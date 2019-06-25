 Україна і Грузія оскаржили повноваження делегації Росії у ПАРЄ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2019

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Новини

Україна і Грузія оскаржили повноваження делегації Росії у ПАРЄ

Права російської делегації в ПАРЄ оскаржили українські та грузинські депутати. Проте депутати від РФ все одно братимуть повноцінну участь у роботі асамблеї. Українська делегація залишила сесійну залу.

Засідання Парламентської асамблеї Ради Європи

Засідання Парламентської асамблеї Ради Європи

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у вівторок, 25 червня, запустили процедуру оскарження повноважень російської делегації, про це повідомляє кореспондентка DW зі Страсбурга. Процедуру ініціювала грузинська депутатка від групи консерваторів Ніно Гогадзе. Депутатка оскаржила повноваження "через окупацію РФ територій України та Грузії,  етнічні чистки у Криму, відсутність співпраці Москви з моніторинговими органами ПАРЄ". Голова української делегації Володимир Ар'єв також оскаржив повноваження росіян, проте на процедурних підставах, зокрема через присутність у списку російської делегації депутатів, обраних в анексованому Росією Криму.

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Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи не бачить себе в одній залі разом з російською, заявила виконувачка обов'язків голови комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Марія Іонова. (25.06.2019)

ПАРЄ ухвалила резолюцію, що дозволяє делегації Росії вже 25 червня повернутися в асамблею. Ця резолюція унеможливлює повторне запровадження серйозних санкцій проти російських депутатів. (25.06.2019)

ПАРЄ усунула всі процедурні перешкоди на шляху до повернення делегації Росії і вже не вимагає від неї виконання резолюцій щодо України. Утім, чи займуть свої місця у сесійні залі російські депутати, залишається інтригою. (25.06.2019)

На тлі можливого повернення до Парламентської асамблеї Ради Європи делегації РФ українська делегація припинила роботу в сесії асамблеї. Делегація просить Верховну Раду розглянути питання щодо участі України в ПАРЄ. (25.06.2019)

Президентка ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є оголосила, що відповідні доповіді щодо ймовірних порушень російської делегації будуть підготовлені у моніторинговому та регламентному комітетах.  Голосування за резолюцію щодо підтвердження повноважень російської делегації відбудеться у другій половині дня середи, 26 червня. За словами Паск'є, до цього часу російські депутати мають право брати участь у роботі асамблеї на рівні з рештою національних делегацій - окрім голосувань, які стосуються їхніх повноважень.

Європейські санкції - не перешкода

Президентка ПАРЄ також оголосила, що виносить на розгляд депутатів кандидатуру голови комітету Держдуми РФ із закордонних справ Леоніда Слуцького, який входить до складу російської делегації, на посаду віцепрезидента ПАРЄ.

Британський депутат Джордж Фолкс зауважив, що Слуцький перебуває під санкціями ЄС "через злочини, скоєні у Криму". Окрім цього, за словами Фолкса, він не може обиратися на цю посаду доти, поки повноваження російської делегації не підтверджені. "Ми можемо голосувати за кандидатуру Слуцького, адже, згідно з правилами ПАРЄ, члени російської делегації, які і всіх інших (делегацій. - Ред.), можуть обиратися на посади в асамблеї, поки чекають на рішення комітету щодо своїх повноважень", - категорично заперечила Паск'є.

Після цього українська делегація залишила сесійну залу і оголосила, що не братиме участі у дебатах до кінця дня. Пізніше представники української делегації заявили про припинення роботи на сесії асамблеї. Делегація попросила Верховну Раду розглянути питання щодо участі України в ПАРЄ.

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