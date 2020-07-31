 Україна ще не направила Білорусі запит на екстрадицію 28 ″вагнерівців″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна ще не направила Білорусі запит на екстрадицію 28 "вагнерівців"

Запит на екстрадицію затриманих в Білорусі бойовиків приватної військової компанії Вагнера ще не подали, однак генпрокурорка України Ірина Венедіктова підтвердила намір його подати.

Затримання бойовиків ПВК Вагнера у Білорусі

Затримання бойовиків ПВК Вагнера у Білорусі

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова обговорила зі своїм колегою з Білорусі Олександром Конюком видачу Україні 28 осіб, яких раніше затримали в Білорусі. Телефонна розмова між ними відбулася у четвер, 6 серпня, повідомив Офіс генпрокурора України. Запит на екстрадицію бойовиків приватної військової компанії (ПВК) Вагнера ще не поданий, однак Венедіктова підтвердила намір його подати.

"Генпрокурор зазначила, що наразі органом досудового розслідування готується клопотання про їхню екстрадицію, після отримання яких Офіс генпрокурора направить відповідні запити до генеральної прокуратури Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою Олександр Конюк заявив, що рішення про видачу затриманих осіб буде ухвалено після одержання запитів білоруською стороною, додали в Офісі генпрокурора України.

Раніше співробітники правоохоронних органів Білорусі оголосили про затримання під Мінськом 32 бійців приватної військової компанії Вагнера, ще одна людина була затримана на півдні країни. Посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев заявив, що "вагнерівці" були в Мінську транзитом і мали намір далі летіти у Стамбул. Пізніше Лукашенко заявив, що затримані бойовики "розповіли все" і дали свідчення, що були відправлені спеціально до Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ці бойовики брали участь в бойових діях на Донбасі, й українська прокуратура веде розслідування за цими фактами. Своєю чергою президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв, що білоруські правоохоронні органи "будуть співпрацювати з цього питання в рамках підписаних з Росією та Україною міжнародних угод".

Угода про співробітництво між генпрокуратурами України та Білорусі від 2010 року передбачає, що обидві установи співпрацюють у питанні організації та виконання міжнародних договорів про видачу правопорушників.

Дивитись відео 01:58

Лукашенко закликав Росію припинити брехати про "вагнерівців" (04.08.2020)

Також за темою

Weißrussland Festgenommene Russen bei Minsk

Україна вимагатиме екстрадиції з Білорусі 28-ми найманців ПВК "Вагнер" 31.07.2020

Україна вимагатиме екстрадиції 28-ми затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнер", повідомив Офіс генпрокурора. За даними офісу, дев'ятеро з них є громадянами України.

Weißrussland Festgenommene Russen bei Minsk

Коментар: "Вагнер" для Лукашенка і Зеленського 06.08.2020

Україна просить Білорусь видати їй заарештованих росіян, яких в Мінську вважають "бойовиками ПВК Вагнера", а в Києві - бійцями на боці сепаратистів в Донбасі. Про наслідки можливої ​​екстрадиції - Сергій Руденко.

Logo des ukrainischen Geheimdienstes SBU

СБУ вимагатиме екстрадиції затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" 30.07.2020

СБУ виступає за екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків-росіян ПВК "Вагнер". Раніше держсекретар Радбезу Білорусі заявив, що частина затриманих воювала на Донбасі.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський обіцяв, що винних у побиттях і вбивствах учасників акцій протесту 2013-2014 років буде покарано. Замість цього він призначає на високі посади людину, яка може бути причетною до цих злочинів

Призначення Олега Татарова: Зеленський ігнорує люстрацію

Одним з керівників офісу президента Зеленського став Олег Татаров, який називав "злочинцями" учасників Євромайдану.  

З вересня мінімальна зарплата в Україні може вирости на 277 гривень

В Україні хочуть збільшити мінімалку до 5 тисяч гривень

Зеленський подав до парламенту законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до п'яти тисяч гривень.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  