Україна ще не направила Білорусі запит на екстрадицію 28 "вагнерівців"

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова обговорила зі своїм колегою з Білорусі Олександром Конюком видачу Україні 28 осіб, яких раніше затримали в Білорусі. Телефонна розмова між ними відбулася у четвер, 6 серпня, повідомив Офіс генпрокурора України. Запит на екстрадицію бойовиків приватної військової компанії (ПВК) Вагнера ще не поданий, однак Венедіктова підтвердила намір його подати.

"Генпрокурор зазначила, що наразі органом досудового розслідування готується клопотання про їхню екстрадицію, після отримання яких Офіс генпрокурора направить відповідні запити до генеральної прокуратури Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою Олександр Конюк заявив, що рішення про видачу затриманих осіб буде ухвалено після одержання запитів білоруською стороною, додали в Офісі генпрокурора України.

Раніше співробітники правоохоронних органів Білорусі оголосили про затримання під Мінськом 32 бійців приватної військової компанії Вагнера, ще одна людина була затримана на півдні країни. Посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев заявив, що "вагнерівці" були в Мінську транзитом і мали намір далі летіти у Стамбул. Пізніше Лукашенко заявив, що затримані бойовики "розповіли все" і дали свідчення, що були відправлені спеціально до Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ці бойовики брали участь в бойових діях на Донбасі, й українська прокуратура веде розслідування за цими фактами. Своєю чергою президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв, що білоруські правоохоронні органи "будуть співпрацювати з цього питання в рамках підписаних з Росією та Україною міжнародних угод".

Угода про співробітництво між генпрокуратурами України та Білорусі від 2010 року передбачає, що обидві установи співпрацюють у питанні організації та виконання міжнародних договорів про видачу правопорушників.

