло, що продавець зацікавлений терміново продати віллу. Коли поспішаєш, продаєш дешевше, ніж ця річ коштує", - каже співрозмовник, обізнаний з деталями угоди. Річ у тім, що резонансне розслідування викрило неоднозначний бекраунд цього об'єкта. Вілла належить сім'ї молодого українського агробарона Миколи Гути, який переховується від українських правоохоронних органів у Швейцарії.

Звинувачення у шахрайстві

Національне антикорупційне бюро України підозрює Гуту в шахрайстві в особливо великих розмірах. Йдеться про розтрату коштів доведеного до банкрутства агрохолдингу "Мрія", залучених в іноземних інвесторів. Як повідомили DW у прес-службі НАБУ, у матеріалах кримінальної справи йдеться про незаконну розтрату близько 800 мільйонів гривень. Іноземні кредитори "Мрії" заявляють, що Гута вивів на свої офшорні компанії понад 200 мільйонів доларів. За даними розслідування DW, багато що вказує на те, що частина цих коштів могла бути використана для будівництва розкішного маєтку у Баварії.

Адвокат Гути у листі на адресу DW після виходу публікації заявив, що інформація, наведена у статті, є "недостовірною". Утім, звернувшись згодом до Гути з проханням прокоментувати обставини термінового продажу вілли в Німеччині, редакція не отримала відповіді.

В оголошеннях ріелторів наголошувалося на унікальності Villa Glory

Сюрприз з Кіпру

Продавцем вілли виступила дружина Миколи Гути Вікторія від імені кіпрської компанії Zapatoustra Holdings Limited, у власності якої числиться об'єкт у Гарміші. Саме на Кіпрі тим часом представники кредиторів, які вважають себе ошуканими Гутою, готували продавцеві Villa Glory неприємний сюрприз.

Того самого дня, коли у нотаріуса підписувався договір купівлі-продажу, за три тисячі кілометрів від Мюнхена Окружний суд Нікосії видав розпорядження: заборонити відчуження нерухомості у Гарміш-Партенкірхені. Відповідне рішення було винесене за клопотанням ліквідаторів кіпрської Mriya Agro Holding Public Limited - материнської структури холдингу "Мрія".

Ліквідатори, кіпрська CRI Group, за дорученням кредиторів розшукують у всьому світі майно Миколи Гути з метою покрити принаймні частину збитків, імовірно, завданих ним інвесторам. У судових документах з Кіпру, які є у розпорядженні DW, йдеться про замороження активів десятків офшорних фірм, бенефіціаром яких є Микола Гута чи члени його родини. Кредитори вважають, що саме через ці фірми незаконно виводилися мільйони євро, що, зрештою, і призвело до банкрутства "Мрії". Опоненти Гути кажуть, що так само дізналися про продаж втікачем вілли у Гарміші з розслідування DW і тому квапилися з позовом, щоб власники розкішного маєтку не встигли його продати або переоформити на третіх осіб.

Лік йде на години

Після винесення судом у Нікосії рішення щодо заборони на продаж вілли відлік пішов на години: хто перший зможе оформити документи в місцевому суді Гарміш-Партенкірхена? Кіпрські юристи виявилися спритнішими за українців: заборона на продаж була внесена до реєстру на тиждень раніше, ніж договір купівлі-продажу. Як свідчить витяг з реєстру майнових прав, місцевий суд у Гарміш-Партенкірхені визнав ордер кіпрського суду і заборона дійсна на території Німеччини. Таким чином, Гута не може продати віллу, поки суд у Нікосії остаточно не вирішить долю його активів.

Як довго триватиме судова тяганина, спрогнозувати неможливо. Тим часом Віктор Карачун каже, що готовий чекати з купівлею стільки, скільки буде треба. "Поки що я взяв віллу в оренду", - повідомив бізнесмен у розмові з DW.

До речі, у співвласника АТБ у Гарміші прямо за парканом розташований будинок ще одного українця. За даними з реєстру майнових прав, сусідній будинок належить Анатолію Безуху. Імовірно, йдеться про колишнього голову Державної геологічної служби України і безнесмена Анатолія Вікторовича Безуха. Співрозмовники DW у Гарміші зазначають, що Безух - тесть Миколи Гути.