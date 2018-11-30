 Україна отримає 25 мільйонів євро від ЄС на цифрову економіку та е-урядування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2019

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Україна отримає 25 мільйонів євро від ЄС на цифрову економіку та е-урядування

Єврокомісія виділить Україні 25 мільйонів євро на розвиток цифрової економіки та електронного урядування, повідомили у пресслужбі президента України.

Єврокомісія надасть Україні 25 мільйонів євро на цифрову економіку

Єврокомісія надасть Україні 25 мільйонів євро на цифрову економіку

Європейська Комісія (ЄК) готує міжнародний проект допомоги Україні обсягом 25 мільйонів євро на розвиток цифрової економіки та електронного урядування, повідомили представники ЄК на зустрічі з радником президента України Михайлом Федоровим у середу, 10 липня.

DW.COM

Щоб українці забули, як виглядають чиновники: амбітний проект "країни в смартфоні" хоче реалізувати Володимир Зеленський і його команда. Детально про плани в інтерв'ю DW розповів радник президента Михайло Федоров.  (26.06.2019)

В рамках кредитної програми Київ протягом 14 місяців отримає 3,9 мільярда доларів. Перший транш надійде до 25 грудня. Напередодні Україна підписала угоди на понад 200 мільйонів євро з Євросоюзом. (19.12.2018)

Представники директорату Єврокомісії та Європейської служби зовнішньої дії відвідали 28 травня Україну, обговорили підготовку візиту в червні до Брюсселя президента Зеленського, а також майбутній саміт Україна-ЄС. (28.05.2019)

"Під час зустрічі представники Єврокомісії повідомили про підготовку міжнародного проекту допомоги Україні обсягом 25 мільйонів євро на розвиток цифрової економіки та електронного урядування, а також надали свої рекомендації до концепції "Держава у смартфоні", - повідомили у пресслужбі президента України.

Пропозиції представників ЄК стосувалися розвитку ідентифікації громадян, запровадження ефективної структури управління для виконання поставлених завдань.

Водночас Федоров розповів представникам ЄК про плани з впровадження концепції "держава у смартфоні". Він запевнив, що команда президента "має дуже чіткі плани на рік та KPI (ключові показники ефективності. - Ред.) до 2024 року".

Своєю чергою перший заступник голови Державного агентства з питань е-урядування Олексій Вискуб повідомив, що уряд схвалив реалізацію проекту "еМалятко". З його допомогою українці зможуть отримати 10 послуг держави, пов'язаних із народженням дитини, за однією заявою.

У зустрічі в офісі президента взяли участь представник Групи підтримки України в Єврокомісії Франко Пол, керівник відділу "Економічна співпраця, соціальний та регіональний розвиток" представництва ЄС в Україні Мартін Клауке та координатор сектора "Реформа державного управління" представництва ЄС в Україні Сергій Ладний.

Нагадаємо, на саміті Україна-ЄС минулого тижня було підписано п'ять секторальних угод про фінансову підтримку ЄС на загальну суму в понад 120 мільйонів євро ЄС на реалізацію проектів з децентралізації, посилення боротьби з корупцією, на підтримку громадянського суспільства та проектів для розвитку Сходу України. 

Дивитись відео 14:58

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