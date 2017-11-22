 Україна в односторонньому порядку відкрила КПВВ ″Золоте″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2019

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Новини

Україна в односторонньому порядку відкрила КПВВ "Золоте"

На пункті пропуску побудовані потужні бетонні укриття для відвідувачів та працівників, повідомили у штабі ООС.

Блокпост у Луганській області

Блокпост у Луганській області (архівне фото)

З українського боку відкрито контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Золоте". Про відкриття цього КПВВ в неділю, 24 березня, в Луганській області повідомив прес-центр операції об'єднаних сил на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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У повідомленні зазначається, що КПВВ "Золоте" відкрито "в односторонньому порядку". "На КПВВ розгорнуто шість пунктів паспортного контролю (…). Можливості КПВВ - пропуск півтори тисячі автомобілів за одну робочу зміну", - наголосили в прес-центрі. Також у повідомленні зазначається, що на випадок обстрілів на пункті пропуску побудовані потужні бетонні укриття для відвідувачів та працівників. 

Нагадаємо, напередодні представники проросійських сепаратистів застерігали про начебто небезпечні наслідки одностороннього рішення Києва щодо відкриття цього КПВВ. Представники самопроголошених республік заявили в Мінську, що ОБСЄ має звернути увагу на ці "односторонні провокаційні дії України", котрі, на їхню думку, є небезпечними для населення Донбасу, цитує "Інтерфакс".

Так званий голова самопроголошеної "ЛНР" взагалі пригрозив, що пункт пропуску "Золоте" з боку "ЛНР" "буде закритий до ухвалення узгодженого сторонами конфлікту - "ЛНР" і Україною - рішення на переговорах у Мінську".

Раніше представник України у Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Євген Марчук повідомляв, що щодня через пункти пропуску на Донбасі проходять близько 38 тисяч цивільних мешканців. Водночас на весняні свята, великодні й поминальні дні очікується збільшення переходів до понад 50 тисяч осіб щоденно.

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