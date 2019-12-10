 Україна закликала ООН вивчити можливість введення миротворців на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2020

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Новини

Україна закликала ООН вивчити можливість введення миротворців на Донбасі

Україна хоче, щоб на Донбас приїхала оціночна місія ООН, яка має вивчити можливість розміщення миротворців на Сході України.

Очільник українського МЗС Вадим Пристайко

Очільник українського МЗС Вадим Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко звернувся до керівництва ООН із проханням спрямувати до України місію, яка оцінить можливість розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" у п'ятницю, 28 лютого. Також він повідомив, що обговорив із генеральним секретарем ООН та президентом Генеральної Асамблеї план дій у разі невиконання Мінських угод.

"На кожній зустрічі говорив, що напевно підійде питання до того, коли ми впремося в неможливість виконання "Мінська" так, як він прописаний, і напевно нам доведеться до вас звертатися по заснування (миротворчої - Ред.) місії. Надішліть, будь ласка, оціночну місію, яка не потребує рішення Ради Безпеки ООН, не передбачає вето кого завгодно. Надішліть, нехай ці люди поїдуть, вам пояснять: можливо це чи неможливо", - сказав міністр.

Спільні патрулі на Донбасі

Також він розповів, що під час місцевих виборів на Донбасі Київ готовий залучити в спільні патрулі представників місцевих громад, які не брали участі в незаконних збройних формуваннях. "Кордон нашого компромісу, що ми готові залучити, на момент проведення виборів і коли ситуація покращиться до стану "нормальності", ми готові залучити, назвемо їх "представники місцевих громад". Ідеально, щоб вони ніколи не стояли на блокпостах, навіть без "Калашникова", а це були інші люди", - сказав Пристайко.

Він уточнив, що ідея створення спільних патрулів із залученням поліції не нова і згадується в Мінських угодах про врегулювання ситуації на сході України.

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