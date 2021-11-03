Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "УНР".
Українська Народна Республіка - таку назву носила українська держава зі столицею в Києві, яка проіснувала з 1917 до 1920 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
1 березня 1918 року німецькі війська увійшли в Київ за умовами Берестейського миру. Якою побачили вони столицю і решту України? У другій частині добірці DW унікальні архівні фото, деякі з яких публікуються уперше.
1 березня 1918 року німецькі війська увійшли в Київ за умовами Берестейського миру. Якою побачили вони столицю і решту України? У другій частині добірці DW унікальні архівні фото, деякі з яких публікуються уперше.
11 років поспіль в Києві на мосту Патона відбувається акція на честь оголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР в 1919 році. Учасники акції у такий символічний спосіб закликають регіони України до справжньої єдності. Чи стала соборнішою країна?