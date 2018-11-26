 Україна закликала ОБСЄ почати моніторинг акваторії Азовського моря | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2018

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Новини

Україна закликала ОБСЄ почати моніторинг акваторії Азовського моря

У зв'язку з військовою агресією Росії українська сторона в ТКГ закликала СММ ОБСЄ проводити посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій. Також Київ вимагає звільнення захоплених моряків.

Керченська протока

Керченська протока

Українська сторона у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулюванні конфлікту на Донбасі на засіданні у вівторок, 4 грудня, закликала Спеціальну моніторингову місію (СММ) ОБСЄ негайно розпочати посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій у зв'язку з військовою провокацією Російської Федерації на Азові. Про це повідомила перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

"Українська сторона засудила відкриту збройну агресію РФ в Азовському морі і закликала СММ ОБСЄ, мандат якої поширюється на всю територію України, негайно розпочати посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій, що мають бути вільними, згідно з Мінськими угодами, від важкої зброї і техніки", - написала вона на своїй сторінці у Facebook. Також українська сторона висловила рішучий протест у зв'язку з недопуском СММ ОБСЄ до Новоазовська та інших окупованих РФ території. "При цьому російська сторона фактично заблокувала обговорення військової провокації на Азові", - додала Геращенко.

Також Київ вимагає негайного звільнення 24 захоплених Росією в Керченській протоці українських моряків без жодних умов та обмінів, оскільки вони є військовополоненими та на них поширюється дія Женевських конвенцій, повідомила Геращенко.

DW.COM

Росія використовує Керченський міст для економічної блокади українських портів в Азовському морі, заявляє міністр інфраструктури України Володимир Омелян. За його словами, збитки вже перевищили мільярд гривень. (30.11.2018)

Захоплені Росією біля Керчі військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" мали посилити новостворену базу військово-морських сил України в Азовському морі. Нині баланс сил там не на користь Києва. (27.11.2018)

Одночасно сторони узгодили дату і місце переміщення засуджених громадян України, які відбували покарання в місцях позбавлення волі, розташованих у нині непідконтрольних українській владі районах Донбасу. "Ці люди вчинили злочин, але вони громадяни України, і мають право відбувати покарання на території, контрольованій українською владою", - зазначила Геращенко. За її словами, на сьогодні близько тисячі засуджених прагнуть відбувати покарання в українських в'язницях, поки що домовлено про переміщення понад 60 з них.

Одночасно Геращенко повідомила, що представники Росії та самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" відмовилися від запропонованого Україною обміну заручниками на 27 грудня. "Українська сторона ще раз передала пропозицію про звільнення заарештованих росіян в обмін на українців у російських в'язницях і помилування сепаратистів в обмін на українців на окупованих територіях. На жаль, РФ та її маріонетки відмовилися від чергової ініціативи України і зірвали й цю пропозицію звільнення українців", - зазначила вона. За її словам, українські представники в гуманітарній підгрупі ТКГ передали конкретні списки і пропозиції в форматі "23 на 23" і "66 на 19".

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