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Українська Народна Республіка

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "УНР".

Українська Народна Республіка - таку назву носила українська держава зі столицею в Києві, яка проіснувала з 1917 до 1920 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українці в Берліні: чи багато в німецькій столиці українських місць

Українці в Берліні: чи багато в німецькій столиці українських місць 03.11.2021

Де в Берліні мешкали Леся Українка й Павло Скоропадський, де було посольство УНР - карта "Українські місця в Берліні" знадобиться всім, хто цікавиться німецькою столицею та її жителями. У планах - мобільний додаток.
Гроші для України: як 100 років тому з Німеччини до УНР доставляли гривні

Гроші для України: як 100 років тому з Німеччини до УНР доставляли гривні 29.07.2019

Мільярд гривень надрукували в Німеччині для підтримки фінансової системи УНР. Банкноти мали доставити німецькі літаки-гіганти. DW про деталі цієї операції.
Павло Скоропадський: гетьман під крилом Берліна

Павло Скоропадський: гетьман під крилом Берліна 29.04.2018

Сто років тому на чолі України став Павло Скоропадський. Його "гетьманство", яке тривало неповних вісім місяців з благовоління німецького кайзера, - один з найбільш строкатих епізодів революційних років.
100 років Брестського миру: що він дав Україні, Росії та Німеччині?

100 років Брестського миру: що він дав Україні, Росії та Німеччині? 03.03.2018

100 років тому був укладений Брестський мир - на ганебних для Радянської Росії умовах. Утім, професор східноєвропейської історії з Бонна Мартін Ауст (Martin Aust) оцінює його неоднозначно.
Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (рідкісні фото, частина друга)

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (рідкісні фото, частина друга) 01.03.2018

1 березня 1918 року німецькі війська увійшли в Київ за умовами Берестейського миру. Якою побачили вони столицю і решту України? У другій частині добірці DW унікальні архівні фото, деякі з яких публікуються уперше.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (рідкісні фото, частина друга)

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (рідкісні фото, частина друга) 01.03.2018

1 березня 1918 року німецькі війська увійшли в Київ за умовами Берестейського миру. Якою побачили вони столицю і решту України? У другій частині добірці DW унікальні архівні фото, деякі з яких публікуються уперше.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (фотогалерея, частина перша) 09.02.2018

Австро-угорські війська у Кам'янець-Подільському, а німецькі - у Києві та Севастополі. Як це відбувалось у 1918-му - у фоторепортажі DW.

1918. Як Україна ледь не стала німецько-австрійським протекторатом

1918. Як Україна ледь не стала німецько-австрійським протекторатом 09.02.2018

Війська кайзерівської Німеччини та Австро-Угорщини прийшли в Україну за умовами Берестейського миру. Та якими були справжні інтереси Берліна та Відня? DW попросила експертів дати оцінку подіям 1918 року.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша)

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (частина перша) 09.02.2018

Фотокореспонденти супроводжували німецькі війська після їх прибуття в Україну за умовами Берестейського миру. В об’єктив потрапляли не лише військові, але й мальовничі краєвиди та тварини. Деякі фото публікуються уперше.

"Живий ланцюг" на Дніпрі: чи стала Україна соборнішою? (22.01.2018) 22.01.2018

11 років поспіль в Києві на мосту Патона відбувається акція на честь оголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР в 1919 році. Учасники акції у такий символічний спосіб закликають регіони України до справжньої єдності. Чи стала соборнішою країна?

Рада взялася за переоцінку минулого

Рада взялася за переоцінку минулого 09.04.2015

Народні депутати ухвалили закон, який забороняє пропаганду комунізму й нацизму в Україні та дозволили відкрити архіви НКВС і КДБ. Крім того, вояків УПА та УНР визнали борцями за незалежність України.
Українці Франції відзначають ювілей Симона Петлюри

Українці Франції відзначають ювілей Симона Петлюри 29.05.2009

У ці дні шанувальники колишнього керівника уряду УНР 1919 року Симона Петлюри відзначають 130-річчя з дня його народження. В Парижі теж відбуваються пам’ятні заходи. Але пов’язані вони більше з його трагічною загибеллю.

"По лінії всеукраїнських інтересів" - до 85-річчя Акта Злуки між УНР та ЗУНР 24.01.2004