Угода РФ та Туреччини допоможе повернути Дамаску курдські регіони Сирії - Асад

Сирійський президент Башар Асад вважає, що угода між Росією та Туреччиною щодо спільних дій на півночі Сирії допоможе Дамаску повернути контроль над регіонами, що зараз контролюються курдськими "Загонами народної самоооборони" (YPG). Про це він сказав у четвер, 31 жовтня, в інтерв'ю державному телебаченню Сирії, повідомляє Reuters.

Асад охарактеризував угоду, укладену президентом РФ Володимиром Путіним та його турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, як позитивний крок та зазначив, що витіснення загонів YPG з так званої "зони безпеки" на північному сході Сирії може стати першим кроком для відновлення влади Дамаска у цій частині країни.

"Завдяки цьому, мабуть, не можна досягти усього. Але ми сподіваємося, що вона (угода - Ред.) прокладе шлях до звільнення у не настільки вже й віддаленому майбутньому", - зазначив сирійський президент.

Нагадаємо, президент Сирії Башар Асад вивів урядові війська з північних територій Сирії ще у 2012 році. Тоді вони були перекинуті в інші регіони задля подолання спротиву опозиції у громадянській війні, що почалась у 2011 році.

З того часу території на півночі Сирії контролювались курдами з "Демократичних сил Сирії" (SDF), кістяк яких складають курдські "Загони народної самооборони". Анкара вважає їх наближеними до забороненої у Туреччині Робітничої партії Курдистану.

Восени цього року Туреччина розпочала воєнну операцію на півночі Сирії, маючи намір звільнити прилеглу до турецького кордону територію від, як заявляє Анкара, "терористів" та організувати там "зону безпеки".

Однак 30 жовтня уряд Сирії закликав курдів з "Демократичних сил Сирії" до спільної боротьби з Туреччиною на півночі країни. Зважаючи на турецьку агресію, курди та араби повинні об'єднатись і "боротись за кожен сантиметр сирійської землі", йдеться у заяві міноборони Сирії. Курди відповіли відмовою на цю пропозицію, запропонувавши вирішити питання політично.