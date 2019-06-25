Україна і Грузія оскаржили повноваження делегації Росії у ПАРЄ

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у вівторок, 25 червня, запустили процедуру оскарження повноважень російської делегації, про це повідомляє кореспондентка DW зі Страсбурга. Процедуру ініціювала грузинська депутатка від групи консерваторів Ніно Гогадзе. Депутатка оскаржила повноваження "через окупацію РФ територій України та Грузії, етнічні чистки у Криму, відсутність співпраці Москви з моніторинговими органами ПАРЄ". Голова української делегації Володимир Ар'єв також оскаржив повноваження росіян, проте на процедурних підставах, зокрема через присутність у списку російської делегації депутатів, обраних в анексованому Росією Криму.

Президентка ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є оголосила, що відповідні доповіді щодо ймовірних порушень російської делегації будуть підготовлені у моніторинговому та регламентному комітетах. Голосування за резолюцію щодо підтвердження повноважень російської делегації відбудеться у другій половині дня середи, 26 червня. За словами Паск'є, до цього часу російські депутати мають право брати участь у роботі асамблеї на рівні з рештою національних делегацій - окрім голосувань, які стосуються їхніх повноважень.

Європейські санкції - не перешкода

Президентка ПАРЄ також оголосила, що виносить на розгляд депутатів кандидатуру голови комітету Держдуми РФ із закордонних справ Леоніда Слуцького, який входить до складу російської делегації, на посаду віцепрезидента ПАРЄ.

Британський депутат Джордж Фолкс зауважив, що Слуцький перебуває під санкціями ЄС "через злочини, скоєні у Криму". Окрім цього, за словами Фолкса, він не може обиратися на цю посаду доти, поки повноваження російської делегації не підтверджені. "Ми можемо голосувати за кандидатуру Слуцького, адже, згідно з правилами ПАРЄ, члени російської делегації, які і всіх інших (делегацій. - Ред.), можуть обиратися на посади в асамблеї, поки чекають на рішення комітету щодо своїх повноважень", - категорично заперечила Паск'є.

Після цього українська делегація залишила сесійну залу і оголосила, що не братиме участі у дебатах до кінця дня. Пізніше представники української делегації заявили про припинення роботи на сесії асамблеї. Делегація попросила Верховну Раду розглянути питання щодо участі України в ПАРЄ.