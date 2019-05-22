Українська письменниця здобула Літературну премію Європейського Союзу

Українська письменниця Гаська Шиян здобула Літературну премію Європейського Союзу за роман "За спиною". Про це в середу, 22 травня, повідомляється на сайті премії. Лауреатами премії стали представники загалом 14 країн, з яких 12 - країни-члени ЄС.
Цього року Україна вперше долучилася до Літературної премії Європейського Союзу. Автори-переможці отримують грошову винагороду в розмірі п'ять тисяч євро, а також підтримку перекладу та міжнародної промоції їхніх творів. Урочиста церемонія нагородження переможців відбудеться в Брюсселі наприкінці вересня 2019 року.
У відзначеному в ЄС романі Шиян йдеться про 27-річну успішну українку, життя якої різко змінилося, коли її хлопцеві прийшла повістка в армію. Війна підштовхне героїню до переоцінки власних цінностей та ухвалення непростих рішень.
Літературна премія Європейського Союзу (European Union Prize for Literature) - це щорічна нагорода, покликана сприяти популяризації та міжнародній промоції творчості молодих авторів художньої прози з різних європейських країн. Премія фінансується Європейською комісією в рамках програми "Креативна Європа”. Організацією-партнером Літературної премії Європейського Союзу в Україні є Український ПЕН.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
У пошуку найкращого оформлення книжки
Починаючи від 1963 року, в Лейпцигу проводять щорічний конкурс "Найкрасивіші книжки з усього світу". Роботи журі вистачає: обирати цьогоріч довелося з понад 600 книжок з 30 країн на п'яти континентах, усі вони до цього вже здобули нагороди на національних конкурсах. Відвідувачі Лейпцизького книжкового ярмарку могли подивитися їх на стенді Фонду "Книжкове мистецтво". 14 з них були відзначені.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
Найвища нагорода для "Amsterdam Stuff"
Найкрасивіша книжка 2019 року впадає в око, хоча й оформлена дуже просто. Її обкладинку прикрашають три срібні хрести, половинчаста суперобкладинка з паперу розкриває лише половину назви - "Stuff". Вказівка на зміст - лише натяками: хрести вказують на герб Амстердама, "Stuff" - на численні об'єкти, які були знайдені під час будівництва нової гілки метро.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
Детальна документація на тонкому папері
Під час будівництва метро у старому руслі річки Амстел були знайдені численні речі, які затонули в різні епохи - від первісних часів до 20-го століття. Науковці супроводжували процес будівництва, реєстрували та документували 700 тисяч об'єктів. До каталогу з тонкого паперу увійшли 13 тисяч артефактів. Напівпрозорий папір нагадує шари, які архегологи розкривали один за одним.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
Відсортовані колекції
Зображення об'єктів були зроблені в результаті кропіткої роботи та ідеально відсортовані. Каталог демонструє предмети одного й того самого типу з різних століть, вражаюча колекція об'єктів повсякденного вжитку. Каталог, створений на замовлення міської влади Амстердама Віллемом ван Зутендаалем, здобув нагороду "Золота літера", найвищу, що її присуджує Фонд "Книжкове мистецтво".
