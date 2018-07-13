Українець проведе майже три роки у німецькій в'язниці за смертельну ДТП

Суд у німецькому місті Менхенгладбах засудив українського далекобійника Валерія Ю. до двох років і десяти місяців в'язниці за скоєний ним п'яний наїзд на поліцейське авто у грудні 2017 року, внаслідок чого загинула 23-річна співробітниця поліції. У вівторок, 17 липня, суд визнав українця винним у вбивстві з необережності та у нанесенні тілесних ушкоджень з необережності. Суддя визнав, що підсудний проявив "щире каяття" у скоєному.

Нагадаємо, водій скоїв наїзд 27 грудня близько 21-ї години за місцевим часом. Німецька поліція отримала повідомлення з Нідерландів про вантажівку, яка петляла по автомагістралі. Патрульний автомобіль очікував її на автобані A61 поблизу міста Фірзена на смузі для екстреної зупинки. Поліцейські увімкнули проблискові маячки та аварійну сигналізацію. Вантажівка врізалася в автомобіль зі швидкістю 71 кілометр на годину. Водій не загальмував, внаслідок чого вантажівка з розтрощеним авто проїхала ще близько 200 метрів.

Раніше адвокат підсудного повідомляв, що під час їзди його підзахисний випив багато знеболювальних таблеток через біль у стегнах. Але таблекти біль не втамували. Згодом, послухавшись поради, разом з колегою-росіянином він випив горілки. Валерій Ю. планував продовжити подорож наступного дня, але сів за кермо ввечері того ж дня, коли вживав алкоголь. Невдовзі після виїзду з майданчику для вантажівок сталася аварія на автобані А61. Після аварії у крові водія виявили три проміле алкоголю. 23-річна співробітниця німецької поліції загинула на місці події, двоє її колег отримали тілесні ушкодження.