 Україна - у топ-5 країн, з яких висококваліфіковані кадри їдуть до Німеччини (інфографіка) | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 16.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Вікно в Німеччину

Україна - у топ-5 країн, з яких висококваліфіковані кадри їдуть до Німеччини (інфографіка)

Україна замкнула першу п'ятірку рейтингу держав, які є найбільшим джерелом висококваліфікованої робочої сили в Німеччині. DW розібралась, скільки випускників вишів, що народилися в інших країнах, зараз проживають у ФРН.

Які держави є найбільшим джерелом висококваліфікованої робочої сили в Німеччині?

Українці на п'ятому місці за кількістю випускників вишів, які народилися в інших державах, але зараз живуть у Німеччині. Тут, станом на 2017 рік, проживає 101 тисяча вихідців з України, які мають диплом вишу. У рейтингу Інституту німецької економіки (IW), опублікованому в четвер, 15 серпня, дослідники врахували як тих, хто отримав освіту в себе на батьківщині та потім переїхав до Німеччини, так і тих, хто закінчив виш вже безпосередньо в Німеччині.

Перше ж місце за кількістю випускників університетів та інших вищих навчальних закладів, котрі нині живуть у Німеччині, на 2017-й рік посіла Польща - кількість висококваліфікованих фахівців з вищою освітою з цієї країни на ринку Німеччини склала 235 тисяч осіб. На другому місці Росія - (225 тисяч), на третьому - Румунія (118 тисяч). На четвертому місці опинився Казахстан (105 тисяч). 

Вихідці з інших країн у Німеччині, які мають вищу освіту (топ-5)

У першу десятку також увійшли Китай (82 тисячі), Сирія (78 тисяч), Туреччина (69 тисяч), Франція (60 тисяч) і Італія (58 тисяч). Після них - Індія (54 тисячі) та США (53 тисячі). Згідно із дослідженням, загалом 906 тисяч (39 відсотків) випускників вишів, які живуть в Німеччині, родом з країн ЄС. Щоправда, як прогнозує один з авторів дослідження Відо Ґайс-Тене (Wido Geis-Thöne), у майбутньому в в'язку з демографічними змінами потік висококваліфікованих мігрантів з країн ЄС скоротиться. 

 Майже кожен четвертий - з колишнього СРСР

Серед людей з вищою освітою, які народилися не на території Німеччини, майже кожен четвертий є вихідцем з пострадянських держав. Ґайс-Тене пояснив, що "після падіння залізної завіси в Німеччину приїхала велика кількість мігрантів з країн колишнього Радянського Союзу, багато з яких мали вищу освіту та високу кваліфікацію".

DW.COM

Для абітурієнтів, які планують вступати до німецького вишу, у тому числі з України, підготовчий коледж може стати обов'язковою умовою. (04.04.2019)

Ви збирайтеся в Німеччину на мовні курси чи стажування? Де шукати квартиру? Як заощадити на оренді? DW розповідає про тонкощі винайму житла на короткий термін. (19.06.2019)

У Німеччині відкрився великий онлайн-університет. Курси можуть відвідувати всі, причому абсолютно безкоштовно. Є і цікаві пропозиції для іноземців. (08.08.2019)

Законопроектом передбачається спрощення умов пошуку роботи спеціалістам з-поза меж ЄС. (19.12.2018)

Загалом у Німеччині за останні роки різко збільшилась кількість уродженців інших країн з вищою освітою. За даними дослідників, з 2007 до 2017 року частка випускників вишів, які народилися в інших країнах, зросла з 13,6 до 18,7 відсотків. В абсолютних показниках кількість людей з вищою освітою з інших держав, які проживають у ФРН, з 2007 по 2017 рік виросла вдвічі - з 1,16 до 2,32 мільйона.

Водночас науковці не гарантують, що така тенденція збережеться. Як вважають автори дослідження, Німеччині необхідно вжити заходів, які б сприяли притоку висококваліфікованих мігрантів. Вони рекомендують спростити умови трудової міграції. 

Відо Ґайс-Тене вважає що законопроект про імміграцію кваліфікованих спеціалістів, який уряд ФРН затвердив у грудні 2018 року, - це "крок у правильному напрямку".  Ще один спосіб стимулювати інтерес висококваліфікованих мігрантів до Німеччини - створити сприятливі умови в системі освіти. "Потрібно збільшити кількість іноземних студентів у німецьких вишах та дати їм зрозуміти, що вони можуть залишитись тут надовго", - радить науковець.

 

Також за темою

Deutschland | TU München bleibt Exzellenzuniversität

Баварія відкрила безкоштовний університет для всіх 08.08.2019

У Німеччині відкрився великий онлайн-університет. Курси можуть відвідувати всі, причому абсолютно безкоштовно. Є і цікаві пропозиції для іноземців.

Deutschland Unis machen Flüchtlinge fürs Studium fit

Вища освіта: скільки коштує навчання в Німеччині 03.07.2019

Перша вища освіта в державних вишах Німеччини - безкоштовна. Утім, не завжди. Де з іноземців беруть гроші? Коли вища освіта вважається першою? DW відповідає на основні питання.

Українські заробітчани як дешева робоча сила у Німеччині (31.07.2019) 31.07.2019

Поїхати на заробітки в Німеччину та не вскочити в халепу - мрія багатьох українських заробітчан. Проте не всім це вдається. Які права в сезонних робітників у Німеччині? Дивіться у репортажі DW.

Реклама

Відео

Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi (DW/ Malyi M. )

Як німці дерева вчать бути витривалими - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (15.08.2019)

Німецькі дерева цінують в цілому світі. Розплідники саджанців німці називають "школами дерев". Там їх "навчають" бути витривалими. У цій серії розкриваємо особливості загартовування німцями дерев.  

Німці та їхні дачі: міщанство чи міський рай? (02.08.2019)

Дачі у Німеччині - міщанство чи міський рай? Журналістка DW Рейчел Стюарт зазирнула до німецьких дачників, поспілкувалася з природою та гномами, а ще - познайомилася із суворими садовими законами.  

М'ясо майбутнього з пробірки (12.08.2019)

Гамбургер зі штучного фаршу або синтетичний "хвилинний стейк"? Ще кілька років - і м'ясо з пробірки з'явиться в ресторанах та у крамницях.  

Сервіс