Україна та МВФ домовились про нову програму stand-by

Українська влада та Міжнародний валютний фонд (МВФ) у п'ятницю, 19 жовтня, досягли згоди щодо нової 14-місячної програми підтримки економічної політики stand-by (SBA), що замінить програму розширеного фінансування (EFF). Про це фонд повідомив на своєму сайті.

"Нова програма stand-by із запитом на 2,8 мільярда SDR (еквівалент 3,9 мільярда доларів) послужить основою для економічної політики влади в 2019 році", - йдеться у заяві МВФ. Програма EFF була затверджена в березні 2015 року і закінчується в березні 2019 року.

Нова програма передбачає проведення реформ у багатьох сферах. "На основі результатів, досягнутих за схемою EFF щодо зменшення макроекономічних вразливостей, це дозволить зосередити увагу, зокрема, на продовженні фіскальної консолідації та зниженні рівня інфляції, а також реформах, спрямованих на зміцнення податкового адміністрування, фінансового сектора та енергетичного сектора", - зазначає МВФ.

Угода, яка закріплює зобов'язання МВФ продовжувати допомагати Україні, була розроблена за підтримки Світового банку та Європейського Союзу. Її має затвердити менеджмент фонду та схвалити його рада директорів. Засідання ради очікується після парламентського схвалення державного бюджету України на 2019 рік відповідно до рекомендацій МВФ.

Раніше у п'ятницю прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив про рішення уряду підвищити ціну на газ для населення на 23,5 відсотка з листопада 2018 року. Ціна на газ була головним каменем спотикання у переговорах між МВФ та Києвом щодо нових кредитів. У Фонді вимагають підняття цін на газ для населення, які штучно занижуються державою, до ринкового рівня. Після заяви Гройсмана вартість українських єврооблігацій зросла, повідомляє агенція Reuters.

Як відомо, МВФ схвалив програму співпраці з Україною у березні 2015 року терміном на чотири роки з обсягом фінансування 17,5 мільярда доларів. Але допомога МВФ була заморожена з квітня 2017 року, оскільки реформи в Україні сповільнилися і уряд відмовлявся підвищувати ціни на газ.