Українська армія та СБУ приведені в повну боєготовність

Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України приведені в стан повної боєготовності. Відповідне розпорядження оприлюднене в ніч на понеділок, 26 листопада, на сайті міністерства оборони країни.

"На підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо введення правового режиму воєнного стану, начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних Сил України віддав розпорядження щодо приведення з'єднань і частин Збройних сил України у бойову готовність "повна", - повідомляється на офіційному сайті відомства.

Також у повну бойову готовність приведено особовий склад Служби безпеки України і посилено контррозвідувальний режим по країни. "Особовий склад СБУ наведено в повну бойову готовність. Посилено контррозвідувальні заходи для недопущення на території України інших провокацій спецслужб РФ і дестабілізації ситуації всередині країни", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті СБУ.

Нагадаємо, що рішення щодо запровадження воєнного стану в Україні було прийнято в ніч на 26 листопада. Президент України Петро Порошенко звернувся до депутатів Верховної Ради України із закликом прибути на позачергове засідання у понеділок для обговорення та розгляду проекту рішення про запровадження воєнного стану.

Екстрене засідання РНБО, на якому було прийнято рішення про воєнний стан, відбулося після того, як у Керченській протоці 25 листопада були затримані три кораблі військово-морських сил України. Президент України звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою негайно звільнити українських затриманих військовослужбовців, доля яких наразі невідома. Порошенко також зазначив, що Україна вимагає терміново передати їх українській стороні разом із кораблями.