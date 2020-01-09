Українська ГТС почала віртуальний реверс газу з Польщі

Станом на п'ятницю, 24 січня, розпочалося постачання газу з Польщі в Україну шляхом віртуального реверсу. Про це у Facebook повідомив голова Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) Сергій Макогон.

"Вже почалося постачання газу з Польщі шляхом заміщення (віртуального реверсу) через ГВС (газовимірювальну станцію. - Ред.) "Дроздовичі", - написав керівник української компанії.

Ідея віртуального реверсу полягає у обміні природним газом між операторами газотранспортних систем, коли паливо фізично не переміщується через кордон, а сторони здійснюють взаємозалік.

За словами Макогона, на даний момент обсяг віртуального імпорту газу з Польщі складає 5,5 мільйона кубометрів. При цьому виглядає це так: оскільки транзит російського газу в цю країну дорівнює 9,1 мільйона кубометрів, замість перекачки газу в зворотному напрямку фізично в Польщу буде транспортовано 3,6 мільйона кубометрів газу, решта ж залишиться в українській ГТС.

Раніше, додав Макогон, Україна не мала змоги використовувати віртуальний реверс через умови попереднього транзитного контракту з російським "Газпромом". Тому весь обсяг імпортованого газу спочатку фізично виводився в Польщу через ГВС "Дроздовичи", а потім в необхідній українській стороні кількості повертався через пункт "Германовичі". Це, за словами менеджера, вимагало додаткових витрат на прокачку газу та обмежувало Україну технічними можливостям трубопроводу "Германовичі". Тепер, запевняє він, став можливим імпорт шляхом віртуального реверсу усього об'єму газу, який українська ГТС прокачує в Польщу.

Макогон зазначив, що тепер українська сторона очікує початку віртуального реверсу з Словаччини та Угорщини, чиї оператори вже працюють над цим завданням. "З нашого боку ми вже готові", - додав менеджер української компанії. Відповідні прямі угоди з операторами суміжних країн ЄС Оператор ГТС України підписав у перший день своєї роботи, 1 січня.

Створивши незалежного оператора газотранспортної системи, Україна виконала вимоги третього енергопакета ЄС. Відокремлення Оператора ГТС України від групи компаній "Нафтогаз" голова правління останньої Андрій Коболєв назвав "наймасштабнішою реформою в енергетичному секторі за всю історію незалежної України".