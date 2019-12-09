 Україна випустить 10-річні єврооблігації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2020

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Новини

Україна випустить 10-річні єврооблігації

Мінфін оголосив про випуск десятирічних облігацій у євро. ЗМІ повідомляють про плани розміщення цінних паперів на один мільярд євро.

Україна оголосила про випуск десятирічних єврооблігацій у євро - ЗМІ пишуть про мільярдне розміщення

Україна оголосила про випуск десятирічних єврооблігацій у євро - ЗМІ пишуть про мільярдне розміщення

Україна оголосила про випуск нових єврооблігацій, випущених в євро із десятирічним терміном обігу. Відповідне повідомлення було оприлюднене на сайті Міністерства фінансів України у середу, 22 січня.

"Україна оголосила про випуск облігацій зовнішніх державних позик з десятирічним терміном обігу, деномінованих в євро", - зазначається у повідомленні.

Хоча в міністерстві не називають обсяг випуску цінних паперів, інформаційне агентство "Українські новини" із посиланням на представника одного із іноземних банків повідомляє про те, що він складе один мільярд євро.

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Водночас, видання "НВ Бізнес" та інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерела на ринку пишуть про те, що прибутковість євробондів складе близько 5 відсотків річних.

Україна вже розміщувала єврооблігації у євро у червні минулого року. Тоді розміщення цінних паперів із семирічним терміном обсягом відбулося на один мільярд євро. Їхня прибутковість склала 6,75 відсотка річних.

"Інтерфакс-Україна" зазначає, що тодішнє розміщення єврооблігацій було першим за останні 15 років випуском українських цінних паперів у євро. Тоді попит на них ушестеро перевищував пропозицію.

Нагадаємо, що Верховний суд Великобританії у грудні відклав ухвалення рішення у суперечці між Україною та Росією стосовно єврооблігацій на три мільярди доларів, які Україна випустила у 2013 році, більш відомих як "борг Януковича".

Раніше DW писало, що активне використання міністерством фінансів облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у минулому році для залучення коштів призвело припливу в Україну спекулятивного капіталу та сприяло значному укріпленню курсу гривні.

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