Україна і "Газпром" уклали мирову щодо штрафу АМКУ на 7,4 мільярда доларів

Україна і російська компанія "Газпром" домовились щодо ініційованого російською компанією міжнародного арбітражу в справі про зобов'язання "Газпрому" сплатити майже 7,4 мільрда доларів за штрафом Антимонопольного комітету України (АМКУ). Про це у понеділок, 30 грудня, повідомив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина.

"Україна та "Газпром" підписують мирову угоду в інвестиційному арбітражі. Подробиць угоди я розкривати не можу, бо вона конфіденційна, але важливо, що Росія відкликає свої вимоги, а ми не порушуємо свого правила не укладати мирових угод в інвестиційних арбітражах, за якими Україна мала б сплачувати інвестору будь-яку компенсацію", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Ліщина зазначив, що укладення угоди відкриває шлях для підписання довгострокових договорів на транспортування газу між "Нафтогазом" і "Газпромом". Він також додав до свого допису копію підпису сторін. Від України угоду підписав міністр юстиції Денис Малюська, від "Газпрому" - заступниця голови правління Олена Бурмістрова.

Тим часом директор державного підприємства ТОВ "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" Сергій Макогон повідомив на своїй сторінці в Facebook, що рано вранці в понеділок був завершений "практично цілодобовий чотириденний переговорний марафон з "Газпромом" у Відні". Мирова угода щодо штрафу АМКУ, який мав би сплатити "Газпром" Україні, перший документ, про підписання якого стало відомо громадськості. Водночас виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що робити висновки про підсумки газових переговорів із російським енергетичним гігантом наразі передчасно.

Як повідомлялось, 20 грудня у Мінську Україна та Росія підписали міжурядовий протокол, що, зокрема, передбачає укладення угоди для продовження транзиту газу з Росії до ЄС. Угода має бути укладена на п'ять років і передбачати транзитну поставку у 2020 році 65 мільярдів кубометрів газу, у 2021-2024 роках - по 40 мільярдів кубометрів щороку, а також можливість продовження домовленостей на десять років.

Згідно з цими пакетними домовленостями, Росія вже заплатила Україні 2,9 мільярда доларів газового боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу. Водночас сторони домовились про відмову від нових претензій, відкликання арбітражних і судових позовів, за якими немає остаточних рішень, серед яких була і справа щодо штрафу АМКУ.