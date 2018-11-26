Україна обмежила в'їзд іноземців до ОРДЛО

На Сході України у зв'язку з воєнним станом обмежили в'їзд іноземних громадян на нині непідконтрольні Києву території. Громадян України обмеження не стосуватимуться. Про це повідомляється у п'ятницю, 30 листопада, на Facebook-сторінці Операції об'єднаних сил.

"Встановлено особливий режим перетину лінії розмежування, який не стосується громадян України. Зокрема обмежено виїзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію України", - йдеться в повідомленні.

Право перетину лінії розмежування матимуть представники офіційних спостережних місій ООН, ОБСЄ та місії Червоного Хреста.

Рішення про пропуск інших іноземних громадян будуть ухвалюватися за наявності документів, які засвідчують постійне проживання на цій території або гуманітарну мету: участь у похороні, догляд за важкохворими близькими родичами тощо, вказано в заяві.

Підрозділи Державної прикордонної служби у складі Об’єднаних сил перебувають у повній бойовій готовності. Водночас усі контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) працюють у штатному режимі, повідомляє Київ. Про зміни режиму роботи КПВВ обіцяють повідомляти на офіційній сторінці Об'єднаних сил на Facebook.

Раніше того ж дня стало відомо, що Україна заборонила в'їзд на свою територію громадянам Росії чоловічої статі віком від 16 до 60 років.