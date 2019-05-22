Українська письменниця здобула Літературну премію Європейського Союзу

Українська письменниця Гаська Шиян здобула Літературну премію Європейського Союзу за роман "За спиною". Про це в середу, 22 травня, повідомляється на сайті премії. Лауреатами премії стали представники загалом 14 країн, з яких 12 - країни-члени ЄС.

Цього року Україна вперше долучилася до Літературної премії Європейського Союзу. Автори-переможці отримують грошову винагороду в розмірі п'ять тисяч євро, а також підтримку перекладу та міжнародної промоції їхніх творів. Урочиста церемонія нагородження переможців відбудеться в Брюсселі наприкінці вересня 2019 року.

У відзначеному в ЄС романі Шиян йдеться про 27-річну успішну українку, життя якої різко змінилося, коли її хлопцеві прийшла повістка в армію. Війна підштовхне героїню до переоцінки власних цінностей та ухвалення непростих рішень.

Літературна премія Європейського Союзу (European Union Prize for Literature) - це щорічна нагорода, покликана сприяти популяризації та міжнародній промоції творчості молодих авторів художньої прози з різних європейських країн. Премія фінансується Європейською комісією в рамках програми "Креативна Європа”. Організацією-партнером Літературної премії Європейського Союзу в Україні є Український ПЕН.

Найкрасивіші книжки з усього світу У пошуку найкращого оформлення книжки Починаючи від 1963 року, в Лейпцигу проводять щорічний конкурс "Найкрасивіші книжки з усього світу". Роботи журі вистачає: обирати цьогоріч довелося з понад 600 книжок з 30 країн на п'яти континентах, усі вони до цього вже здобули нагороди на національних конкурсах. Відвідувачі Лейпцизького книжкового ярмарку могли подивитися їх на стенді Фонду "Книжкове мистецтво". 14 з них були відзначені.

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Найкрасивіші книжки з усього світу "Я так бачу" Українська книжка - п'ята золота медаль - розповідає про враження дівчинки від того, що вона бачить. Дівчинка вимушена носити окуляри, адже її зір - не найкращий. Сова, символ мудрості, супроводжує дитину. Книга про зір, про те, що людина бачить очима й те, для чого потрібні телескопи або мікроскопи, аби його побачити.

Найкрасивіші книжки з усього світу "Сила віку" / "Die Kraft des Alters" Австрійський виставковий каталог демонструє літню даму, відому представницю мистецького бомонду Нью-Йорка. Усередині по черзі розміщені оповідання та зображення на товстому натуральному папері. Наприкінці книжки папір стає майже непомітно жовтуватим. Це надає книжці життя, що тонко передає й саму тему. "Die Kraft des Alters" - "Сила віку" здобула срібну медаль.

Найкрасивіші книжки з усього світу "Будинок Анни Франк" / "Anne Frank House" На обкладинці написано лише слово "House" - "будинок". На увазі мається будинок в Амстердамі, в якому впродовж двох років від націонал-соціалістів переховувалася родина Франк. Суперобкладинка не загорнута всередину, а натомість загнута назовні: глухий кут. Книжкова полиця на обкладинці зображує потаємний вхід до схову.

Найкрасивіші книжки з усього світу Заховані сторінки Усі подвійні сторінки в книжці зроблені так, щоб їх можна було розгорнути - масштабне зібрання фотографій, документів та текстів, яке можна повністю осягнути лише враховуючи сховані внутрішні сторінки. Таким чином створюється ілюзія зазирання в схов. У цьому місці Анне Франк написала свій щоденник, який став відомим на весь світ. Каталог, виданий різними мовами, був удостоєний срібної медалі.

Найкрасивіші книжки з усього світу "Bonjour, Monsieur, Gauguin" - чеські художники в Бретані Одну з п'яти бронзових медалей здобула книжка з Чехії, оформлення якої побудовано на сильних контрастах. Матово-білі та глянцево-чорні літери плакативно розміщені на тлі чорно-білого фото бретонського пейзажу. Виставковий каталог про чеських художників у Бретані 1850-1950-х років документує культурний зв'язок між Східною та Західною Європою.

Найкрасивіші книжки з усього світу "Париж" / "Paris" Шведський фотограф Ола Ріндаль зазирає за гламурну ширму його обраної батьківщини Парижа. Його увага прикута до звичайних речей міської атмосфери - людей на лавочці в парку, слідів піни на доріжці - тверезі моменти, що збивають з пантелику, які він закарбовує на матовому папері: двосторонні вертикальні фотографії. Альбом здобув бронзову медаль.

Найкрасивіші книжки з усього світу "Мігрант" / "The Migrant" Візуальна приманка - викарбуваний на тканинній обкладинці золотий силует птаха. Птах, що став об'єктом полювання, є для фотографині Анаїс Лопес символом світової актуальності суспільної міграції: у книжці зібрані фоторепортажі, комікси, вуличні фотографії, пов'язані з історією міграції птаха. Бронзова медаль для нідерландської книжки.

Найкрасивіші книжки з усього світу "Не бути" / "Nichtsein" Те, що на обкладинці виглядає як гострокутне карбування, насправді вирізані з суперобкладинки смужки. Всередині цієї книги, яка власне є магістерською роботою про суїцид, можна знайти чимало сторінок, заповнених проколотими дірками. Діаграми - тексуально і графічно надзвичайно скорочені. Робота Катаріни Шварц та Еллен фон ден Дріш також отримала бронзову медаль.

Найкрасивіші книжки з усього світу Конкурс краси Після возз'єднання Німеччини дві різні нагороди за книжкове мистецтво були об'єднані в одну, з 1991 року цей конкурс проводиться Фондом "Книжкове мистецтво". У рамках виставки "Найкрасивіші книжки зі всього світу" демонструють не лише переможців, але й усі книжки, які були подані для участі в міжнародному конкурсі, а це загалом близько 700 назв, найкращі зразки книжкового мистецтва. Автор: Сабіне Пешель, Данило Білик

