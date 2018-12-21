Україна ліквідувала виборчі дільниці в РФ

Українська Центральна виборча комісія (ЦВК) ліквідувала усі п'ять закордонних виборчих дільниць, які були створені на постійній основі в Росії. Рішення про це оприлюднено у понеділок, 31 грудня, на сайті ЦВК. У постанові ЦВК зазначається, що підставою ухвалення рішення стало подання міністерства закордонних справ України від 19 грудня 2018 року щодо внесення змін до переліку закордонних виборчих дільниць, утворених на постійній основі.

ЦВК внесла зміни до переліку створених у 2012 році постійних закордонних дільниць і ліквідувала п'ять дільниць, номери яких належать до посольства України в РФ у Москві, генконсульств України в Ростові-на-Дону та Санкт-Петербурзі, а також консульств у Єкатеринбурзі та Новосибірську.

Водночас ЦВК також змінила кордони трьох дільниць у Грузії, Казахстані й Фінляндії та розширила їхні межі. Ліквідовані в Росії дільниці приєднані до них.

Таким чином, українці, які проживають в Росії, зможуть голосувати або в приміщенні посольства України в Грузії у Тбілісі, або у приміщенні посольства в Казахстані в Астані, або у приміщенні посольства в Фінляндії в Гельсінкі.

31 грудня в Україні стартувала президентська передвиборна кампанія. Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року.