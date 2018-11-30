Україна отримає 25 мільйонів євро від ЄС на цифрову економіку та е-урядування

Європейська Комісія (ЄК) готує міжнародний проект допомоги Україні обсягом 25 мільйонів євро на розвиток цифрової економіки та електронного урядування, повідомили представники ЄК на зустрічі з радником президента України Михайлом Федоровим у середу, 10 липня.

"Під час зустрічі представники Єврокомісії повідомили про підготовку міжнародного проекту допомоги Україні обсягом 25 мільйонів євро на розвиток цифрової економіки та електронного урядування, а також надали свої рекомендації до концепції "Держава у смартфоні", - повідомили у пресслужбі президента України.

Пропозиції представників ЄК стосувалися розвитку ідентифікації громадян, запровадження ефективної структури управління для виконання поставлених завдань.

Водночас Федоров розповів представникам ЄК про плани з впровадження концепції "держава у смартфоні". Він запевнив, що команда президента "має дуже чіткі плани на рік та KPI (ключові показники ефективності. - Ред.) до 2024 року".

Своєю чергою перший заступник голови Державного агентства з питань е-урядування Олексій Вискуб повідомив, що уряд схвалив реалізацію проекту "еМалятко". З його допомогою українці зможуть отримати 10 послуг держави, пов'язаних із народженням дитини, за однією заявою.

У зустрічі в офісі президента взяли участь представник Групи підтримки України в Єврокомісії Франко Пол, керівник відділу "Економічна співпраця, соціальний та регіональний розвиток" представництва ЄС в Україні Мартін Клауке та координатор сектора "Реформа державного управління" представництва ЄС в Україні Сергій Ладний.

Нагадаємо, на саміті Україна-ЄС минулого тижня було підписано п'ять секторальних угод про фінансову підтримку ЄС на загальну суму в понад 120 мільйонів євро ЄС на реалізацію проектів з децентралізації, посилення боротьби з корупцією, на підтримку громадянського суспільства та проектів для розвитку Сходу України.