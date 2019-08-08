Україна - у топ-5 країн, з яких висококваліфіковані кадри їдуть до Німеччини (інфографіка)

Українці на п'ятому місці за кількістю випускників вишів, які народилися в інших державах, але зараз живуть у Німеччині. Тут, станом на 2017 рік, проживає 101 тисяча вихідців з України, які мають диплом вишу. У рейтингу Інституту німецької економіки (IW), опублікованому в четвер, 15 серпня, дослідники врахували як тих, хто отримав освіту в себе на батьківщині та потім переїхав до Німеччини, так і тих, хто закінчив виш вже безпосередньо в Німеччині.

Перше ж місце за кількістю випускників університетів та інших вищих навчальних закладів, котрі нині живуть у Німеччині, на 2017-й рік посіла Польща - кількість висококваліфікованих фахівців з вищою освітою з цієї країни на ринку Німеччини склала 235 тисяч осіб. На другому місці Росія - (225 тисяч), на третьому - Румунія (118 тисяч). На четвертому місці опинився Казахстан (105 тисяч).

У першу десятку також увійшли Китай (82 тисячі), Сирія (78 тисяч), Туреччина (69 тисяч), Франція (60 тисяч) і Італія (58 тисяч). Після них - Індія (54 тисячі) та США (53 тисячі). Згідно із дослідженням, загалом 906 тисяч (39 відсотків) випускників вишів, які живуть в Німеччині, родом з країн ЄС. Щоправда, як прогнозує один з авторів дослідження Відо Ґайс-Тене (Wido Geis-Thöne), у майбутньому в в'язку з демографічними змінами потік висококваліфікованих мігрантів з країн ЄС скоротиться.

Майже кожен четвертий - з колишнього СРСР

Серед людей з вищою освітою, які народилися не на території Німеччини, майже кожен четвертий є вихідцем з пострадянських держав. Ґайс-Тене пояснив, що "після падіння залізної завіси в Німеччину приїхала велика кількість мігрантів з країн колишнього Радянського Союзу, багато з яких мали вищу освіту та високу кваліфікацію".

Загалом у Німеччині за останні роки різко збільшилась кількість уродженців інших країн з вищою освітою. За даними дослідників, з 2007 до 2017 року частка випускників вишів, які народилися в інших країнах, зросла з 13,6 до 18,7 відсотків. В абсолютних показниках кількість людей з вищою освітою з інших держав, які проживають у ФРН, з 2007 по 2017 рік виросла вдвічі - з 1,16 до 2,32 мільйона.

Водночас науковці не гарантують, що така тенденція збережеться. Як вважають автори дослідження, Німеччині необхідно вжити заходів, які б сприяли притоку висококваліфікованих мігрантів. Вони рекомендують спростити умови трудової міграції.

Відо Ґайс-Тене вважає що законопроект про імміграцію кваліфікованих спеціалістів, який уряд ФРН затвердив у грудні 2018 року, - це "крок у правильному напрямку". Ще один спосіб стимулювати інтерес висококваліфікованих мігрантів до Німеччини - створити сприятливі умови в системі освіти. "Потрібно збільшити кількість іноземних студентів у німецьких вишах та дати їм зрозуміти, що вони можуть залишитись тут надовго", - радить науковець.