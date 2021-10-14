Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Українська повстанська армія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "УПА".

Українська повстанська армія (УПА) була партизанською армією та збройним крилом "Організації українських націоналістів". УПА була заснована 1942 року й проіснувала до приблизно 1956 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українські націоналісти пройшли маршем центром Києва

Українські націоналісти пройшли маршем центром Києва 14.10.2021

Під час маршу націоналістів до Дня захисників і захисниць України вулиці Києва посилено патрулювала поліція.
Австрійський історик про перейменування стадіону в Тернополі: Це запрограмований конфлікт

Австрійський історик про перейменування стадіону в Тернополі: "Це запрограмований конфлікт" 23.03.2021

Яких наслідків варто очікувати від перейменування на честь Шухевича міського стадіону Тернополя і чи можливо відокремити спорт від політики? Про це DW розпитала віденського дослідника історії спорту Ґеорґа Шпіталера.

Київ відреагував на заяви послів Польщі та Ізраїлю щодо вшанування лідерів УПА

Київ відреагував на заяви послів Польщі та Ізраїлю щодо вшанування лідерів УПА 09.01.2020

Київ вказав послам Ізраїлю та Польщі на недоречність та "контрпродуктивність" втручання у внутрішні питання української політики. Іноземні дипломати критикували вшанування пам'яті Степана Бандери та інших діячів УПА.
У Києві триває марш проти розведення сил на Донбасі та формули Штайнмаєра

У Києві триває марш проти розведення сил на Донбасі та "формули Штайнмаєра" 14.10.2019

У центрі Києва відбувається хода, учасники якої вимагають від української влади не погоджуватися на "формулу Штайнмаєра" для вирішення конфлікту на Донбасі.

Успіхи і помилки В'ятровича на чолі Інституту національної пам'яті (19.09.2019) 19.09.2019

За п'ять років роботи в Інституті національної пам'яті Володимир В'ятрович розпочав декомунізацію, відкрив архіви КДБ та популяризував українську історію. Водночас його різка позиція замість примирення і компромісів призвела до низки конфліктів.

Україна і Польща: об'єднані кордоном, розділені історією

Україна і Польща: об'єднані кордоном, розділені історією 24.05.2019

В українсько-польського прикордонного регіону чимало економічних переваг. Але незагоєні історичні рани ускладнюють життя людям по обидва боки кордону. Репортаж DW.
Усі на заробітках - спецрепортаж DW з українсько-польського кордону (відео)

Усі на заробітках - спецрепортаж DW з українсько-польського кордону (відео) 22.05.2019

Цих людей називають "човники" або "піджаки". На кордоні України та Польщі вони заробляють на різниці в ціні на алкоголь і тютюн. Спецрепортаж DW з українсько-польського кордону до виборів у Європарламент.

Горілка і цигарки: як заробляють на українсько-польському кордоні (22.05.2019) 22.05.2019

Цих людей називають "човники" або "піджаки". На кордоні України та Польщі вони ходять туди-сюди, заробляючи на різниці в ціні на алкоголь і тютюн. Які стосунки між українцями та поляками у прикордонних районах? Спецрепортаж DW з українсько-польського кордону до виборів у Європарламент.

У Києві та Львові націоналісти провели марші на честь Степана Бандери

У Києві та Львові націоналісти провели марші на честь Степана Бандери 01.01.2019

Націоналістичні партії та рухи провели у Львові та Києві марші з нагоди 110-річчя народження одного з лідерів ОУН Степана Бандери.

Порошенко підписав закон про статус учасника бойових дій для ветеранів УПА й ОУН

Порошенко підписав закон про статус учасника бойових дій для ветеранів УПА й ОУН 23.12.2018

Підписаний президентом України Петром Порошенком закон надав статус учасника бойових дій ветеранам Української повстанської армії та Організації Українських націоналістів.
У Німеччині вийшла монографія про жінок в ОУН і УПА

У Німеччині вийшла монографія про жінок в ОУН і УПА 12.12.2018

У ФРН вийшла друком монографія "Між чоловіками. Жінки в українському націоналістичному підпіллі 1944-1954". DW поспілкувалась з її авторкою Оленою Петренко, яка працює в університеті міста Бохум.
Рада надала статус учасників бойових дій ветеранам УПА і ОУН

Рада надала статус учасників бойових дій ветеранам УПА і ОУН 06.12.2018

Народні депутати Верховної Ради проголосували за надання статусу учасників бойових дій ветеранам Української повстанської армії та Організації українських націоналістів.
У Києві пройшов марш з нагоди річниці створення УПА

У Києві пройшов марш з нагоди річниці створення УПА 14.10.2018

Представники націоналістичних сил пройшли Хрещатиком з нагоди 76-ої річниці заснування Української повстанської армії.
Тягнибок не висуватиме свою кандидатуру на посаду президента

Тягнибок не висуватиме свою кандидатуру на посаду президента 14.10.2018

Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок перед початком маршу УПА заявив, що не має наміру боротися за посаду президента. На роль єдиного кандидата від націоналістичних сил він пропонує Руслана Кошулинського.
Слава Україні! у війську - що збентежило західних істориків?

"Слава Україні!" у війську - що збентежило західних істориків? 23.08.2018

На параді до Дня Незалежності 24 серпня українські військові уперше вітатимуться словами "Слава Україні!". Однак на Заході не всі поставились до цього нововведення із розумінням. DW з'ясовувала, чому.
75-річчя УПА: Києвом пройшли тисячі націоналістів

75-річчя УПА: Києвом пройшли тисячі націоналістів 14.10.2017

На День захисника України в Києві пройшли масові акції націоналістичних партій. Правопорядок забезпечували співробітники поліції. Даних про серйозні інциденти не надходило.

Інші статті