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Найкрасивіші книжки з усього світу
Фотоальбом про потяг з тілом Кеннеді
8 червня 1968 року тіло вбитого кандидата в президенти США Роберта Ф. Кеннеді перевозили з Нью-Йорка до Вашингтона. Фотограф Рейн Джелл Терпстра дослідив, як люди, що жили на шляху слідування потягу, його сприймали. Розміщені на чорному тлі - часто нерізкі - знімки створюють атмосферу чогось нереалістичного. Книжка "Robert F. Kennedy Funeral Train - "The People's View" здобула золоту медаль.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
"Я так бачу"
Українська книжка - п'ята золота медаль - розповідає про враження дівчинки від того, що вона бачить. Дівчинка вимушена носити окуляри, адже її зір - не найкращий. Сова, символ мудрості, супроводжує дитину. Книга про зір, про те, що людина бачить очима й те, для чого потрібні телескопи або мікроскопи, аби його побачити.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
"Сила віку" / "Die Kraft des Alters"
Австрійський виставковий каталог демонструє літню даму, відому представницю мистецького бомонду Нью-Йорка. Усередині по черзі розміщені оповідання та зображення на товстому натуральному папері. Наприкінці книжки папір стає майже непомітно жовтуватим. Це надає книжці життя, що тонко передає й саму тему. "Die Kraft des Alters" - "Сила віку" здобула срібну медаль.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
"Будинок Анни Франк" / "Anne Frank House"
На обкладинці написано лише слово "House" - "будинок". На увазі мається будинок в Амстердамі, в якому впродовж двох років від націонал-соціалістів переховувалася родина Франк. Суперобкладинка не загорнута всередину, а натомість загнута назовні: глухий кут. Книжкова полиця на обкладинці зображує потаємний вхід до схову.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
Заховані сторінки
Усі подвійні сторінки в книжці зроблені так, щоб їх можна було розгорнути - масштабне зібрання фотографій, документів та текстів, яке можна повністю осягнути лише враховуючи сховані внутрішні сторінки. Таким чином створюється ілюзія зазирання в схов. У цьому місці Анне Франк написала свій щоденник, який став відомим на весь світ. Каталог, виданий різними мовами, був удостоєний срібної медалі.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
"Bonjour, Monsieur, Gauguin" - чеські художники в Бретані
Одну з п'яти бронзових медалей здобула книжка з Чехії, оформлення якої побудовано на сильних контрастах. Матово-білі та глянцево-чорні літери плакативно розміщені на тлі чорно-білого фото бретонського пейзажу. Виставковий каталог про чеських художників у Бретані 1850-1950-х років документує культурний зв'язок між Східною та Західною Європою.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
"Париж" / "Paris"
Шведський фотограф Ола Ріндаль зазирає за гламурну ширму його обраної батьківщини Парижа. Його увага прикута до звичайних речей міської атмосфери - людей на лавочці в парку, слідів піни на доріжці - тверезі моменти, що збивають з пантелику, які він закарбовує на матовому папері: двосторонні вертикальні фотографії. Альбом здобув бронзову медаль.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
"Мігрант" / "The Migrant"
Візуальна приманка - викарбуваний на тканинній обкладинці золотий силует птаха. Птах, що став об'єктом полювання, є для фотографині Анаїс Лопес символом світової актуальності суспільної міграції: у книжці зібрані фоторепортажі, комікси, вуличні фотографії, пов'язані з історією міграції птаха. Бронзова медаль для нідерландської книжки.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
"Не бути" / "Nichtsein"
Те, що на обкладинці виглядає як гострокутне карбування, насправді вирізані з суперобкладинки смужки. Всередині цієї книги, яка власне є магістерською роботою про суїцид, можна знайти чимало сторінок, заповнених проколотими дірками. Діаграми - тексуально і графічно надзвичайно скорочені. Робота Катаріни Шварц та Еллен фон ден Дріш також отримала бронзову медаль.
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Найкрасивіші книжки з усього світу
Конкурс краси
Після возз'єднання Німеччини дві різні нагороди за книжкове мистецтво були об'єднані в одну, з 1991 року цей конкурс проводиться Фондом "Книжкове мистецтво". У рамках виставки "Найкрасивіші книжки зі всього світу" демонструють не лише переможців, але й усі книжки, які були подані для участі в міжнародному конкурсі, а це загалом близько 700 назв, найкращі зразки книжкового мистецтва.
Автор: Сабіне Пешель, Данило Білик
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10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі
Томас Манн. "Будденброки"
Історія "занепаду однієї родини" - гордовитої династії торговців. Нещасні діти, шлюби за розрахунком, крах мрій та ідеалів… У романі "Будденброки" Томас Манн створив суспільну панораму ХІХ століття. Український переклад "Будденброків" надрукувало в 1973 році видавництво "Дніпро".
