Україна випустить 10-річні єврооблігації

Україна оголосила про випуск нових єврооблігацій, випущених в євро із десятирічним терміном обігу. Відповідне повідомлення було оприлюднене на сайті Міністерства фінансів України у середу, 22 січня.

"Україна оголосила про випуск облігацій зовнішніх державних позик з десятирічним терміном обігу, деномінованих в євро", - зазначається у повідомленні.

Хоча в міністерстві не називають обсяг випуску цінних паперів, інформаційне агентство "Українські новини" із посиланням на представника одного із іноземних банків повідомляє про те, що він складе один мільярд євро.

Водночас, видання "НВ Бізнес" та інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерела на ринку пишуть про те, що прибутковість євробондів складе близько 5 відсотків річних.

Україна вже розміщувала єврооблігації у євро у червні минулого року. Тоді розміщення цінних паперів із семирічним терміном обсягом відбулося на один мільярд євро. Їхня прибутковість склала 6,75 відсотка річних.

"Інтерфакс-Україна" зазначає, що тодішнє розміщення єврооблігацій було першим за останні 15 років випуском українських цінних паперів у євро. Тоді попит на них ушестеро перевищував пропозицію.

Нагадаємо, що Верховний суд Великобританії у грудні відклав ухвалення рішення у суперечці між Україною та Росією стосовно єврооблігацій на три мільярди доларів, які Україна випустила у 2013 році, більш відомих як "борг Януковича".

Раніше DW писало, що активне використання міністерством фінансів облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у минулому році для залучення коштів призвело припливу в Україну спекулятивного капіталу та сприяло значному укріпленню курсу гривні.