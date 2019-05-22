 Українська письменниця здобула Літературну премію Європейського Союзу | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 23.05.2019

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Культура й стиль життя

Українська письменниця здобула Літературну премію Європейського Союзу

Літературну премію Європейського Союзу присудили українській письменниці Гасьці Шиян за роман "За спиною".

Гаська Шиян

Гаська Шиян

Українська письменниця Гаська Шиян здобула Літературну премію Європейського Союзу за роман "За спиною". Про це в середу, 22 травня, повідомляється на сайті премії. Лауреатами премії стали представники загалом 14 країн, з яких 12 - країни-члени ЄС.

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Торік премію з літератури не вручали, бо одразу кілька членів Шведської королівської академії подали у відставку через сексуальний скандал. Тож цьогоріч премію вручать одразу двом лауреатам. (05.03.2019)

Творчість французької письменниці Маріз Конде описує "жахи колоніалізму і хаос постколоніалізму", вирішило журі альтернативної Нобелівської премії. Нагороду Конде воліє ділити з всіма жителям Гваделупи. (12.10.2018)

Цього року Україна вперше долучилася до Літературної премії Європейського Союзу. Автори-переможці отримують грошову винагороду в розмірі п'ять тисяч євро, а також підтримку перекладу та міжнародної промоції їхніх творів. Урочиста церемонія нагородження переможців відбудеться в Брюсселі наприкінці вересня 2019 року.

У відзначеному в ЄС романі Шиян йдеться про 27-річну успішну українку, життя якої різко змінилося, коли її хлопцеві прийшла повістка в армію. Війна підштовхне героїню до переоцінки власних цінностей та ухвалення непростих рішень.

Літературна премія Європейського Союзу (European Union Prize for Literature) - це щорічна нагорода, покликана сприяти популяризації та міжнародній промоції творчості молодих авторів художньої прози з різних європейських країн. Премія фінансується Європейською комісією в рамках програми "Креативна Європа”. Організацією-партнером Літературної премії Європейського Союзу в Україні є Український ПЕН.

  • У пошуку найкращого оформлення книжки

    Найкрасивіші книжки з усього світу

    У пошуку найкращого оформлення книжки

    Починаючи від 1963 року, в Лейпцигу проводять щорічний конкурс "Найкрасивіші книжки з усього світу". Роботи журі вистачає: обирати цьогоріч довелося з понад 600 книжок з 30 країн на п'яти континентах, усі вони до цього вже здобули нагороди на національних конкурсах. Відвідувачі Лейпцизького книжкового ярмарку могли подивитися їх на стенді Фонду "Книжкове мистецтво". 14 з них були відзначені.

  • Найвища нагорода для Amsterdam Stuff

    Найкрасивіші книжки з усього світу

    Найвища нагорода для "Amsterdam Stuff"

    Найкрасивіша книжка 2019 року впадає в око, хоча й оформлена дуже просто. Її обкладинку прикрашають три срібні хрести, половинчаста суперобкладинка з паперу розкриває лише половину назви - "Stuff". Вказівка на зміст - лише натяками: хрести вказують на герб Амстердама, "Stuff" - на численні об'єкти, які були знайдені під час будівництва нової гілки метро.

  • Детальна документація на тонкому папері

    Найкрасивіші книжки з усього світу

    Детальна документація на тонкому папері

    Під час будівництва метро у старому руслі річки Амстел були знайдені численні речі, які затонули в різні епохи - від первісних часів до 20-го століття. Науковці супроводжували процес будівництва, реєстрували та документували 700 тисяч об'єктів. До каталогу з тонкого паперу увійшли 13 тисяч артефактів. Напівпрозорий папір нагадує шари, які архегологи розкривали один за одним.

  • Відсортовані колекції

    Найкрасивіші книжки з усього світу

    Відсортовані колекції

    Зображення об'єктів були зроблені в результаті кропіткої роботи та ідеально відсортовані. Каталог демонструє предмети одного й того самого типу з різних століть, вражаюча колекція об'єктів повсякденного вжитку. Каталог, створений на замовлення міської влади Амстердама Віллемом ван Зутендаалем, здобув нагороду "Золота літера", найвищу, що її присуджує Фонд "Книжкове мистецтво".

  • Фотоальбом про потяг з тілом Кеннеді

    Найкрасивіші книжки з усього світу

    Фотоальбом про потяг з тілом Кеннеді

    8 червня 1968 року тіло вбитого кандидата в президенти США Роберта Ф. Кеннеді перевозили з Нью-Йорка до Вашингтона. Фотограф Рейн Джелл Терпстра дослідив, як люди, що жили на шляху слідування потягу, його сприймали. Розміщені на чорному тлі - часто нерізкі - знімки створюють атмосферу чогось нереалістичного. Книжка "Robert F. Kennedy Funeral Train - "The People's View" здобула золоту медаль.