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10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі
Герман Гессе. "Деміан. Історія юності Еміля Сінклера"
На перший погляд, роман "Деміан" - автобіографія людини, яка пережила війну. Та водночас духовні пошуки головного героя Еміля Сінклера можна вважати маніфестом цілого покоління. Герману Гессе було 40, коли він у 1919 році під псевдонімом Еміль Сінклер опублікував свій твір. Український переклад "Деміана" надрукувало у 2017 році видавництво "Фоліо".
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10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі
Еріх Марія Ремарк. "На Західному фронті без змін"
Антивоєнний роман, перекладений понад 50 мовами. У світі продано понад 20 мільйонів примірників "На Західному фронті без змін". Та чи справді Ремарк був таким пацифістом, яким його вважали? Книга Ремарка - портрет покоління, яке зі шкільної лави рушало на фронт, сповнене ейфорії, та гинуло в жахливій воєнній машинерії. Український переклад роману вийшов 2018 року у "Клубі сімейного дозвілля".
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10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі
Ґюнтер Ґрасс. "Бляшаний барабан"
1959 рік, Німеччина в еру Конрада Аденауера. Країна, над якою тяжіє нацистське минуле. Багато кому тихо відпустили гріхи. І тут з'явився "Бляшаний барабан" - дебютний роман Ґюнтера Ґрасса. Книга мала ефект бомби. Це історія двох світових воєн і ХХ століття очима хлопчика-недоростка, а також порахунок із Німеччиною 1950-х років. Український переклад роману вийшов у видавництві "Фоліо" в 2012 році.
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10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі
Патрік Зюскінд. "Парфуми"
Видавництва спочатку відхиляли рукопис. Згодом цей роман, перекладений 50-ма мовами, став бестселером. Патрік Зюскінд розкручує оповідь навколо одержимого антигероя, який ніде не почувається своїм і має особливий погляд на світ. Якщо ви хоч раз зустрінете цього божевільного генія парфумів із-під пера Зюскінда, то ще довго його не забудете. В Україні роман вийшов у видавництві "Фоліо" в 2016 році.
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10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі
Бернгард Шлінк. "Читець"
Наскільки великим має бути страх викриття, щоб людина зізналася в масовому вбивстві? Таке питання ставить Бернгард Шлінк у бестселері "Читець". Це не лише любовний роман, а й історія про вину та сором. Український переклад роману "Читець" надрукувало у 2016 році видавництво "Фоліо".
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10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі
Корнелія Функе. "Чорнильне серце"
Фантастична "чорнильна трилогія" для молоді зробила німецьку авторку Корнелію Функе всесвітньо відомою письменницею. Її романи - про карколомні пригоди, які обертаються навколо книжок. Роман "Чорнильне серце" став першим у цій трилогії. Він побачила світ 2003 року. Український переклад "Чорнильного серця" надрукувало в 2009 році видавництво "Теза".
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10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі
Дженні Ерпенбек. "Прокляття дому"
У дачному будинку на березі озера німецька письменниця Дженні Ерпенбек знаходить сліди буремного століття німецької історії. "Прокляття дому" - роман про людей та їхні пошуки батьківщини. Український переклад роману вийшов 2016 року у видавництві "Книги-XXI".
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10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі
Бенедикт Вельс. "На межі самотності"
Троє дітей, автокатастрофа, кохання на все життя. У романі "На межі самотності" молодий німецький письменник Бенедикт Вельс запально й тонко розповідає про дорослішання. Український переклад роману "На межі самотності" надрукувало у 2017 році видавництво "Клуб сімейного дозвілля" (КСД).
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10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі
Роберт Зіталер. "Ціле життя"
Переконливо й чуттєво змалювати століття й ціле життя всього лише на 160 сторінках? Австрійцю Роберту Зіталеру це вдалося. Його доволі невелика книжка несподівано перетворилась на бестселер, також за межами Австрії. В українському перекладі роман "Ціле життя" вийшов у 2016 році у видавництві "Віват".