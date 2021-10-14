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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "УПА".
Українська повстанська армія (УПА) була партизанською армією та збройним крилом "Організації українських націоналістів". УПА була заснована 1942 року й проіснувала до приблизно 1956 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Яких наслідків варто очікувати від перейменування на честь Шухевича міського стадіону Тернополя і чи можливо відокремити спорт від політики? Про це DW розпитала віденського дослідника історії спорту Ґеорґа Шпіталера.
Київ вказав послам Ізраїлю та Польщі на недоречність та "контрпродуктивність" втручання у внутрішні питання української політики. Іноземні дипломати критикували вшанування пам'яті Степана Бандери та інших діячів УПА.
За п'ять років роботи в Інституті національної пам'яті Володимир В'ятрович розпочав декомунізацію, відкрив архіви КДБ та популяризував українську історію. Водночас його різка позиція замість примирення і компромісів призвела до низки конфліктів.
Цих людей називають "човники" або "піджаки". На кордоні України та Польщі вони ходять туди-сюди, заробляючи на різниці в ціні на алкоголь і тютюн. Які стосунки між українцями та поляками у прикордонних районах? Спецрепортаж DW з українсько-польського кордону до виборів у Європарламент.