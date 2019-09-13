Україна видала Австрії підозрюваного у розбещенні неповнолітніх дзюдоїста

Україна видала Австрії дворазового олімпійського чемпіона з дзюдо Петера Зайзенбахера (Peter Seisenbacher), якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх. Як повідомила агенція новин APA з посиланням на речницю суду та адвоката підозрюваного, Зайзенбахера у четвер, 12 червня, доправили до в'язниці у Відні. Упродовж 48 годин має бути вирішене питання про взяття його під варту, зазначає агентство новин AFP.

Колишнього дзюдоїста підозрюють у розбещенні неповнолітніх та зловживанні службовим становищем. За інформацією прокуратури Відня, у період з 1997-го по 2004 рік він під час роботи тренером з дзюдо вчиняв дії сексуального характеру щодо трьох на той момент неповнолітніх дівчат. Згідно з австрійським законодавством, йому загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі від одного до десяти років. Сам Зайзенбахер поки публічно не висловлювався стосовно висунутих йому обвинувачень, щодо нього діє презумпція невинуватості.

Зайзенбахер перебував у міжнародному розшуку з грудня 2016 року, коли він без поважних причин не з'явився за викликом до суду у Відні. Після цього було видано ордер на його арешт та запущено процедуру розшуку.

Чоловіка вперше затримали в Києві в серпні 2017 року. Після закінчення 40-денного терміну тимчасового арешту його звільнили з-під варти, а Україна тоді відмовила Австрії в екстрадиції, посилаючись на те, що термін давності за інкримінованими Зайзенбахеру злочинами минув. Два роки колишній спортсмен перебував в Україні і врешті 9 вересня 2019 року був знову затриманий при спробі нелегального перетину українсько-польського кордону за фальшивим паспортом. Раніше посольство Австрії в Україні анулювало його паспорти. Зайзенбахера після затримання передали правоохоронним органам у Львові, а звідти вже літаком доправили до Відня.