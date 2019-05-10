 Україна в трибуналі з морського права вимагає від Росії звільнення моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2019

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Новини

Україна в трибуналі з морського права вимагає від Росії звільнення моряків

Слухання за позовом України проти Росії у Керченській справі розпочалося в Міжнародному трибуналі з морського права. Київ закликав застосувати проти Москви тимчасові заходи.

Слухання позову України проти Росії в Міжнародному трибуналі з морського права

У Міжнародному трибуналі з морського права в німецькому Гамбурзі у п'ятницю, 10 травня, розпочалися слухання за позовом України проти Росії у справі захоплених у листопаді 2018 року неподалік Керченської протоки українських кораблів та моряків.

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Міжнародний трибунал з морського права першим з міжнародних інстанцій розгляне справу захоплених Росією українських суден і моряків. DW поговорила з німецьким експертом з морського права Александером Прельсом. (10.05.2019)

Російські правозахисники вимагають припинити кримінальне переслідування та звільнити українських моряків, а до того - утримувати їх відповідно до положень конвенції про поводження з військовополоненими. (10.04.2019)

Слухання Міжнародного трибуналу щодо українських моряків заплановані на 10 травня і відбудуться без участі Росії, яка повідомила суд про свою відмову брати в них участь. (03.05.2019)

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, яка очолює українську делегацію, під час слухань закликала суд застосувати тимчасові заходи, які вимагали б від Росії негайного звільнення та повернення в Україну захоплених військових кораблів та членів їхніх екіпажів, повідомляє кореспондент DW із зали суду.

Зеркаль назвала затримання суден та моряків додатковою ілюстрацією порушення Росією міжнародного права. За її словами, Росія порушила основний принцип імунітету військових кораблів, гарантований Конвенцією ООН з морського права.

Заступниця міністра також зазначила, що рішення Росії не брати участь у слуханнях стало прикрою несподіванкою для України, але не може перешкоджати Україні в домаганні справедливості у справі.

Нагадаємо, Росія офіційно повідомила про відмову від участі у слуханням. Олена Зеркаль раніше висловила сподівання, що трибунал ухвалить рішення до кінця травня.

У складі української делегації на слуханнях у Гамбурзі - юристи з міжнародного права, а також російські адвокати українських моряків - Микола Полозов та Ілля Новіков.

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