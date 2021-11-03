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Українська Народна Республіка - таку назву носила українська держава зі столицею в Києві, яка проіснувала з 1917 до 1920 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.