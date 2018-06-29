Українська зубна щітка завойовує світ

Не виключено, що вже незабаром під час подорожі у ЄС чи США у ванні місцевого готелю ви побачите одноразову щітку українського виробництва. Проте не традиційну пластикову, яка буде тягарем для довкілля на наступні 500 років, а екологічну.

Саме з таким продуктом український стартап Effa переміг на конкурсі екологічних інновацій Clim@ у Франкфурті, який вперше провела інвестиційна компанія Finance in Motion.

Співдиректори Effa Ілля Кічук та Дар’я Василенко захищають свій проект у Франкфурті

У конкурсі взяли участь 260 проектів з 80-ти країн світу, проте українські розробники увійшли до п'ятірки найкращих.

За словами співдиректорів компанії Іллі Кічука та Дар’ї Василенко, протягом тижня в Німеччині змогли домовитись про інвестиції та співпрацю. Щоправда, поки деталей майбутнього успіху Ілля не розголошує.

А от про свою щітку українські стартапери готові розповідати багато. Вигляд вона має по-сучасному мінімалістичний. Ручку виготовили з переробленого паперу, вкритого екологічно-чистим ламінуванням на основі кукурудзяного крохмалю. Замість синтетичних волокон для самої щітки використали інноваційний нейлон, який швидко розкладається без впливу на природу.

Розробники заявляють, що зубна щітка Effa врятує людство від екологічної катастрофи

Ідея дуже проста і, як розповів DW представник організаторів Лаклен Кемерон (Lachlan Cameron), саме це допомогло компанії Effa перемогти: "Йдеться про насправді добре знайомий продукт, яким всі користуються, але котрий зазвичай дуже неекологічний. Зубні щітки часто викидають, інколи їх використовують лише один раз. Саме поєднання настільки знайомого продукту і того, як неефективно все відбувається, зробило такою привабливою ідею екологічної щітки."

Засновник компанії та промисловий дизайнер Ілля Кічук також радий, що його ідея не потребує ані створення складних технологій, ані багатомільйонного фінансування, ні довгих років розробки й тестування. Ідея зубної щітки з паперу з’явилася в Кічука рік тому, коли він побачив, як у готелях клієнтам масово пропонують одноразові зубні щітки, котрі потім одразу викидаються.

Дар’я Василенко розповідає про зубну щітку Effa у Франкфурті

Статистика також на боці молодих українських розробників: ці предмети особистої гігієни вважаються одними з найбільших в світі забруднювачами довкілля: готелі та авіалінії щодня викидають близько шести тон одноразових зубних щіток.

Саме з таких простих речей, вважають організатори Clim@, і найлегше починати боротьбу за чисте довкілля: "Це можна назвати дрібницею, але вплив саме таких змін може бути дуже великим. Люди запам’ятають цей продукт, будуть розповідати іншим. Їм буде приємно, що вони допомагають довкіллю, їм закортить зробити ще щось хороше, люди почнуть думати про інші види сміття, про те, які ще аспекти свого життя вони можуть "озеленити".

Українські стартапери з компанії Effa розповідаєть: ще до поїздки на конкурс в Німеччину вони отримали попередні замовлення в 40 країнах світу, зокрема і в Європі. Насамперед їхній продукт зацікавив компанії, клієнти яких багато подорожують і не хочуть шкодити природі.

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