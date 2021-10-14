Українська повстанська армія

Горілка і цигарки: як заробляють на українсько-польському кордоні (22.05.2019)

Цих людей називають "човники" або "піджаки". На кордоні України та Польщі вони ходять туди-сюди, заробляючи на різниці в ціні на алкоголь і тютюн. Які стосунки між українцями та поляками у прикордонних районах? Спецрепортаж DW з українсько-польського кордону до виборів у Європарламент.