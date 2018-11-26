Україна закликала ОБСЄ почати моніторинг акваторії Азовського моря

Українська сторона у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулюванні конфлікту на Донбасі на засіданні у вівторок, 4 грудня, закликала Спеціальну моніторингову місію (СММ) ОБСЄ негайно розпочати посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій у зв'язку з військовою провокацією Російської Федерації на Азові. Про це повідомила перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

"Українська сторона засудила відкриту збройну агресію РФ в Азовському морі і закликала СММ ОБСЄ, мандат якої поширюється на всю територію України, негайно розпочати посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій, що мають бути вільними, згідно з Мінськими угодами, від важкої зброї і техніки", - написала вона на своїй сторінці у Facebook. Також українська сторона висловила рішучий протест у зв'язку з недопуском СММ ОБСЄ до Новоазовська та інших окупованих РФ території. "При цьому російська сторона фактично заблокувала обговорення військової провокації на Азові", - додала Геращенко.

Також Київ вимагає негайного звільнення 24 захоплених Росією в Керченській протоці українських моряків без жодних умов та обмінів, оскільки вони є військовополоненими та на них поширюється дія Женевських конвенцій, повідомила Геращенко.

Одночасно сторони узгодили дату і місце переміщення засуджених громадян України, які відбували покарання в місцях позбавлення волі, розташованих у нині непідконтрольних українській владі районах Донбасу. "Ці люди вчинили злочин, але вони громадяни України, і мають право відбувати покарання на території, контрольованій українською владою", - зазначила Геращенко. За її словами, на сьогодні близько тисячі засуджених прагнуть відбувати покарання в українських в'язницях, поки що домовлено про переміщення понад 60 з них.

Одночасно Геращенко повідомила, що представники Росії та самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" відмовилися від запропонованого Україною обміну заручниками на 27 грудня. "Українська сторона ще раз передала пропозицію про звільнення заарештованих росіян в обмін на українців у російських в'язницях і помилування сепаратистів в обмін на українців на окупованих територіях. На жаль, РФ та її маріонетки відмовилися від чергової ініціативи України і зірвали й цю пропозицію звільнення українців", - зазначила вона. За її словам, українські представники в гуманітарній підгрупі ТКГ передали конкретні списки і пропозиції в форматі "23 на 23" і "66 на 19".