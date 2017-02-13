Українська письменниця Євгенія Бєлорусець отримала німецьку літературну премію

Німецьку "Міжнародну літературну премію", яку щороку вручають за вперше перекладені німецькою мовою книжки, цього року отримала українська письменниця та фотохудожниця Євгенія Бєлорусець. Нагороду вона отримала за твір "Щасливі падіння", повідомив у четвер, 4 червня, берлінський Будинок культур світу.

Як повідомляється на порталі "Читомо", у фокусі текстів цієї книжки - історії жінок, що вважають себе свідками власного життя і "великої історії", що змусила їх змінити біографію, прочитання дійсності, місце проживання.

Щороку "Міжнародну літерну премію" зазвичай присуджують лише двом особам - автору та перекладачу. Цього ж року її засновники вирішили нагородити одразу шість письменників та шість перекладачів. Зокрема, нагороду отримала книга "Коло любителів літератури" іранського письменника Аміра Хасана Чехелтана, як відзначило журі - "за історію дорослішання з Тегерана, семінар з історії літератури".

Премії також отримали книжка нігерійського автора Чигозі Обіома "Плач птахів", роман "Лагідний" болгарського автора Ангела Ігова, поетичний роман "Що за диво" гаїтянського поета Джеймса Ноеля та "Криклива прикраса" Ізабель Вайднер. Ці "шість книжок розповідають про те, як люди розв'язують конфлікти, як вони ростуть та зазнають невдач, як вони досягають та захоплюються", наголосило журі премії.