Україна висловила протест через ймовірну поїздку депутатів Бундестагу до Криму

Україна висловлює протест з приводу запланованої поїздки щонайменше одного депутата від парламентської фракції партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) до анексованого Росією Криму. "Українська сторона розглядає цю активність як правопорушення", - йдеться у ноті протесту українського посольства в Берліні на адресу міністерства закордонних справ Німеччини, цитує в четвер, 11 квітня, агенція dpa.

Йдеться про 22 громадян Німеччини, які, за інформацією посольства, мають намір взяти участь в роботі економічного форуму в Криму з 18 по 20 квітня. Серед них - п'ять депутатів Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) і двоє - від Лівої партії.

Речник фракції АдН Крістіан Лют (Christian Lüth) заявив агентству dpa, що наразі може підтвердити намір поїхати до Криму лише одного депутата - Вальдемара Гердта (Waldemar Herdt). Він розповів, що йдеться про приватну поїздку, яку партія не організовує і не фінансує.

Гердт, за його словами, їде в Крим через Росію, оскільки Україна його не пускає. Четверо інших депутатів від АдН та двоє від Лівої партії, чиї імена зазначені в ноті протесту, навпаки, заявили, що не мали наміру брати участь у конференції. Депутат від Лівої партії Александер Ной (Alexander Neu), зокрема, заявив, що йому самому про цю його начебто заплановану поїздку до Криму досі не було нічого відомо.

МЗС Німеччини направив українську ноту депутатам

У ноті українського посольства зазначається, що "російська окупаційна влада Криму" збирається запросити зазначених громадян Німеччини та міститься заклик до МЗС Німеччини перешкодити цій поїздці.

Німецьке МЗС спрямувало текст ноти разом із супровідним листом депутатам, про яких йдеться. У супровідному листі зазначається, що з міркувань безпеки МЗС наполегливо застерігає від поїздок до Криму. Крім того, в листі наголошується, що поїздка до Криму не з території України за українськими законами є порушенням, що передбачає покарання і може призвести до заборони на в'їзд у країну.

Нагадаємо, у 2018 році в роботі економічного форуму в Криму взяли участь представники АдН.