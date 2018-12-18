Україна отримала транш від МВФ на 1,4 мільярда доларів

Україна отримала перший транш розміром близько 1,4 мільярда доларів за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на умовах програми Stand-ByArrangement (SBA), повідомив у п'ятницю, 21 грудня, Національний банк України. Завдяки цьому міжнародні резерви України зросли до 20,1 мільярда доларів. Це є п'ятирічним максимумом - востаннє такий рівень міжнародних резервів був зафіксований у січні 2014 року.

Рада директорів МВФ ухвалила нову програму співпраці з Україною 18 грудня. Вона передбачає надання фінансування на загальну суму 2,8 мільярда спеціальних прав запозичень (близько 3,9 мільярда доларів) упродовж 14 місяців. Програма зосередиться, зокрема, на продовженні фіскальної консолідації та зниженні рівня інфляції зі збереженням гнучкого обмінного курсу, а також зміцненні фінансового сектора і низці реформ у сфері податкового адміністрування, приватизації та державного управління.

Окрім того, 18 грудня Рада виконавчих директорів Світового банку також ухвалила рішення про надання Україні гарантії на підтримку державної політики у розмірі 750 мільйонів доларів. За оцінками Національного банку, завдяки отриманню фінансування від міжнародних партнерів - МВФ, Світового банку та Європейської комісії - Україна зможе завершити поточний рік з обсягом міжнародних резервів близько 20 мільярдів доларів, що перевищує останній прогноз НБУ, і підтримати їх на належному рівні у 2019 році.