  • Я так бачу

    Найкрасивіші книжки з усього світу

    "Я так бачу"

    Українська книжка - п'ята золота медаль - розповідає про враження дівчинки від того, що вона бачить. Дівчинка вимушена носити окуляри, адже її зір - не найкращий. Сова, символ мудрості, супроводжує дитину. Книга про зір, про те, що людина бачить очима й те, для чого потрібні телескопи або мікроскопи, аби його побачити.

  • Сила віку / Die Kraft des Alters

    Найкрасивіші книжки з усього світу

    "Сила віку" / "Die Kraft des Alters"

    Австрійський виставковий каталог демонструє літню даму, відому представницю мистецького бомонду Нью-Йорка. Усередині по черзі розміщені оповідання та зображення на товстому натуральному папері. Наприкінці книжки папір стає майже непомітно жовтуватим. Це надає книжці життя, що тонко передає й саму тему. "Die Kraft des Alters" - "Сила віку" здобула срібну медаль.

  • Anne Frank House

    Найкрасивіші книжки з усього світу

    "Будинок Анни Франк" / "Anne Frank House"

    На обкладинці написано лише слово "House" - "будинок". На увазі мається будинок в Амстердамі, в якому впродовж двох років від націонал-соціалістів переховувалася родина Франк. Суперобкладинка не загорнута всередину, а натомість загнута назовні: глухий кут. Книжкова полиця на обкладинці зображує потаємний вхід до схову.

  • Заховані сторінки

    Найкрасивіші книжки з усього світу

    Заховані сторінки

    Усі подвійні сторінки в книжці зроблені так, щоб їх можна було розгорнути - масштабне зібрання фотографій, документів та текстів, яке можна повністю осягнути лише враховуючи сховані внутрішні сторінки. Таким чином створюється ілюзія зазирання в схов. У цьому місці Анне Франк написала свій щоденник, який став відомим на весь світ. Каталог, виданий різними мовами, був удостоєний срібної медалі.

  • Bonjour, Monsieur, Gauguin

    Найкрасивіші книжки з усього світу

    "Bonjour, Monsieur, Gauguin" - чеські художники в Бретані

    Одну з п'яти бронзових медалей здобула книжка з Чехії, оформлення якої побудовано на сильних контрастах. Матово-білі та глянцево-чорні літери плакативно розміщені на тлі чорно-білого фото бретонського пейзажу. Виставковий каталог про чеських художників у Бретані 1850-1950-х років документує культурний зв'язок між Східною та Західною Європою.

  • Paris

    Найкрасивіші книжки з усього світу

    "Париж" / "Paris"

    Шведський фотограф Ола Ріндаль зазирає за гламурну ширму його обраної батьківщини Парижа. Його увага прикута до звичайних речей міської атмосфери - людей на лавочці в парку, слідів піни на доріжці - тверезі моменти, що збивають з пантелику, які він закарбовує на матовому папері: двосторонні вертикальні фотографії. Альбом здобув бронзову медаль.

  • The Migrant

    Найкрасивіші книжки з усього світу

    "Мігрант" / "The Migrant"

    Візуальна приманка - викарбуваний на тканинній обкладинці золотий силует птаха. Птах, що став об'єктом полювання, є для фотографині Анаїс Лопес символом світової актуальності суспільної міграції: у книжці зібрані фоторепортажі, комікси, вуличні фотографії, пов'язані з історією міграції птаха. Бронзова медаль для нідерландської книжки.

  • Nichtsein

    Найкрасивіші книжки з усього світу

    "Не бути" / "Nichtsein"

    Те, що на обкладинці виглядає як гострокутне карбування, насправді вирізані з суперобкладинки смужки. Всередині цієї книги, яка власне є магістерською роботою про суїцид, можна знайти чимало сторінок, заповнених проколотими дірками. Діаграми - тексуально і графічно надзвичайно скорочені. Робота Катаріни Шварц та Еллен фон ден Дріш також отримала бронзову медаль.

  • Конкурс краси

    Найкрасивіші книжки з усього світу

    Конкурс краси

    Після возз'єднання Німеччини дві різні нагороди за книжкове мистецтво були об'єднані в одну, з 1991 року цей конкурс проводиться Фондом "Книжкове мистецтво". У рамках виставки "Найкрасивіші книжки зі всього світу" демонструють не лише переможців, але й усі книжки, які були подані для участі в міжнародному конкурсі, а це загалом близько 700 назв, найкращі зразки книжкового мистецтва.

    Автор: Сабіне Пешель, Данило Білик


  • Томас Манн. Будденброки

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Томас Манн. "Будденброки"

    Історія "занепаду однієї родини" - гордовитої династії торговців. Нещасні діти, шлюби за розрахунком, крах мрій та ідеалів… У романі "Будденброки" Томас Манн створив суспільну панораму ХІХ століття. Український переклад "Будденброків" надрукувало в 1973 році видавництво "Дніпро".

