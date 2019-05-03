Угорщина перехопила 40 мігрантів і повернула їх у Сербію

Угорські прикордонники повідомили, що в середу, 26 червня, перехопили 40 мігрантів з Афганістану, які потрапили до країни, подолавши загорожу на кордоні Угорщини з Сербією. Мігрантів негайно повернули назад до Сербії.

Групу афганців виявили поблизу населеного пункту Ашотхалом, у 180 кілометрах від Будапешта. Подвійну загорожу з колючим дротом, яка сягає у висоту трьох метрів, звели на 175-кілометровій ділянці кордону між Угорщиною та Сербією у 2015-16 роках під час піку кризи біженців. Відтоді кількість мігрантів. які намагаються дістатися країн Західної Європи через Угорщину, суттєво скоротилася. Випадки подолання загорожі великими групами мігрантів є украй рідкісними, зазначає агентство dpa.

Угорські прикордонники та правоохоронці при затриманні мігрантів відразу відправляють їх назад до Сербії, не даючи можливості подати прохання про притулок. Правозахисники критикують таку практику, яку Будапешт утім вважає цілком легальною. Окрім того, багато мігрантів скаржилися на зловживання з боку правоохоронців, які в угорській поліції заперечують.