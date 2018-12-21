 Україна запровадила санкції щодо археологів, що вели розкопки в Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2018

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Новини

Україна запровадила санкції щодо археологів, що вели розкопки в Криму

Українська влада внесла до підсанкційного списку щодо Криму археологів, котрі проводили незаконні розкопки на анексованому півострові. Водночас у Росії відзвітували про завершення зведення огорожі на адмінкордоні Криму.

Адмінкордон з Кримом

Адміністративний кордон з Кримом (архівне фото)

Україна покарає санкціями археологів, які незаконно проводили розкопки в окупованому Криму. Про це в четвер, 27 грудня, повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

"Україна застосовує санкції не тільки до політиків або бізнесменів РФ. У списку й археологи, які незаконно проводили розкопки в Криму. Name and shame ("Називати та ганьбити" англійською - Ред.) - ще один принцип: ми говоримо про осіб, які порушують режим окупованих територій, і поширюємо негативний імідж серед організацій, які з ними працюють", - написав урядовець у мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

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Нагадаємо, що 27 грудня уряд України ухвалив стратегію інформаційної реінтеграції Криму.

ФСБ звітує про відгородження Криму від решти України

Тим часом на півночі Криму завершилися роботи зі зведення загородження на адміністративному кордоні між анексованим Росією півостровом та материковою територією України. Про це в п'ятницю, 28 грудня, повідомили російському інформагентству "РИА Новости" в прес-службі кримського прикордонного управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ.

Згідно з повідомленням, було введено в експлуатацію також і комплекс охоронної сигналізації. Причиною спорудження цього комплексу ФСБ називає загрозу "прориву українських диверсантів". Також у російській спецслужбі сподіваються за допомогою цієї прикордонної споруди покласти край контрабанді зброї, палива, алкоголю та наркотиків.

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