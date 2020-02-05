Україна евакуює з Уханя 49 своїх громадян та 25 іноземців

Україна евакуює з китайського міста Ухань, яке є епіцентром епідемії коронавірусу COVID-2019, 49 українців та 25 іноземних громадян. Про це у понеділок, 17 лютого, розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Евакуація почнеться 18 лютого, прибуття літака в Україну очікується наступного дня. При цьому люди із симптомами гострого респіраторного захворювання не будуть допущені на борт літака. "Панікувати не потрібно, ми привозимо до України здорових людей", - сказав Лішко.

Перед посадкою пасажирів оглянуть китайські лікарі, а у дорозі рейс будуть супроводжувати українські медики. Літак, яким буде здійснюватися евакуація, розділять на зони з метою уникнення можливого зараження людей.

Після прибуття в Україну усі пасажири - українські та іноземні громадяни - протягом 14 днів перебуватимуть на обсервації. "Поки що не можу сказати, де вони перебуватимуть. Місце визначено, але я поки що не можу цього сказати", - додав Ляшко. За його словами, контакт між евакуйованими людьми і жителями області, на території якої буде проходити ізоляція, виключено.

Українців з Diamond Princess поки не евакуюватимуть

На сьогодні в Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку зараження коронавірусом, повідомило міністерство охорони здоров'я. Водночас вірусом заразилися двоє українців, які перебували на борту круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть на карантині в Японії.

Україна поки не планує евакуації громадян з цього лайнера. "Нині ми зациклені в евакуації з карантинної зони (Уханя - Ред.). Можливо, надалі працюватимемо над евакуацією інших громадян", - сказав Віктор Ляшко. Раніше в українському МОЗ повідомляли, що на лайнері перебувало 25 українців.

Як повідомлялося, станом на 17 лютого від коронавірусу померло вже 1770 людей в Китаї і п'ятеро - за його межами. Загальна кількість хворих складає 71 811 людей, при цьому 11 388 людей вилікувались від цієї хвороби, повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса у США.