  • На перший погляд, роман Деміан - автобіографія людини, яка пережила війну. Та водночас духовні пошуки головного героя Еміля Сінклера можна вважати маніфестом цілого покоління. Герману Гессе було 40, коли він у 1919 році під псевдонімом Еміль Сінклер опублікував свій твір.

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Герман Гессе. "Деміан. Історія юності Еміля Сінклера"

    На перший погляд, роман "Деміан" - автобіографія людини, яка пережила війну. Та водночас духовні пошуки головного героя Еміля Сінклера можна вважати маніфестом цілого покоління. Герману Гессе було 40, коли він у 1919 році під псевдонімом Еміль Сінклер опублікував свій твір. Український переклад "Деміана" надрукувало у 2017 році видавництво "Фоліо".

  • Еріх Марія Ремарк. На Західному фронті без змін

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Еріх Марія Ремарк. "На Західному фронті без змін"

    Антивоєнний роман, перекладений понад 50 мовами. У світі продано понад 20 мільйонів примірників "На Західному фронті без змін". Та чи справді Ремарк був таким пацифістом, яким його вважали? Книга Ремарка - портрет покоління, яке зі шкільної лави рушало на фронт, сповнене ейфорії, та гинуло в жахливій воєнній машинерії. Український переклад роману вийшов 2018 року у "Клубі сімейного дозвілля".

  • Ґюнтер Ґрасс. Бляшаний барабан

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Ґюнтер Ґрасс. "Бляшаний барабан"

    1959 рік, Німеччина в еру Конрада Аденауера. Країна, над якою тяжіє нацистське минуле. Багато кому тихо відпустили гріхи. І тут з'явився "Бляшаний барабан" - дебютний роман Ґюнтера Ґрасса. Книга мала ефект бомби. Це історія двох світових воєн і ХХ століття очима хлопчика-недоростка, а також порахунок із Німеччиною 1950-х років. Український переклад роману вийшов у видавництві "Фоліо" в 2012 році.

  • Патрік Зюскінд. Парфуми

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Патрік Зюскінд. "Парфуми"

    Видавництва спочатку відхиляли рукопис. Згодом цей роман, перекладений 50-ма мовами, став бестселером. Патрік Зюскінд розкручує оповідь навколо одержимого антигероя, який ніде не почувається своїм і має особливий погляд на світ. Якщо ви хоч раз зустрінете цього божевільного генія парфумів із-під пера Зюскінда, то ще довго його не забудете. В Україні роман вийшов у видавництві "Фоліо" в 2016 році.

  • Бернгард Шлінк. Читець

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Бернгард Шлінк. "Читець"

    Наскільки великим має бути страх викриття, щоб людина зізналася в масовому вбивстві? Таке питання ставить Бернгард Шлінк у бестселері "Читець". Це не лише любовний роман, а й історія про вину та сором. Український переклад роману "Читець" надрукувало у 2016 році видавництво "Фоліо".

  • Корнелія Функе. Чорнильне серце

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Корнелія Функе. "Чорнильне серце"

    Фантастична "чорнильна трилогія" для молоді зробила німецьку авторку Корнелію Функе всесвітньо відомою письменницею. Її романи - про карколомні пригоди, які обертаються навколо книжок. Роман "Чорнильне серце" став першим у цій трилогії. Він побачила світ 2003 року. Український переклад "Чорнильного серця" надрукувало в 2009 році видавництво "Теза".

  • Дженні Ерпенбек. Прокляття дому

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Дженні Ерпенбек. "Прокляття дому"

    У дачному будинку на березі озера німецька письменниця Дженні Ерпенбек знаходить сліди буремного століття німецької історії. "Прокляття дому" - роман про людей та їхні пошуки батьківщини. Український переклад роману вийшов 2016 року у видавництві "Книги-XXI".

  • Бенедикт Вельс. На межі самотності

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Бенедикт Вельс. "На межі самотності"

    Троє дітей, автокатастрофа, кохання на все життя. У романі "На межі самотності" молодий німецький письменник Бенедикт Вельс запально й тонко розповідає про дорослішання. Український переклад роману "На межі самотності" надрукувало у 2017 році видавництво "Клуб сімейного дозвілля" (КСД).

  • Роберт Зіталер. Ціле життя

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Роберт Зіталер. "Ціле життя"

    Переконливо й чуттєво змалювати століття й ціле життя всього лише на 160 сторінках? Австрійцю Роберту Зіталеру це вдалося. Його доволі невелика книжка несподівано перетворилась на бестселер, також за межами Австрії. В українському перекладі роман "Ціле життя" вийшов у 2016 році у видавництві "Віват".


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Масивні фотоальбоми, мініатюрні дитячі книжки, товсті антології. Понад 600 книг з 30 країн переглянуло журі, аби оцінити оформлення, друк та оправу. І от у Лейпцигу представили найкращі. Серед них є й українська книжка. (25.03.2019)  

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